探访日本的外国菜：“银杏团地”的越南菜名店“Thanh Ha”

在日本，有一些已经完全融入当地日常生活的外国餐厅。只是，这些餐厅的主人们究竟为何要在这个远东的岛国上开店经商呢？在跨越神奈川县横滨市泉区与大和市的“银杏团地”里，有一家越南菜名店“Thanh Ha”，它象征着这个团地里生活着多国居民的现状。此次，笔者采访了旅日30年的该店店长，发现在这份创业背后隐藏着一位女性闯过激荡年代的故事。

一碗冒着白色热气的越南名菜“牛肉河粉”被送到了我面前。我往汤上放了大把香菜，先用勺子舀了一口汤，既清淡又香醇。当我吸食着河粉，将牛肉送入口中时，手中的筷子已经再也停不下来了。汗水直冒，身体由内而外地感到酣畅淋漓。

女店长Thanh Ha说，汤汁是越南河粉的关键。在牛肉、猪肉、鸡肉中加入蔬菜，熬制10个小时，得到的汤汁味道醇厚，与她老家西贡（现在的胡志明市）的味道一模一样。清脆爽口的香菜和豆芽，配上口感顺滑的河粉，吃起来让人心情舒畅。

在美食品种众多的日本，能够品尝到外国风味，并且接地气的大众餐厅正在增加。上述这家能够吃到牛肉河粉的“Thanh Ha”便是其中之一。一把拉起厚重的卷帘门，出现在眼前的就是“越南”。女店长一句带着口音的“欢迎光临！”气势十足。越南菜的招牌食材香菜的香味扑鼻而来。店内整面墙上摆放着无数的当地食材，极具特色。



“Thanh Ha”既是食堂，也是超市，图为店内一景（图片：渕贵之）

店内的食客群体也是多种多样。在越南人中混杂着一群喜欢异国风味的日本人，还能看见美国人和菲律宾人的身影，似乎是年轻的美军士兵和他们的女朋友。这些人随意地打开冰箱，从里面拿出透心凉的冰镇罐装啤酒“Saigon”。只要能做到这一点，便是这家小店名副其实的老顾客。

虽然现在越南餐厅并不少见，但应该没有像Thanh Ha这样特色鲜明的店吧。其实，这和它的店址有关。Thanh Ha位于以居民国籍多样化而知名的“银杏团地”。

居民国籍多达10种的国际化团地

银杏团地是跨越横滨市泉区和大和市的大型公营团地，拥有80栋公寓楼。上世纪80年代左右，外国人开始在此生活。1980年，在大和市南林间，成立了“推进落户服务中心”，开始帮助因内战和之后的政权变更而远离祖国的越南人、柬埔寨人、老挝人等在此落户。其中许多人最终选择住在银杏团地。如今，银杏团地的外国居民约占两成，国籍超过10种。银杏团地成为日本实现多国籍化过程中的一个先行者。



银杏团地是神奈川县内最大的一处团地，从1971年开始接收住户。在广阔的团地区域内，四处可见标有多种语言的标志牌（图片：渕贵之）

在这处团地里，有一个长期致力于促进日本居民和外国居民和谐相处的男人。他就是从1973年入住此地并担任自治会会长一职的远藤武男。

“战后，我和美军有过一些交流，喜欢外国文化。所以，我是自发地和团地里的外国居民开始交流的。最初的交流契机是因为越南人的足球队。”

2006年，由团地里的越南人组成的足球队参加了在日越南人的足球锦标赛。比赛场地刚好就是银杏团地里的运动场。来自日本各地的足球队乘坐大巴进入团地，营造出了些许节日狂欢气氛。凭借主场优势，银杏团地的足球队大获全胜。欣喜若狂的年轻人们在团地旁边的田地里举办了庆功宴。但是，很快便引来了几辆警车。原来是附近居民因为不满他们的嘈闹声而报了警。

向这群束手无策的年轻人伸出援助之手的，正是自治会会长远藤武男。

“我觉得他们很可怜，于是提供了集会的场所。他们可高兴了，我们的交流就从这里开始了。”

当时，在银杏团地，日本居民和外国居民之间纠纷不断。因倒垃圾、噪音、在阳台上晒肉干等问题引起纠纷，还有人向亲近外国人的远藤发泄不满。武藤还有过被找碴说他偏袒外国人，并差点被日本人殴打的经历。那时候，他得到了外国人的帮助。



