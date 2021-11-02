废藩置县150周年：回顾明治维新最重大的变革

藩国消失，郡县诞生——1871年（明治4年）颁发“废藩置县”诏令，到今年正好经过了150年。明治新政府的行政改革，终结了持续260多年的幕藩体制，在日本建立起了近代中央集权国家。但实际上，这最初却是一场由萨摩藩和长州藩领导人紧急策划的“政变”。那么，这场历史罕见的重大改革工程又是如何完成的呢？

明治新政府警惕各藩的军制改革

戊辰战争结束后的第二个月，即1869年（明治2年）6月，明治新政府颁行“版籍奉还”政策。“版”是指各藩国的领地，“籍”是指各藩国的户籍人口。各藩国须将其对土地和人口的封建领主所有权交还给朝廷（政府）。不过，藩主又被任命为知藩事（政府委派的地方官员），受命照旧管辖领地。因此各藩国实际上和以往相比没有太大变化。

当时的明治新政府几乎没有自己的军事力量。戊辰战争中，作为新政府军与旧幕府军作战的是各藩的士兵。战争结束后，他们就返回了各自的藩国。此外，考虑到各藩有可能会以武力相对抗，新政府无法强行废除藩国。

与此同时，日本各地的农民起义和反政府运动不断扩大。各藩的当权者担心很快就会爆发大规模叛乱，乃至发展成为第二次戊辰战争。由此，各藩纷纷推行大规模的军制改革。

其中最值得一提的是纪州（纪伊）藩。纪州藩知藩事德川茂承任用津田出强力推行大规模改革。

津田出削减了纪州藩家臣的俸禄——俸禄在550石以上的缩减为原先的十分之一，俸禄在25-550石的确定为50俵。由此节省出来的银钱大半充作军费。并采用普鲁士式军事制度，聘请普鲁士陆军士官卡尔·卡本担任军事顾问。1870年1月，纪州藩解散了藩内正规军，实施成年男子全员义务当兵的征兵制度。这比明治政府实施类似制度早了三年。由此，纪州藩的常备军增至7000人，再加上预备役和候补兵员，兵力总数达到了14000人，而且装备了当时最先进的来复枪——德莱塞针发步枪。

更让明治新政府神经高度紧张的，是萨摩藩的动向。萨摩藩中，岛津久光（其为知藩事岛津忠义之父，有“藩国之父”之称，手握实权）反对新政府改革，而西乡隆盛未接受新政府的征召，一意推动萨摩藩军制改革。

政府从萨摩、长州、土佐三藩获得兵员创建常备军

1870年2月，明治新政府领导人之一大久保利通前往鹿儿岛，意在说服蛰居的岛津久光和西乡隆盛到东京去。但是，岛津久光把大久保利通大骂了一顿，还贬损新政府，西乡隆盛也拒绝进京。

为此，大久保利通和木户孝允奏请明治天皇颁下了让岛津久光和西乡隆盛进京的敕命。11月底，他们还陪同钦差敕使岩仓具视亲往鹿儿岛。

岛津久光以生病为由拒绝立即动身去东京，而西乡隆盛则开出 “由自己负责新政府改革” 的前提条件，答应前往东京。第二年亦即1871年的1月，西乡隆盛进京。

西乡隆盛向新政府提出了改革方案。其中一条是让萨摩、长州、土佐三藩向政府提供兵员，创设政府常备军。

专门研究日本近代史的历史学家胜田政治在其著作《废藩置县 近代国家诞生的背后》（角川Sophia文库）中分析道，西乡隆盛之所以提这样的要求，是因为他认为“维持一支庞大的常备军对于萨摩藩来说是个沉重负担”，“通过提供兵员，这一负担可以由中央政府代为承担，从而减轻萨摩藩的负担”。

总之，西乡隆盛的建议被采纳了。1871年2月，新政府确定由萨摩、长州、土佐三藩提供兵员（作为御亲兵），到了6月，有8000名士兵齐聚东京，7月，明治新政府以这支军事力量为后盾，断然实行废藩置县。

不过，实际上废藩举动在两年之前就已经开始了。那些财政困难到连藩士们的俸禄都已经发不起的小藩们，接连提出了废藩的申请。

1869年12月，明治新政府首先批准了吉井藩（1万石）和狭山藩（1万石）的废藩请求，接着又受理了十多个藩的废藩申请。后来，鸟取藩、尾张藩、熊本藩、德岛藩等藩国，从建立统一国家的观点出发，也提出了废藩申请。

