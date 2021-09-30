团十郎的狂热粉丝！？：从江户歌舞伎的源流到猿若町的兴盛《守贞漫稿》（11）

说到江户的娱乐活动，自然当属“芝居”（日语“芝居”是戏剧的意思——译注），也就是现在的歌舞伎。《守贞漫稿》的作者喜田川守贞似乎也很为歌舞伎着迷，从小戏楼“芝居小屋”林立的芝居町的历史，到剧场内部结构、喜欢的演员，他都用充满热情的插画和文字进行了解说。

被“隔离”的歌舞伎

“宽永元年，猿若勘三郎始得官许，立橹于中桥。盖作假屋。类今之御出木偶芝居。”——《守贞漫稿》卷之二十四《杂剧》一章中描写了江户歌舞伎诞生的情形。

1624年（宽永元年）在中桥（现在八重洲大道与中央大道交汇处一带），获得幕府许可的芝居小屋（小戏楼）搭建了“芝居橹”（两三米见方的四方体框架结构物，围有幕布，上面印有歌舞伎座的纹章——译注）。“座元（戏班老板）”猿若勘三郎，便是第1代中村勘三郎。2012年去世的第18代勘三郎是他的后人。

“御出木偶芝居”指的是除“江户三座”（详情见后文）之外的小芝居小屋上演的杂剧，这原本是对街头艺人操纵的人偶“御出木偶”的称呼。最初歌舞伎的表演充其量也就是“作假屋”——搭个临时的戏台子表演的规模。

《守贞漫稿》接着这样写道：

“同（宽永）十一年，村山又三郎于葺屋町开芝居（中略），后为市村座至今。庆安四年（或云二年），猿若座迁至堺町。猿若，即今之中村座。因堺町、葺屋町比邻，故称二丁町芝居。”

据说江户歌舞伎是从庆安年间（1648年起）芝居小屋搬家到这个葺屋町与堺町连成一片、俗称“二丁町”（现在中央区日本桥人形町3丁目一带）的地方后，人气才开始旺起来的。虽然也有将葺屋町称为上堺町，堺町称为下堺町的，但无论如何，歌舞伎的兴旺是从市村座和中村座一起搬到这两个紧挨的町做起了邻居后开始的。

除此之外，小芝居、净琉璃、木偶剧等的小戏楼鳞次栉比，而且芝居茶屋和演员的居所等也都集中在这一带，形成了一大戏剧城。

二丁町与游郭（花街）并列为江户“二大恶所”，都是幕府隔离政策的对象。再加上这里是文娱活动和茶屋收入等海量资金流动的巨大销金窟，所以一直被视为扰乱风纪的根源，被幕府所警惕。

而实际上看一看《江户名所图会》，就会发现二丁町周围绕着一圈护城河，只能从桥上进出，与市民生活完全隔绝。



《江户名所图会》的二丁町。（A）中村座（B）市村座。前面有护城河，不过桥就去不了二丁町（图片：国立国会图书馆藏）

在娱乐生活匮乏的江户时代，二丁町是异世界，是一个非日常的空间，因此幕府专门将之设置在远离市民生活的场所。

好奇心旺盛的守贞，似乎对这种隔离政策持否定态度。不过，前文所述的都是江户歌舞伎初期的故事，是守贞还未出生之前的情况了。

他看了文献后，对二丁町的情况抱有一些疑问，但他亲眼看到的却是嘉永年间（1848年起）之后的江户歌舞伎了，并慢慢地被那光鲜亮丽的世界所吸引。

热情挥毫描绘猿若町

二丁町在经历两百年的繁荣后，1841年（天保12年），一场大火让市村座和中村座化为灰烬。为了挽救财政窘迫而坚决推行天保改革的老中水野忠邦开始提倡勤俭节约，意图打压铺张浪费和娱乐活动。歌舞伎也是娱乐行业，因此两个戏班子所在二丁町的重建未能获批，等来的是搬迁到猿若町（现在台东区浅草6丁目附近）的命令。

