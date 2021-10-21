宽政改革后禁止混浴？江户钱汤闲谈：《守贞漫稿》（10）历史 文化 生活 艺术
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开国给钱汤带来的影响
根据《守贞漫稿》记载，江户钱汤首次出现在文献上是天正19年（1591年）。《Sozoro物语》里有最早的记载：“卯年夏，有伊势与一者，于钱瓶桥边立一钱汤风吕。”
伊势出身的商人与一在钱瓶桥（东京都千代田区大手町）开了江户第一家钱汤。当今东京代表性的商务区过去居然曾有过钱汤。
只不过，“气息不畅，不能言语，烟致目不能视”——热得人呼吸困难，烧水的锅釜烟太大，眼睛都睁不开，很是受罪。看来水温是相当的高。后来，对水温进行了适度调整后，才慢慢在平民中流行开去。
店前挂着“弓箭”图样的招牌也大获好评。玩的是谐音梗，日语里“张弓射箭（念作Yairu）”和“泡澡（念作Yuiru）”读音相似。
不过这种搞怪招牌最终退出历史舞台，天保之后（1830年起）就固定为挂深蓝色底子加“男女”“汤”字样的布帘了。
最早汤钱（泡澡费）为大人10文左右，不过根据天保12年（1841年）天保府命（老中水野忠邦推行的天保改革）的规定，改为大人8文、小孩6文、幼儿4文（招牌和钱汤请参看标题图片）。
此外，据守贞记载，文久2-3年（1862-1863年），由于柴火价格高企，费用涨价到了大人12文。
文久2年（1862年）受开国影响，一时物价普涨，还有樱田门外之变、萨摩藩士斩杀英国人的生麦事件等血腥事件频发。
不仅如此，庆应元年（1865年）涨到16文，翌年8月涨到24文，价格不断攀升。
政局不安对钱汤的经营也产生了影响。《守贞漫稿》便记录了这一时代的钱汤。
浴池与现代钱汤相比意趣大不相同
守贞描绘的江户钱汤格局图保留至今。
入口处有土间（进门处的玄关部分，与地面等高，低于木地板架设起来的正屋部分，地板一般是三合土，故称为“土间”——译注）和高坐（又称“番台”，是收款柜台——译注），分左右两边，左为男浴室“男汤”，右为女浴室“女汤”。脱衣所、洗浴场、浴槽（浴池）的分布与现代钱汤基本相同。
不同之处在于格局图中浴池前面有个“石榴口”。翻开《广辞苑》查“石榴口”，有这样的解释：“江户时代钱汤浴池的入口。用木板将浴池入口上部挡住，要弯着腰进去。”（据说这种设计主要是为了防止蒸汽逸散——译注）换而言之，洗浴场与浴池之间并不是连成一片的宽敞空间，浴池是在一个单独隔开的小房间里。
为何称为“石榴口”，守贞表示“谜也（不明其因）”。不过据说1615年发行的《骨董集》中有“无开关之门者，谓之石榴风吕”的记载。
守贞记录了东西两地石榴口设计的不同。左边是大坂，右边是江户。
“风吕屋”原本发祥于上方，后来传到了江户，因此石榴口最早是左边那样的。涂着朱漆的破风造型，饰有花卉雕刻，雍容华贵。与此相对，江户则“似华表”。日语里的“华表”本来念“Kahyou”（如此读音时与中文“华表”同义——译注），但有时也可念作“Torii”，这时便解作“鸟居”。确实看着也像鸟居。
石榴口的木板门上画有绘画。虽然具体内容不明，但似乎是风景画和人物画。说到“钱汤绘”，大家熟悉的都是富士山，但富士山其实是大正时代（1912年起）之后才开始流行的，因此一般认为江户时代尚不存在富士山的壁画。守贞也完全没提及过富士山的画。
比守贞早出生50年左右的山东京传1802年写的《贤愚湊钱汤新话》中也描绘了江户钱汤的样子。
上图从洗浴场的角度详细描绘了石榴口的状态。下图则是俯视浴池的角度，还可以透过低矮的入口看到外面洗浴场的木桶的一角。
值得注意的地方是石榴口，还是上方风格的破风造型。换而言之，我们可以认为直到享和年间（1801-1804年），江户还有破风造型的石榴口，但后来由于某种原因逐渐式微，50年后鸟居形状的石榴口成为了主流。
总之，浴池天花板低，还又窄又黑。并不是现代这种光线可从窗外射入的宽敞明亮的钱汤。可即便如此，对平民而言，这里依然是偷得浮生半日闲的好去处。
宽政改革禁止男女混浴
守贞是这样记录的：
“有书云，江户早年男女混浴，不别槽。松平越中守老职时有别槽之官命。如此宽政以来禁混浴。”
事实上，钱汤从江户初期到中期为止一直都是混浴的。松平越中守（松平定信）就任老中后，坚决推行宽政改革（1787-1793年），颁布了禁止混浴的“町触”政令。
对标榜禁欲和禁娱的松平定信而言，混浴会扰乱风纪，不可坐视不管。
松平定信政治斗争失利，被赶下了老中的位置，之后似乎也有钱汤想自主恢复混浴，但等待他们的是水野忠邦天保改革的再次取缔，男汤和女汤就此完全分开。这就样，虽然最初是混浴，但随着时代的变迁，最终变成了男女分浴并固定了下来。
也有些钱汤因为店面狭窄，不能分隔浴池，“偶有仅女汤无男汤者”，就是说出现了女性专用钱汤。这就不能欣赏到女性裸体了，江户的男人们似乎很是愤慨。
古典落语《汤屋番》中有一个场面，讲的是一个商人家的纨绔子弟去钱汤打工，然后开始做白日梦，幻想等店打烊后悄悄改成女汤专用，然后自己坐上了柜台的宝座。虽然是个搞笑故事，但也不得不说反映了当时的男性心理。
只不过，这个混浴禁止令在有些地方就变了味。
静冈县下田了仙寺收藏的画里，就有幕府末期下田的混浴风吕场面。描绘了上方破风造型的浴池和男女在同一个洗浴场的场景。了仙寺是幕府决定开国，签订《日美和亲条约》的地点，据说因为这个渊源，外国人留下了这幅下田风俗图。
别管江户男人的愤怒，一些地方依然保留着混浴的传统，直至现在。
标题图片：《守贞漫稿》国立国会图书馆藏
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