在新政府内部，佐贺藩出身的大隈重信主张应当由中央政府向各藩国派遣官吏，实行统一的政治管辖。同为佐贺藩出身的江藤新平，也于1871年3月提出了要求废藩的建议书——《御下问案》。其内容与四个月后实施的废藩置县基本相同。

废藩政变计划

如此，在当时日本国内形成了允许废藩的氛围。但真正使废藩成为现实的是萨摩和长州两藩势力，而且是以极少数萨长高官发动突然政变的形式实现的。

最初提出废藩的是野村靖和鸟尾小弥太。他们都出身长州藩，是精通军制的骨干官僚。1871年7月初，这两人将废藩政变计划告知山县有朋，拉拢他入伙。接着在7月5日，他们又威胁井上馨说，“我们有话要对你讲，如果不听的话，要么我们同归于尽，要么你献上人头。”

井上馨洞察力敏锐，意识到要谈的是废藩之事。他本就负责新政府的财政工作，也曾从经济角度探讨过废藩的必要性。听了野村靖和鸟尾小弥太的话后，他立刻答应去说服长州藩领袖木户孝允。

第二天即7月6日，井上馨向木户孝允试探废藩之事，木户孝允当即应承推动废藩。其实，早在三年前，木户孝允就认为“察其大势，打破七百年封建之体制，予以郡县之名，终能一统天下之力量，培育天下之人才”（出自《木户孝允日记》）。

西乡隆盛认识到了封建领主体制的局限性

最大的难题，是统领萨摩藩士族的西乡隆盛是否同意废藩。

最终决定由山县有朋出面去劝说西乡隆盛。山县有朋一提出废藩，西乡隆盛就回答说“那很好啊”，并问道“木户孝允是何意见”。

山县有朋没想到西乡隆盛那么轻易就同意了，追问道“请先说说您的意见”。西乡隆盛再次表示“那很好”。

山县有朋有些吃惊，继续问道，“废藩可能会引发流血骚动，您有这个心理准备吗”？但西乡隆盛仍然只是回答说，“我这边是没有问题”。总之，在那一瞬间山县有朋认识到，“废藩之事，成了”。

可为什么西乡隆盛会同意让萨摩藩消亡呢？

研究日本近代史的历史学家松尾正人在《废藩置县》（中公新书）一书中分析道，“这是因为西乡隆盛本人认识到了封建领主体制的局限性。单凭鹿儿岛藩（萨摩藩）的力量,不管实施什么样的改革，要蓄养人数庞大的士兵，总会有局限。将追随西乡隆盛的鹿儿岛藩兵，变成政府亲兵置于政府直接管辖之下，就可以将负担转嫁到新政府身上。而为了维护这种变化，已经避免不了对封建领主制度本身进行大胆改革”。

木户孝允得知西乡隆盛同意废藩后，在7月7日的日记中写道，“听到西乡隆盛欣然同意的答复，我为国家感到可喜可贺，我也期望国家前途由此更进一步”（出自《木户孝允日记》）。

7月8日，西乡隆盛与木户孝允直接会面，“议定（有关废藩置县这一）重大改革的数条事项”（出自《木户孝允日记》）。西乡隆盛在山县有朋就废藩之事来商议的7月6日那天，已经到大久保利通府上拜访，取得了大久保利通的同意。

明治天皇颁下诏令

7月9日，“维新三杰”大久保利通、木户孝允、西乡隆盛，加上萨摩藩的大山岩、西乡从道和长州藩的井上馨、山县有朋等人，进行了深入细致的磋商。正如木户孝允在7月10日的日记中所写道，“这次事件（废藩）实属绝密”，废藩计划是在极其隐秘的形态下推进的。

甚至明治新政府的实权人物三条实美和岩仓具视，也居然是在宣布实施废藩置县的前两天，即7月12日才被告知相关计划。

木户孝允在日记中写道，“有人说事先不要告知岩卿（岩仓）。然而，岩卿自维新以来，一直身涉重大事项”（出自《木户孝允日记》），于是决定事先向其告知废藩政变之事。同一天，木户孝允也把废藩计划告知了三条实美。