与中村座、市村座合称“江户三座”、原本在木挽町（现在的中央区东银座）拥有芝居小屋的森田座也收到了搬迁的命令，至此三座终于汇聚一处了。

虽然隔离政策依然如故，但这次搬迁却促成了“芝居和娱乐之町”猿若町，乃至浅草的发展。

江户三座有时也指中村座、市村座、河原崎座三家。这是因为以前森田座的“控橹”是河原崎座。

控橹，指的是戏班子因资金和演员人手不足等原因而无法进行表演时去“替补”的班子，也就是备份。森田座经营不太稳定，时不时会休演，很多时候都是河原崎座去代打。因此也有人将河原崎座列入三座。

守贞正好就是这段时间接触到了江户歌舞伎的世界。他描绘的猿若町的街路图里就有河原崎座。大概是他去猿若町的时候，河原崎座正好就在台上表演吧。“然如今河原崎座并非森田座之后继，或为二座合称。”守贞如是道。



猿若町的街路图。（A）中村座（B）市村座（C）河原崎座。此外还能看到人形净琉璃的结城座、萨摩座的名字（图片：《守贞漫稿》，国立国会图书馆藏）

另一方面，广重描绘的名所江户百景《猿若町夜景》中有森田座。



广重画作《名所江户百景 猿若町夜景》中，从近到远依次描绘了猿若町3丁目、2丁目、1丁目，分别是（A）森田座（B）市村座（C）中村座 （图片：国立国会图书馆藏）

守贞还记录了江户三座的戏楼大小。根据记载，

中村座，宽十三间二尺，深二十间

市村座，宽十二间七尺，深二十间

河原崎座（森田座），宽十一间半，深二十间

（一间＝约1.81ｍ、一尺＝约30cm）

下图为正面描绘的中村座。这是1854年（嘉永7年）守贞临摹广重的画作《东都繁荣图》，不过他嘉永年间也在江户，应该是见过同时代的中村座的。



《守贞漫稿》里的猿若町中村座的正面图。可以认为是临摹了广重的画作《东都繁荣图 中村座》 （图片：国立国会图书馆藏）

也有标题为《舞台正面之图》的芝居小屋内部格局图。将该图与丰国画的《中村座内外图》对照看一看，大概就能对当时芝居小屋的内部格局有所把握了吧。



中村座的舞台、花道（舞台插入观众席的延伸部分，类似T台——译注）、客座等的俯瞰图《舞台正面之图》。（A）舞台（B）花道（C）脇花道（D）枡席（E）栈敷。栈敷是贵宾席



1817年歌川丰国描绘的《中村座内外图》。宾客满堂，当年盛况可见一斑（图片：国立国会图书馆藏）

为第8代团十郎画肖像画

当时的顶端明星是第8代市川团十郎。

这位第8代的一生也是波澜万丈。上一代、第7代团十郎因触犯了天保改革的奢侈禁止令，被逐出江户，去了上方，因此他16岁就继承了团十郎的名号，成为第8代。他为振兴天保改革下日渐式微的江户歌舞伎做出了巨大贡献，获得了很高的人望。

但1854年，在旅途中的大坂突然自杀。

守贞记录了这样一段话。

“嘉永七年，八代目团十郎，往大坂自尽。其父之妾名阿为者所为。”

有说法认为第8代团十郎自杀，是因为父亲第7代与小妾阿为擅自做主让他去大坂演出，这让为人正直的他夹在父亲和江户的戏楼老板之间左右为难。

虽然守贞似乎是相信了这一说法，但其死亡的真相却依然是个谜。

“拥趸众多的年轻人，故死后亦能卖与卖店肖像画三四十张。”守贞记录道。他自己也画了第8代的肖像画。



守贞以丰国画的第8代团十郎的自来也为主题画的肖像画。据守贞记载，演员这类肖像画叫“鹦鹉石”，绘草纸店等均有销售（图片：《守贞漫稿》，国立国会图书馆藏）

这幅画里，出演河原崎座剧目的第8代是怪盗自来也（也作“儿雷也”）的扮相。

守贞估计也是“拥趸众多”中的一员吧。

标题图片：守贞所绘的歌舞伎番付表（排名表）。江户每年11月歌舞伎界都有个重大活动，叫“颜见世兴行”，同时会配合这一活动给下一年出演的演员进行排名。本图临摹的是芝居茶屋发给客户的排名表，座头（戏班班主——译注）是市川团十郎，第二是坂东三津五郎。（图片：《守贞漫稿》国立国会图书馆藏）

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