向不同国家的外国居民伸出援手的远藤武男。他说，居民的老龄化也是一个有待解决的课题（图片：熊崎敬）

不同文化之间的鸿沟难以跨越，而在其中起到桥梁作用的正是食物。

“我觉得，通过饮食文化，可以缩短人们之间的距离，所以开办了厨艺教室。这个办法成功了。在开设中国人的水饺教室时，竟有50个日本人参加。没能报上名的人还抱怨了呢。团地里还有很多秘鲁人，根据他们的要求，我们还开设了制作味噌汤的教室。越南菜？当然也教过了！”

以前，团地里经常有人抱怨越南人做菜时气味刺鼻。远藤也曾为解决这个问题而奔走斡旋。不过，每次进入越南人的家中，他也感到难以忍受，因为“这个气味的确很刺鼻”。

但是，远藤苦笑道：“后来忽然发现自己已经习惯了，甚至有点怀念起那个气味。不过，唯独香菜，直到现在也还吃不惯。”

越南菜成了银杏团地的当地美食。在名店Thanh Ha里，笔者在牛肉河粉之后，又点了很受欢迎的“越南猪皮卷”和“越南法棍”。

越南猪皮卷是一种添加了猪皮的春卷。猪皮的脆硬口感与加入花生的甜味会让人吃上瘾。越南法棍是一种越式三明治，近年在东京都内也颇受欢迎。这家店的越南法棍是在自制的厚片法棍中夹入许多蔬菜和叉烧肉。因为这款越南法棍吃起来很健康，所以不难理解为什么有很多女顾客都是冲着它而来的。



年轻女店员推荐的“越南猪皮卷”，是喝啤酒时的绝佳下酒菜。600日元（税后）（图片：渕贵之）

在大快朵颐着不断端上来的美食的同时，笔者还和女店长Thanh Ha闲聊起来，从而知晓了她波澜壮阔的一生。

“我30年前来到日本。越战结束后，国家发生了巨变。我们这些生活在西贡的人不得不逃离那里。”

安全的日本，令人害怕的持枪大国美国

笔者刨根问底问出了女店长的故事，整理如下：

上世纪70年代，越南、老挝、柬埔寨经历了内战，相继转型成社会主义国家。包括旧政权人员在内的一些害怕会受到新体制迫害的人们开始向外寻求新天地。他们成了所谓的“船民”（搭船逃亡国外的难民——译注）。这名女店长也乘船穿过惊涛骇浪，来到了菲律宾。在银杏团地及附近地区，生活着不少拥有这种背景的居民。

“当时，我的弟弟和妹妹已经身在美国。我也想去，但又感到害怕。因为美国人持枪。与美国相比，日本很安全。日本人不高，头发也是黑色的，像越南人一样让人感到安心。”

难民申请通过后，女店长开始了在银杏团地的生活，从早到晚拼命工作。她做过卡拉OK的服务员、车站厕所的清洁工，也曾在工厂里埋头苦削芋头皮。19年前，她用攒下来的钱开了这家Thanh Ha，还把来日本后生的两个孩子送进大学校园，令人钦佩。

“但是，两个孩子都不会说越南语。因为我一个劲地工作，完全没有时间教他们。”

对女店长而言，这家以她命名的小店，是仅次于两个孩子的宝贝。这里也成了那些远离祖国，在日本生活的同胞们获得慰籍的一个地方。



30年前来到日本，今年已经68岁的Thanh Ha。她强调，人际关系的基础是打招呼 （图片：渕贵之）

“但是，现在越南客人减少了。因为新冠疫情失去了工作，那些原来在店里吃饭的人也开始买食材回家自己做饭吃。”

新冠疫情似乎也给银杏团地的生活投下了阴影。在附近工厂工作的越南同胞中，有人为此丢了饭碗。越南人占多数的技能实习生群体也陷入了困境。

Thanh Ha亦不例外，她说：“大家都很困苦。这家店的经营也非常困难。存款就要见底了。但是，因为日本常客给了我们支持，所以我在继续努力坚持。有人会打电话过来说‘下次去店里吃饭，请等我啊’，还有人会送花过来。为了这些人，我也要精神十足地把店开下去。因为有这家店，我才能有活儿干。光凭这一点，就已经很幸福了。”

银杏团地的越南菜大众食堂Thanh Ha。在卷帘门的另一侧，竭力存续下去的平民美食正在等候着大家。



越南菜食堂“Thanh Ha”（图片：渕贵之） 神奈川县横滨市泉区上饭田町3050 电话：045-803-2597 营业时间：10点-21点 每周四休息 小田急电铁江之岛线，高座涩谷站出站后，步行约15分钟

标题图片：越南人的心头好，“Thanh Ha”最具人气的菜品“牛肉河粉”（750日元）（图片：渕贵之）

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