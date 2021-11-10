探访日本的外国菜：鹤见区仲通商店街的巴西美食店Yuri Shop

异国风味料理店已完全融入日本人的日常生活之中。不过，他们究竟为何要来远东的岛国做生意呢？在与川崎市相邻的横滨市鹤见区、距离港湾区域也很近的一角，有一条南美和冲绳风情交融的商店街。我探访了一家生意兴隆的巴西料理店“Yuri Shop”，了解到连接冲绳、巴西、鹤见的日裔移民的历史。

巴西、玻利维亚和冲绳风情交融的街道

“自己现在究竟在哪里呢？”有一条街道，会让你陷入这种不可思议的感觉之中。

这就是位于横滨市东部的鹤见。从JR或京滨急行电铁本线的鹤见车站步行穿过鹤见川，往海湾方向走20分钟左右即到。仲通商店街里有冲绳料理、韩国烤肉，不知为何南美国家巴西和玻利维亚的料理店也林立其中，各色美食纷繁多样，吸引着人们的目光。



傍晚时分的仲通商店街。除了“Yuri Shop”这样的巴西料理店，还可以看到玻利维亚料理店、冲绳料理店（照片：渕贵之）

按捺不住好奇心，晚饭时间我一头扎进挂着醒目的巴西国旗招牌的“Yuri Shop”，接下来的收获却意想不到。我因此了解到女主人小桥川百合的人生故事。

百合女士是日裔二代，出生并成长于巴西最大城市圣保罗。1989年，作为所谓外出打工者，她踏上了日本的土地。当时的日本处于泡沫经济鼎盛时期，根本不愁找工作。“一开始去了群马的点心工厂，后来在静冈、横滨的汽车工厂干了很多活儿呢。”

习惯了日本的生活，百合将孩子和父母从巴西接来，很快就开始了平日在工厂工作、周末在鹤见兼职的生活，几乎没有休息的时候。包括巴西在内的很多南美国家的人生活在鹤见，对百合来说，这里是一个居住舒适的地方。由于接手了一个经常光顾的小店，从此她开始在这里经营属于自己的店。

“当时店名叫做‘Rosinha Yuri’。是个卖巴西物品的商店，有很多客人来呢。”Rosinha在葡萄牙语里是“小店”的意思。原本就非常喜欢做生意的百合，倾尽心血亲自经营这家小店。

2000年，小店搬到一幢二层建筑，一层卖食品和杂货，二层以巴西人和秘鲁人为顾客，开始做租赁录像带的生意，结果一举成功，百合继续扩大小店的生意。除了食品、杂货、租赁录像带，她还开始卖服装。到了2015年11月，百合第四次搬迁店址，开了现在的Yuri Shop。店的进深比较长，进门之后一半的店面摆放着巴西的食品和杂货，最里边设为食堂。



从食品到日用品，五花八门的“物品”陈列在店里。最里边的空间设为食堂（照片：渕贵之）

比起地震，我更害怕被抢劫

来日本30多年了，虽然小店顺利地发展壮大，但其间百合女士也遭遇过几次剧烈的动荡。

上世纪90年代初期泡沫经济崩溃，2008年发生雷曼事件，2011年东日本大地震，日本社会几度陷入混乱。地震灾害带来的打击尤为严重，南美的伙伴们无法忍受持续不断的余震，纷纷离开，回到自己的祖国。即便如此，百合还是留在了鹤见。

“为什么？因为回到巴西虽然不用担心地震，但会有抢劫。比起地震，我更害怕遇到抢劫。所以我还是选择留在日本。”百合一家已经在鹤见深深扎下了根。儿子也被百合从巴西叫过来，接受了日本的教育，毕业后参加工作，如今有了3个孩子。他们是百合最心爱的孙辈。

给饮食业带来直接打击的新冠疫情虽然令人头疼，但百合也不可能回国。毕竟巴西是继美国、印度之后的另一大感染地，治安也在恶化。而最重要的是，如果没有Yuri Shop，很多伙伴会感到一筹莫展。

“一盘饭菜盛得冒尖”是巴西特色

傍晚时分，刚刚下班的巴西人络绎不绝地来到Yuri Shop，他们用自己的母语谈笑风生。对他们来说，这个店是休息的地方，也是交流信息的重要场所。更重要的是，这里享受的味道是独一无二的。

Yuri Shop的菜谱都是“一盘”的形式。即在一个盘子里盛上肉、米饭、蔬菜，再将一种叫做“feijão”的豆子汤浇上去，边搅拌边吃，这就是巴西吃法。



扣在米饭上的是“feijão（豆子）”。巴西最有代表性的家庭料理，拌在一起吃是当地的地道吃法（照片：渕贵之）

我点的是人气菜品“烤牛排配洋葱”。feijão的适度咸味和洋葱的甜辣味绝妙地融合在一起，肉和米饭也吃不够。

“啊，真是好吃！”看我将一盘饭吃得干干净净，百合女士高兴地说：“这个洋葱是用酱油和大蒜腌过的。我在圣保罗的时候就开始这么吃了，这是日本的味道啊!”难怪，我因此也理解了这道菜不仅受日裔欢迎，而且在喜欢巴西的日本人中也有人气的原因。

