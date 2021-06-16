“我游故我在”——池江璃花子的奇迹般复出

4月3日至4月10日举行的日本游泳锦标赛上，战胜白血病复出的池江璃花子（20岁）在其参赛的4个项目上全部夺冠，获得了东京奥运会参赛资格，感动了整个日本。支撑她与病魔长期斗争并成功复出的，是她自幼以来对游泳的一贯热爱。

4月4日，是日本游泳锦标赛赛程的第二天，池江璃花子在其第一个参赛项目——女子100米蝶泳中夺冠。确认了自己的成绩之后，她以手覆面强忍着泪水，好长时间没从泳池里走出来。

走出泳池，泪水依然止不住地掉落。

“我感到现在非常幸福！”

在与白血病魔长期斗争中，她一度觉得自己连重返赛场都是件非常遥远的事情。

很多日本人应该也有同感。曾经让众多民众为之扼腕叹息的她此次夺冠，震惊了所有人，真是可喜可贺。而她凭着这一佳绩，也获得了代表日本征战东京奥运会混合泳接力赛的资格。

自对外公布患病消息以来，时间已经过去两年多了。眼泪止不住太正常不过了。可以说，这正象征着她一路走来的足迹。



2021年4月4日，池江在日本游泳锦标赛第一个参赛项目——女子100米蝶泳决赛中奋力拼搏（时事社）

池江的游泳生涯始于3岁。时至今日，她创造了无数辉煌战绩，拥有广泛的知名度，名气已经远远地冲出了游泳圈。

“我的哥哥和姐姐都在练游泳，我说自己也想学便开始了。虽然我已记不清当时自己究竟是被游泳的何种魅力所吸引的……”

据说，她自小就爱活动身体做运动，不仅仅是喜欢游泳。

家人对她也很支持。比如，请木匠在家中的房间里安装了横杠，供她玩耍。

“我利用横杠做悬吊、悬垂等动作，不是别人逼我做，而是我自己想做，或者说自然而然就那么做了。”

还安置了一架云梯，每天利用它来活动身体。

不久，她作为游泳选手开始崭露头角，从中学开始参加全国性游泳大赛。初三时，她在日本游泳锦标赛上取得好成绩，入选备战世界游泳锦标赛的日本国家队。这是时隔14年再次出现中学生入选日本国家游泳队。

里约奥运赛场参赛7个项目的惊人之举

2016年，她刚上高中。那一年，她的名字从游泳界出圈，变得广为人知，势头正猛。

那年的日本游泳锦标赛，同时也是里约奥运会日本国家队的选拔赛。她参加了蝶泳、自由泳等多个项目的比赛，合计打破了7次高中生纪录，1次日本纪录，连夺佳绩，共在4个项目上获得了奥运参赛资格。

而在当年5、6月份举办的日本全国性游泳比赛上，也因表现出色深受好评，最终决定她将挑战7个奥运游泳项目。这是日本游泳史上个人参加奥运比赛项目的新记录。

里约奥运会上，包括预选赛、半决赛、决赛在内，她一共游完了7个项目的12场比赛。其中，她在最拿手的女子100米蝶泳预赛中创造了日本新纪录，并在半决赛、决赛中再次刷新纪录，最终获得了第5名（比赛当天为第6名，后因排名靠前的一名运动员被发现使用兴奋剂，她的排名提升一位）。

虽然没能夺得奖牌，但她受到了不逊于奖牌得主的关注。原因是，谁都能看出来，年仅16岁的池江是一名“前所未有的杰出天才”。

过去也曾出现过十五六岁就有优异表现的游泳选手，但一般都是在蛙泳或仰泳项目上。而池江主攻的是蝶泳和自由泳，是竞争激烈的国际性项目。人们觉得她有实力能与世界顶级高手同场竞技，因此被寄予了厚望。

而且，就像里约奥运会她一个人参加7个项目的比赛所显示的那样，能在一届奥运会上参加多个项目的游泳比赛，更证明了池江的不凡之处。

在国外，时常会出现泳坛超级明星，他们每天参赛，隔几十分钟就参加不同项目的游泳比赛，然后轻松登上领奖台。可是，日本至今尚未出现过这样的选手。

人们相信她一定能改写日本游泳的历史。正因为她有这样的潜力，所以国民才尤其寄以极大的期待。



16岁的池江璃花子参加里约奥运会，在其拿手的女子100米蝶泳中获得第5名。此外，她还参加了全部7个项目的比赛，显示了非凡实力（2016年8月7日，时事社）

那之后，她的成长也不负众望。

2017年的日本游泳锦标赛上，她参加了女子50米、100米、200米自由泳，50米、100米蝶泳等5个项目的比赛。4天的赛程中，她游完了10场比赛并全部夺冠，成为日本游泳锦标赛历史上首位五冠王。

