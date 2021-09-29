“美术街区”银座：半个世纪以来不断发掘和评鉴美术家的永井画廊

银座拥有日本规模最大的一条画廊街。为了进一步宣传银座的美术街区形象，2004年诞生了一个名为“Ginza Galleries”的画廊组织。永井画廊负责人永井龙之介曾担任Ginza Galleries理事长。此次，他向我们介绍了日本的画廊历史以及作为东京美术街区的银座的未来图景。

1956年，生于东京。毕业于立教大学经济系。现任永井画廊董事长。自1996年起，作为美术鉴定士，参加东京电视台鉴宝类综艺节目《开运鉴定团》。此外，还参加过NHK BS Premium《梵高、高更、塞尚和卢梭：19世纪末的天才画家们》等节目。曾监修《从零开始的名画入门》《世界最棒的西方美术教室》《名画中的恋人们》等书籍。2019年至2021年，担任Ginza Galleries理事长。

不断宣扬美术与文化的银座

即便是在东京这样的地方，银座也是最精致的著名时尚中心。高级品牌店和知名餐厅鳞次栉比。这里的街道令人联想起欧洲的城市风景。夜幕降临时，华灯初上，将这个属于成人的街区装点得炫彩夺目。在夜总会和酒吧里，坐满了正在招待客户的商务人士。除了时尚和美食之外，诸如获取巨大商机这样的成人欲望也能在银座得到满足。

那些专注于奢华的商店橱窗和购物中心的顾客不知道，银座同时还是画廊街。如今，银座共有200多家画廊，人们可以在此欣赏到优秀的美术作品。为了进一步普及画廊活动并振兴文化艺术，约40家银座当地的画廊于2004年相聚一堂，成立了一个名为“Ginza Galleries”的组织。

永井画廊创立于1971年，其负责人永井龙之介是银座这个美术街区的中心人物。自2019年4月以来的两年里，担任Ginza Galleries理事长一职的永井精力充沛地开展了各种活动。比如，在各加盟画廊里举办类似巴黎晚会（Soirée）那样的“画廊晚会”，参与人员可以在此欣赏到不同领域的美术作品。此外，他还在策划将聚焦日本近代美术的2022年新项目。此次，在位于银座并木大街一座大楼5楼的永井画廊，永井向我们讲述了他半个世纪来所经历的美术市场体验以及日本美术的未来。



“步行者的天堂”银座

“画廊街”银座的发展史

银座历史最悠久的画廊“资生堂画廊”至今已有逾百年的历史。不过，多数画商进入该地区还是在20世纪后半叶以后。

永井龙之介称：“在1960至1970年代的日本经济高速增长时期，画廊数量增加得最多。当时，兴起了第一次画作热潮，就连普通的公司职员也能买得起绘画作品。”当时，永井还是一名高中生，他对美术有兴趣，曾在家附近学习绘画。不过，大学毕业后，永井并没有加入他父亲创办的画廊，而是去了普通公司就职。

当时，日本国内还没有很多大型美术馆。永井介绍称：“大概从1980年代开始，全国各地开始出现公立美术馆。这些美术馆成了美术界的大客户。现在，日本47个都道府县都有公立美术馆。”

在泡沫经济时期（1986～1991），有许多以绘画为投资对象的新资本注入，银座的画廊总数超过了300家。不过，泡沫经济破灭后，画廊数量减少到约200家。许多了解那个时代的人都将投资绘画视为泡沫经济的象征，对此记忆深刻。即使是在经济如此不景气的时代，那些有特色、有传统的画廊为主干的美术市场依旧存活了下来。永井表示：“包括画廊在内，美术馆经济从2000年开始出现衰退现象。美术馆的预算减少，日本的美术品市场开始出现向中国转移的趋势。”

在地价全国居首且租金暴涨的银座，小型画廊自然也受到了经济危机的影响。永井表示：“原本在并木大街沿街大楼的一楼，有许多画廊，但2000年以后，这些画廊接二连三地变成了海外品牌店。现在，位于一楼的画廊几乎已经绝迹。高额的租金与美术商业活动无法达成平衡。”



永井画廊负责人永井龙之介

即使经济陷入停滞，许多画廊仍在收藏家的支持下得以存续。永井称：“画廊分为两种类型：策划型画廊和出租型画廊。没有借助泡沫经济顺势发财，而是脚踏实地开展经营的策划型画廊，以及会对画家进行筛选的出租型画廊都生存了下来。出租型画廊是日本独有的一种美术商业形式，在此举办画展的画家需要支付场租费。最近，巴黎和纽约也出现了这种画廊，他们的理念都是从日本引进的。”

通过美术鉴定来发掘日本的美术家

永井龙之介的另一个身份是“美术鉴定士”（给绘画、书法、陶瓷器、古董等美术品鉴定真伪并估价的专业人士——译注）。从1996年来的20年间，他时常参加某民营电视台的一档人气节目。这个节目旨在为私人收藏的美术品进行估价鉴定。为了给美术品估价，需要怎样的知识储备呢？

“比如，像藤田嗣治的作品，数量众多，又在全国范围内流通。其中有很多被拿出来拍卖，挂在画廊里的也是明码标价，这些都是估价时的参考资料。难的是那些作品几乎没有在市场上流通的美术家。并不是说作品不流通就没有价值，我们会根据这个画家的附加价值来对其作品进行估价。”