两人虽很惊慌，但也只能表示同意。就这样，7月14日早上，萨摩、长州、土佐、肥前四藩的知藩事及其代表被传召入宫，以明治天皇敕语的形式向他们宣告了废藩决定。接着，向鸟取藩、尾张藩、熊本藩、德岛藩的县知事传达了同样的敕语。如前所述，这四藩已经向政府申请了废藩。下午两点，身在东京的56名知藩事被传召入宫，接受天皇颁下废藩置县的诏令。从这一刻起，藩国从日本大地消失，持续了约七百年的武家政权也终结了。



废藩置县的诏令（国立公文馆所藏）

知藩事被免去官职，受命在东京集中居住，中央政府另派官员（县令）前往新设置的县进行管治。

为什么没有发生叛乱？

当时，虽然大体上已经形成了允许废藩的氛围，但考虑到可能会有士族因主家消亡一怒之下举兵反抗，策划政变的人也做好了心理准备。因此，西乡隆盛特向政府高官们宣告，“如有藩国胆敢提出异议，我们就出兵消灭他”。

但是，叛乱并没有发生。

原因之一，是突然决定废藩使藩国气势大减，失去了奋起反抗的时机。不过，我认为最大的原因，是新政府在废藩时与藩国明确约定，藩国的借款债务由新政府承担，士族的俸禄也由新政府来支付。

就这样，新政府实现了政治上的统一。但由于是以萨摩藩和长州藩为中心实施的政变，新政府中萨长派系占据了绝对主导地位。从这个意义上讲，也可以说废藩置县是萨长派系夺权之举。

虽然突然宣布了废藩，但并不代表中央政府对县政的作用能够立刻发挥出来。

首先，被废除的261个藩全部转为县，与那之前已有的府县合计，共有3个府（东京、大阪、京都）加302个县。

以大久保利通为卿（最高长官）的大藏省，负责具体将藩转变为县的事务性工作。大藏省计划将这些规模悬殊的县按照30-40万石的标准来整合，使其财政规模能够负担地方行政。

具体来说，就是一方面以大藩为中心整合小藩，另一方面分割规模过大的藩国。起初曾有过将长州藩分割为丰浦县和三田尻县的方案。总之，到同年10月底，“1使3府72县”的方案基本确定了。“1使”指的是统辖北海道的开拓使。

只有13个县（秋田、山形、静冈、宇都宫、和歌山、鸟取、冈山、广岛、山口、高知、福冈、佐贺、鹿儿岛）承袭先前藩国的名称，其余的都改换了新名。

根据胜田政治在《废藩置县》中的说法：“政府的基本方针是，出于斩断与旧藩关系的考虑，极力避免使用旧藩名，而采用郡名（町村名或山川名）作为县名。”

基于同样的理由，中央政府派往各县担任县令（后为县知事）的，几乎都是其他藩国出身的人。不过，鹿儿岛、高知、佐贺等在戊辰战争中表现抢眼的实力雄藩，大多还是任命该地出身的人担任县令。果然在中央政府里高官多，地方的要求就会得到照顾。

之后，日本于1879年设置冲绳县，1882年废除了开拓使，并在北海道设置了札幌、函馆、根室3个县。在那之后，又反复进行整合，直到1888年，才最终确定为1道3府43县。

总之，通过1871年实行废藩置县，明治新政府成为日本唯一的政治权力，之后大力推动税制改革（地租修正）、军制改革（征兵令）、教育改革（学制）等全国统一的大规模改革，成功走上了殖产兴业、富国强兵的道路。

【废藩置县简略年表】

1869年 1月 萨摩、长州、土佐、肥前四藩主提议“版籍奉还” 3月 其余各藩主（大名）也提议“版籍奉还” 5月 戊辰战争结束 6月 允许奉还版籍，任命藩主为知藩事 7月 设置开拓使 8月 将虾夷地改称为北海道 12月 各藩开始提出废藩建议 1870年 5月 集议院开始审议藩制 12月 岩仓敕使一行进入鹿儿岛 西乡隆盛提出政府改革方案 1871年 2月 从萨摩、长州、土佐三藩征召御亲兵 7月 发布废藩置县诏令（261藩→3府及302县） 11月 整合府县（形成3府及72县）

注：文中日期均为旧历（废藩置县诏令颁发之日，按公历换算则为1871年8月29日）

标题图片：引领“废藩置县”等明治维新各项改革的“维新三杰”。左起依次为西乡隆盛、大久保利通、木户孝允（国立国会图书馆数字馆提供）

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