2018年的日本游泳锦标赛上，她参加了女子50米、100米自由泳，50米、100米蝶泳，400米自由泳接力、400米混合泳接力等6个游泳项目的比赛，并全部夺冠，成为日本首位六冠王，还荣获了大赛MVP。单算奥运标准泳道（泳池长为50米）比赛项目，包括自由泳和蝶泳在内，截至2018年她先后28次打破日本记录。这也是个惊人的数字。

一方面，这得益于她优异的身体机能。但推动池江快速成长的更重要因素，是她对游泳的热爱胜过一切。她从小就喜欢参加游泳比赛。

2016年的一个小花絮，就很好地说明了这一点。

从里约奥运会回国的当天，池江从羽田机场直飞广岛。第二天开始参加日本全国高中综合体育大赛，之后接连几周又参加了青奥会、日本国民体育大赛等赛事。不管从事何种体育运动，大赛之后谁都会想休息一下。可是她的比赛日程之紧凑，直让人惊呼“绝不可能”。

当我了解到那个日程，我问池江“你不觉得累吗”。池江是这样回答我的。

“觉得累不累这个事情呢……刚游完比赛的时候，我也会觉得好累。但整场比赛结束之后，却讲不出太累了这种话了。因为我心中充满了对后面比赛的期待。啊，回来后又盼望着下一场比赛。”

在各种意义上来讲都“异于常人”的池江，在顺风顺水的2018年结束、新的一年开始后不久之时，是这样讲述自己未来抱负的。

“马上就要上大学了，我很期待2019年。”

当然，2020年的东京奥运会也早已在她的计划视野之内。

飞速成长之际遭遇病魔突袭

为备战新赛季开幕，池江璃花子从2019年1月18日起赴澳大利亚集训。这时不幸突然降临了。

2月7日，她宣布因身体不适取消训练计划回国，12日，她在社交账号上发布自己确诊白血病的消息，取消了原定参加的所有比赛，专心疗养。

作为一名“肩负泳坛未来的潜力选手”，池江在海外游泳界也颇有知名度。因此，这一爆炸性消息从日本传出，引起全世界广泛报道。

她入院治疗了很长时间。正如她自己所说的那样，“能够活着都是个奇迹”。经过与病魔艰苦斗争，2019年12月出院了。

当时，池江璃花子表示将放弃东京奥运会，以2024年巴黎奥运会为目标保守地开展恢复性训练。2020年8月29日，她在东京都特别游泳大赛上复出，时隔594天再次参赛。

之后，她又参加了几场大赛，同时每天坚持练习游泳出发技术，为了重新找回状态踏实地进行基础训练。复出大约7个月后，她参加了日本游泳锦标赛，并在第一个项目100米蝶泳中夺冠，获得了东京奥运会的参赛资格。

但池江的出色表现并未就此止步。最终，她在100米蝶泳、100米自由泳、50米蝶泳、50米自由泳这4个项目上全部夺冠，还获得了400米混合泳接力和400米接力赛的奥运参赛资格。

在最后一场比赛——50米自由泳决赛之后，池江璃花子露出了笑容。

“本来我想好了今年将是最后一次在日本输掉比赛，没想到成绩好于预想，我很想夸自己一句。”



2021年4月4日，池江在日本游泳锦标赛100米蝶泳中获得冠军，获得了东京奥运会个人首张入场券（时事社）

回顾池江璃花子患病至今所走过的艰难历程，让我重新思考，究竟是什么造就了这一被国内外媒体称之为“奇迹”的复出表现呢？

如果非要举出一个因素，那么线索就隐藏在下面这句话里。这是2016年里约奥运会结束后，我听池江璃花子说过的一句话。

“虽有很多痛苦，但我觉得也有很多幸福的事情，我觉得我在游泳中找到了自己的存在价值。”

她很喜欢游泳，与游泳难舍难分，为了做回自己，一心想要重返游泳池，重返游泳赛场……

我想，正是由于她的这种热爱，才成就了让很多人深受感动的精彩复出表现。

如果东京奥运会如期举行，那开幕就近在眼前了。我非常期待池江进一步恢复状态，不，应该说是继续不断进化。



池江在50米自由泳比赛中也夺冠，喜获日本游泳锦标赛四冠王（2021年4月10日，时事社）

标题图片：2021年4月4日，池江璃花子在日本游泳锦标赛女子100米蝶泳中夺冠，哽咽不能自已（AFP/时事社）

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