关于因设计大阪世博会标志性建筑“太阳塔”而知名的冈本太郎（1911～1996），永井表示：“冈本太郎1996年去世后，他的作品曾数次出现在我参加的那档节目之中。可是，冈本的作品几乎没有在市场上流通。虽然冈本很有名，但市场上几乎没有他的画作。他手头的作品已经被美术馆收藏，像‘太阳塔’和同时期制作的《明日的神话》，也就是2003年在墨西哥城被发现，如今安置在涩谷站的那幅壁画，这些都不是流通的作品。冈本的画作和造型作品好几次出现在那个节目中，我觉得很难对其进行估价。不过，我最终也有给出过数千万日元的估价。”

在冈本太郎去世后的第三年，即1999年的10月，“川崎市冈本太郎美术馆”在神奈川县开馆。冈本的伴侣冈本敏子出版了许多有关他的人生及作品的书籍。于是，冈本的作品重新得到了评定。作为一名美术鉴定士，能够率先对冈本的作品进行恰当的评价并给出具体的估算金额，永井龙之介为此感到自豪。

除了给美术品估价之外，美术鉴定士还具有通过作品鉴定来发掘美术家并将其公开推广的职责。永井龙之介在自己参加的《开运鉴定团》这档节目中，鉴定了许多绘画作品，并对牧野义雄、高岛野十郎等知名度较低的画家进行评鉴，提升了这些画家的口碑。据说，如今人气高涨的田中一村（1908～1977年），就是在上世纪80年代播出的一档NHK节目《星期天美术馆》中受到推举，从而一跃成名。永井表示：“美术史同时也是一部发掘史。发掘本身缔造了美术的历史。”

不断化危为机

2020年，因为新冠肺炎疫情的影响，东京奥运会及残奥会不得不延期举行。当年4月，日本政府首次发布了紧急状态宣言，所有人都被迫减少外出。永井画廊也不得不停办活动。

永井龙之介于2020年开设了YouTube频道“永井美乐塾by永井画廊”，开始尝试让日本人能够轻松地接触美术作品。永井解释道：“不能什么也不做。即使人们无法来到画廊，我也想把这种身临其境的赏画体验传递给大家。”

画廊不断遭遇了泡沫经济破裂、新冠肺炎疫情爆发等逆境。永井认为，Ginza Galleries的活动或许会成为帮助画廊走出困境的关键所在。

关于从巴黎画廊主办的晚会（Soirée）中获得灵感的“画廊晚会”，永井表示，这是在日动画廊巴黎分店的为永先生等人的建议下开始的。画廊晚会每年春季和秋季各举办一次，参与人员可以按照自己制定的路线去探访银座1丁目至8丁目的任意几家画廊。2020年秋季的画廊晚会因受新冠疫情影响而改为在线上举行，2021年春季的画廊晚会则重新回到了线下。

此外，包括永井画廊在内的数家Ginza Galleries加盟店每年都会接待位于银座的中央区立泰明小学三年级学生的来访。

永井称：“银座的画廊准备共同策划一个活动，就是在2022年重新审视近代美术。这个策划是回到‘近代是从银座开始的’这一原点，借此来重新振兴银座的街区文化。”该策划试图展示这一地区独有的身份特征和风格特色。

正如永井所言，“银座是一个近代的街区”。在此次策划的活动中，各家画廊将选出一些近代美术家，并通过现代美术家的视角来陈述对他们的赞词。永井表示：“这个活动并不仅仅是要带着怀旧的心情去回忆过去，更是为了展示过去是现在的基石，并将在未来一直延续下去。我们想表达的是，在重审过去这个基石的同时，还要一起宣扬一些新的东西。”

银座是日本画廊数量最多的街区，但这一事实却鲜为人知。拥有国立新美术馆和森美术馆等美术设施的六本木给人一种更为强烈的美术街区的印象。在银座周边，有许多诸如歌舞伎座（歌舞伎专用剧场——译注）、能乐堂（能和狂言等的表演剧场——译注）、电影院和剧场这样的公共文化设施。永井认为，银座没有给人留下美术街区的印象，其中一个原因就在于银座没有具有标志性的美术馆。对此，他甚至提议：“难道不可以建一座能够充当银座这个‘成人文化街区’颜面的美术馆吗？”

日本人对日本美术的评鉴及宣传

日本拥有浮世绘这种名扬海外的美术形式。对此，永井龙之介指出：“可是，日本人并没有满怀信心地对浮世绘的美术价值进行宣传，只是等浮世绘在海外获得肯定后，日本人再跟进叫好。后来，在浮世绘作品涨价后，日本人也开始购买这些作品。”永井提倡，不能依靠来自西欧的评价，而应该从本国的视角对日本美术进行评鉴。

永井专注于美术思考，他表示：“就像‘对于不知道答案的东西，也有这样的切入口或看法’所表达的那样，美术的魅力也在于它能够给我们提供一些新的东西。只要我们还活着，美术思考这种思考方式就非常重要。”

最后，永井表示：“以后，希望更多的日本人能通过自己的眼睛认真地对美术进行评价和宣传。”

采访：Daniel Rubio（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：在进行此次采访时，永井画廊正在举办《长谷川健司展：描绘‘被描绘的脸’》。图为站在长谷川健司画作前的永井龙之介

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