一家人的根在冲绳

问到百合女士一家过去的经历，我发现了一个与鹤见的多样性相关的颇有意思的事实。

百合是日裔，祖籍在冲绳县西原町。1935年，她的祖父母从冲绳移民到巴西。父亲出生后4个月即被带到海外，长大后换过几个工作，在农场做工、开卡车、开出租车，将4个孩子抚养大。一家人生活的地方是圣保罗西部的Villa Cajón。很多冲绳来的日裔都生活在此地，这里会隆重地举办冲绳节，届时还展示故乡的歌舞。

每到冲绳节，百合一家都会出摊售卖巴西的国民美食小吃“炸饺子”（pastel），每次都转眼销售一空。将肉馅、乳酪等各种各样的馅料包在面皮里，再用油炸，这种令人怀念的味道在Yuri Shop可以享受到。



“肉馅炸饺子”（300日元），只有百合家做得出的味道，从出摊时代开始延续至今（照片：渕贵之）

百合回忆过往，怀念之情溢于言表。“我在巴西长大，只会讲葡萄牙语，没怎么说过日语。在家里父母说的日语应该是冲绳方言。因为祖父母都是说冲绳方言的。”

据说在Villa Cajón，可以听到在冲绳逐渐消失的冲绳岛语言。而且，不只在Villa Cajón，其实在南美的很多地方都保留着冲绳文化的气息。其中最耐人寻味的是距离玻利维亚第二大城市圣克鲁斯不远的“冲绳垦殖区（Colonia Okinawa）”。名副其实，这里是冲绳移民通过开垦丛林而建设的村落。

开拓事业曾经是一场与饥饿、疾病、水灾的战争，即使得到了土地，据说也有不少人离开了巴西和阿根廷。离开冲绳垦殖区的人中，也有的移居到有同乡冲绳人居住的圣保罗、Villa Cajón。一方面有很多人从冲绳移居巴西和玻利维亚，另一方面，作为京滨工业地带的核心发展起来的鹤见的工业区，从二战前开始，也生活着很多从冲绳或朝鲜半岛迁来的劳工。随后从上世纪80年代开始，南美移民逐渐增加。泡沫经济繁荣时期，为了缓解劳工的短缺，日本修订了《出入国管理法》，对拥有日本血统的人们打开了国门。百合也是其中的一员。也就是说，鹤见生活着从冲绳来的人，以及经由南美从冲绳迁来的人。据说南美方面的移民在2007年前后人数达到峰值，后来逐渐减少，即便如此也有1600人左右。



来日本32年的百合女士。虽然她说“我日语不行”，但采访中的交谈丝毫不成问题（照片：渕贵之）

鹤见独有的工作支撑着移民生活

在鹤见，有一种很多南美移民从事的工作，这就是电工。

上世纪80年代，冲绳的电气设备厂家开始雇佣从南美来的劳工，因此对Villa Cajón的日裔来说，去鹤见能找到工作、和同乡的伙伴一起工作的机会大大增加。自此，从巴西或玻利维亚移居鹤见从事电工工作的通道被打开。百合的儿子也是其中的一员。

以主要支援需要帮助的外国人为目的而组建的NPO法人“ABC日本”在鹤见开展活动，对受到新冠疫情影响的人给予粮食支援。他们的活动丰富多彩，其中包括“第二种电工考试对策讲座”。

该团体的渡边裕美子女士如是说。

“电气工程中也有一些没有国家资格证就不能从事的工程，是否持有资格证，在待遇上似乎也会有很大差别。不过，资格考试非常难，合格率只有4成左右。对于母语不是日语的南美人来说，门槛相当高。因此我们开设讲座，力求帮助他们取得资格证。另外，考题中只有日语汉字太难了，所以我们敦促有关方面给汉字注上假名。”

不久，考题中的汉字被注上了假名，南美的移民们非常高兴。

不只是工作，在地区的活动中，冲绳与南美的人们也有相互接触的机会。在仲通商店街有一个“冲绳物产中心”，冲绳的物品应有尽有。同一建筑内的冲鹤会馆里，哎撒舞（Eisa，冲绳传统民俗太鼓舞——译注）、三味线（日本三弦）以及舞蹈的学习班都很火爆。据说参加者中也有南美移民。“哦，对了”，百合高兴地补充道，“我孙子也在学三味线呢”。

出生在冲绳的人们，曾经远渡巴西、玻利维亚，经过漫长的岁月，跨越了数代人，在新的天地鹤见扎下了根。于是，各种色彩交融的城市里又增添了新的色彩，我们的社会逐步发生着变化。看似混沌不清的状态，其实正是成熟的体现。勇敢地开辟人生道路，给祖国带来新的文化，这些人心灵的故乡就是Yuri Shop。



巴西料理店“Yuri Shop”（图片：渕贵之）

神奈川县横滨市鹤见区仲通2-60-15 电话：045-504-7035 营业时间：12点-22点 无休息日 从JR鹤见车站徒步20分钟，也有公共汽车

标题图片：“Yuri Shop”最有人气的菜品“烤牛排配洋葱”（1200日元）。酱油也是日本人熟悉的口味（渕贵之）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。