守贞眼中的江户游女们：《守贞漫稿》（9）

来到江户的男人们最想先去哪里呢？——恐怕大半男性都想去“吉原”吧。生长于大坂的喜田川守贞必定也是一样的想法。本篇将用《守贞漫稿》中的游女画带你走近江户的烟花之地。

花魁与太夫的区别

三都（京都、大坂、江户）都有幕府许可的游郭（烟花之地——译注）。京都的岛原、大坂的新町，以及江户的吉原。生长于上方的守贞或许对岛原、新町并不陌生，但吉原却是未知的世界。而来到江户，就能窥见到吉原不同于京坂的独特世界。

守贞首先将目光投向京坂与吉原之间最高级游女（妓女——译注）的差异，留下了绘画和文字解说。



右图是京坂的《今世京师岛原及大坂新町太夫职游女之扮》（太夫），左图是江户吉原《今世江户吉原游女之图》（花魁）/《守贞漫稿》国立国会图书馆

右图为《今世京师岛原及大坂新町太夫职游女之扮》（京坂）。

左图为《今世江户吉原游女之图》（江户）。

两边都是一样的绚烂奢华，但腰带的系法、发髻的盘法，以及梳子簪子的样式，东西两地的流行似乎不同。守贞用插图和文字详细记录了两者的不同。

岛原和新町叫“太夫”，吉原叫“花魁”，称呼不同。很多时候太夫和花魁都是混用的，皆指游郭的头牌，最早三都其实都叫“太夫”。但在吉原，称太夫的越来越少，宝历年间（1751-1764）这种称呼实质性地退出了历史舞台。

有一种说法认为在那之后，因级别低的下级游女们爱称呼游女中的大姐头为“咱们家姐姐”，慢慢地这个叫法的就缩略成了“Oiran”，变成头牌游女“花魁”的发音了。

虽然不知真相究竟如何，但不管怎样，最终在吉原，花魁的出现取代了太夫的叫法，而另一方面京坂一带太夫依然存在，因此称呼也没有改变。

守贞似乎对这些东西也如数家珍，记录到：“（江户）昔日称太夫。而今写作花魁，念作Oiran。”随从也不同。太夫和花魁在游郭游街时，会有年轻的游女相随，京坂一带叫做“引舟”。与此相对的，江户则由称为“秃”的少女跟随花魁左右。

引舟是15岁以上的“新造”（后文详述），而秃则是从更年幼的时候就卖到游郭的女孩，然后从中选出有望成为卖座游女的潜力新人，让她们侍奉花魁左右，学习仪态和礼仪、读写等技能。

另外，系腰带的方法也不同。虽然两者都把结打在身前，表达“一夜妻”的意思，但太夫腰带是把结横打在身前，代表“心”字。据说想表达的是“心结可不是那么好解开的”的意思。而花魁的腰带则是垂在身前，一般认为这样系只是为了看着更华美。

最高级的花魁一夜13万日元

游女也是分等级的。吉原的话，能成为花魁的只有上级游女，下面依次是下级（新造）、秃。构成一个森严的阶级社会。

江户游女的级别

上级 昼三 客人为豪商和留守居（留守居是官职，是各藩派驻江户的办事人员，一般由中上级家臣担任——译注）等。费用最低也要13万日元 座敷持 客人为商人等。拥有个人单间和招待客人的房间。费用5万日元起 部屋持 客人为幕臣和藩士等。拥有个人单间，但装潢相对简朴。费用2.5万日元起 下级 振袖新造 无个人单间，起居都在一个大房间里。招待客人的房间是共用的“廻部屋” 留袖新造 待遇同振袖新造，但不能晋升到上级 番头新造 过了年纪（通常为27岁左右）依然留在吉原的新造。不接待客人，主要工作是伺候花魁 禿 游女见习生，15岁以下的少女。15到17岁时升为新造

表格为作者参考各种资料制作

江户文化评论家永井义男指出，花魁是高岭之花，想要跟其中最高级别的“昼三”共度良宵，最低要花大概1两1分（大约13万日元，按照1两约10万日元，1分约2.5万日元计算）。

而且一般需要共度3个晚上，才能被承认是熟客。成为熟客后，接下来就要送出“床花”红包，游女会向恩客撒娇讨要腰带和簪子，恩客当然会欣然允诺。其间也会给楼里的服务员小费。拿到现在来说，恐怕得豪掷百万日元级别的钱才能行“床入”之礼，成为入幕之宾。平民是高攀不起的。

不过，共度3个晚上才得到承认的说法是通过戏本广为流传的一种都市传说，似乎只要能一掷千金，花魁也会跟第一次见面的恩客行床入之礼。或许因为江户平民中很难有敢在游郭豪掷十多万日元的男人吧，所以才诞生了这种传说。

虽然从秃晋升为新造......

平民买得起是下级游女，新造。虽然没有详细数据，但按照上级游女最低档收费是1分（约2.5万日元）来看，下级游女应该更低。

新造是完成见习的秃成长到15岁之后的级别。15岁作为游女出道的女孩叫做“留袖新造”，17岁出道叫做“振袖新造”。

振袖新造是花魁候补，其中有人将来有望晋升为上级游女，所以虽然同为新造，品级却要高一些。《吉原振袖新造之扮》中，描绘了她们的青涩模样，与花魁相比，服装和头戴的簪笄都要更简单些。



《吉原振袖新造之扮》/《守贞漫稿》国立国会图书馆

妓楼1层有“张见世”（恩客评选游女的橱窗），新造就坐在“张见世”的格子栏后面等待恩客翻牌。吉原的主要街道“仲之町”一眼望去，一排全是“张见世”。



用格子将道路隔开的“张见世”里的游女们。转载自《吉原十二时》关西大学电子档案



“见返柳”和大门，进门后是主路仲之町，路两边都是“张见世”。见返柳据说是因男人们在吉原寻欢完后，会在此依依不舍地回望而得名 / 《东都新吉原一览》东京都立中央图书馆特别文库室

恩客在“张见世”挑选游女后，就会被接引到2楼。这叫“登楼”。



描绘了妓楼2层纸醉金迷的《吉原游郭娼家之图》（国立国会图书馆藏）

2楼乌泱泱挤满了游女、恩客和仲居等。一般来说，先得跟游女对饮一番，但也有跳过酒宴直奔“床入”的客人。这种客人据说被称为“床急客”。花魁在青楼最里面单独有自己的房间，所以这里描绘的是新造和秃，房间应该是共用的“廻部屋”。

不知守贞在吉原是如何寻欢作乐的。虽然只是推测，但或许前往江户单身赴任的他也有相熟的游女。守贞描绘游女的画里充满了热情，让人感受到他对游女们的喜爱。

标题图片：《今世官许游女 亵之扮》（《守贞漫稿》，国立国会图书馆藏）“官许”是幕府官方许可的意思。“亵之扮”不是外出时的装扮，而是在室内居家时的装扮

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