全球性娱乐卡拉OK：半个世纪的发展历史与后疫情时代

卡拉OK约50年前诞生于日本，现在成为不可或缺的大众娱乐。它从日本经济高速增长期的末期开始流行，与泡沫经济一起渗透到了日本人的生活之中。新冠疫情之下，考虑到感染扩散的风险，目前毫无顾忌地享受卡拉OK乐趣之风并不盛行，但此时正好可以考证卡拉OK这一全球娱乐方式的起源和发展，以及后疫情时代的走向。

卡拉OK相关行业的市场规模

即使在当今新冠疫情之下，关于卡拉OK的报道也并不少见。比如“卡拉OK包房、卡拉OK咖啡馆、小酒馆停业或关闭”“窝在家里，客厅卡拉OK次数增加”“从一人卡拉OK到不唱歌的卡拉OK”“卡拉OK包房变身多功能房”，等等。而看护行业一线担心不能唱卡拉OK的话，老年人的认知症会加速恶化，对卡拉OK的“功用”也给予重新评价。

据《卡拉OK白皮书》记载，在发生新冠疫情之前的2019年，卡拉OK行业的市场规模为酒馆（小酒馆等）市场约1513亿日元，卡拉OK包房约3798亿日元，其他包括观光车、宴会场和福利设施在内约456亿日元，整个营业市场约为5765亿日元。另外，软件制造商的销售额为700亿日元，内容发送为2727亿日元。此外，若将手机、汽车导航和网络电视上卡拉OK的使用费等费用计算在内，估计卡拉OK相关行业整体规模可达1万亿日元。

卡拉OK的词源和发明者

卡拉OK是一个造词，词源与宝塚歌剧团有关。1956年，由于宝塚歌剧团的乐团成员罢工，公演险些中止，这时受剧团委托，松下电器为之提供了伴奏带和机器，使公演得以进行，只不过乐池是空的。也就是使用了无人伴奏的乐队。



现场没有乐队，而是使用了松下电器的音响设备，报纸《广播与事业部新闻》对宝塚剧场的公演情景进行了报道（1956年11月1日刊，图片：笔者）

卡拉OK并不是某一个人发明的。因为卡拉OK在硬件、软件、系统、服务各个领域都有发明者和提案者，而不是其中某个人创造了卡拉OK整个系统。不过，从1965年到1975年的“卡拉OK黎明期”，我们可以从中选出12名对开发做出贡献的“卡拉OK开创者”。

第一位是根岸重一，他将麦克风混音功能安装到了八音轨车载立体声上。第二位是滨崎严，他制作了可以用含歌曲磁带享受与专业歌手二重唱的投币自动点唱机。第三位是别宫浩，他发售了可以在公交车中演唱的卡拉OK专用机。第四位是山下年春，他制作了用于培养歌手的八音轨录音重放装置。第五位是井上大佑，他将扩音器、麦克风、投币计时器和伴奏用磁带组合起来成套租赁。第六位是高城喜三郎，为了解决酒馆女店员苦恼的客流不多的问题，他出售了卡拉OK点唱机。第七位是夏秋勇三，他开发了每首曲子都可以倒带重放的软磁带。第八位是作曲家远藤实，他创立了MIinoruphone公司（唱片公司。在唱片中除了收录普通乐曲，还收录卡拉OK的曲子）。第九位是批量生产和销售卡拉OK磁带的飞矢久良。第十位是尾崎三德，他通过对卡拉OK唱片和磁带的开拓性销售，使TEICHIKU（日本的唱片公司——译注）成为卡拉OK业的日本第一。第十一位是成立了全国卡拉OK企业协会的毛冢升之介。第十二位是创立了第一兴商的保志忠彦。他们的积极创业精神和革新意识相结合，形成了卡拉OK文化产业。

媒体的发展推动冲浪型商业模式

卡拉OK很好地体现了经济学家约瑟夫·熊彼特所倡导的经济发展理论，即在体系、制度、技术和服务等新组合下进行创新。“仿佛冲浪一般，乘着每10年发生一次的创新之波浪，改变了商业模式，创造了文化。”

上世纪60年代后期，有人在八音轨磁带播放机上安装了麦克风，配合原唱歌曲进行演唱，并将这种装置放在了酒馆，普遍认为这就是卡拉OK的起源。卡拉OK专用的软件是在70年代初期出现的。作为最初的专用软件，八音轨磁带被用于车载立体声，但随着卡式磁带的普及而逐渐被淘汰。也就是说，卡拉OK始于淘汰产品的再利用。



八音轨磁带式营业用卡拉OK机（图片：笔者）

上世纪80年代前半期出现了激光影碟，能在画面上显示影像和歌词，可以结合旋律变换歌词的颜色。80年代中期一度风靡的方式是，在运输货物用的集装箱中放置一台自动换碟卡拉OK伴唱机，花上100日元就能演唱一首歌，这就是卡拉OK包厢的鼻祖。这样一来，原本在酒馆或酒吧只有大叔们才能娱乐的卡拉OK，年轻人和女性也可以尽情享受了。另外，利用向民间开放的数字通信网，卡拉OK这种娱乐方式跃入通信卡拉OK时代。



通过电话线由主机发送数据的通信卡拉OK问世，不仅加速了新歌的导入，同时歌曲数量也呈飞跃式增加，很快就大行其道（1995年2月13日，东京银座的卡拉OK包厢。图片：时事社）

到90年代末，出现了由网络传输音乐到电脑的方式，同时，随着半导体的发展,在麦克风上安装内存并与电视连接即可在家里演唱，麦克风卡拉OK时代随之到来。

21世纪初，便携式卡拉OK进展迅速，影像传输方面VOD（视频点播）也普及开来，而现在已进入手机卡拉OK的时代。于是，只有拥有竞争力、能够控制平台的企业才得以生存下来，结果卡拉OK行业形成了垄断态势。1996年前后有15家企业，到2004年只剩8家，而现在只有第一兴商（DAM）和 XING（JOYSOUND）两家公司。



平板电脑式视频传输卡拉OK，智能卡拉OK（图片：笔者）

普及全世界的卡拉OK

随着日本商务人士和日本游客出行国外，卡拉OK在海外也传播开来。当初使用的机器是从日本进口的，内容也只有日本的乐曲（包括西洋音乐）。在各地扎根之后，卡拉OK也吸收了本地的歌曲，当地厂家生产的机器也大量上市，在网络服务和商业模式上，各国家和地区都实现了各自的发展目标。

在纽约和伦敦，公共酒吧的卡拉OK虽然很流行，但与日本不同的是，这里是在场的所有人一起热闹的形式。最近，作为游戏软件安装在PlayStation或Wii（皆为家用电视游戏机——译注）上的卡拉OK在美国等国家也非常受欢迎。

而在亚洲，由于韩国、中国大陆和台湾与日本一样都有在包间招待客人的文化，卡拉OK的亲和力更强一些，在韩国和台湾，卡拉OK包厢几乎与日本一样普及。

在新冠疫情中求生存

人们认为卡拉OK是新冠病毒飞沫传播的感染途径之一，因此有卡拉OK设备的场所或缩短营业时间，或自行减少服务，处境艰难。由于无法维持房租和人员费用，全国有一成卡拉OK店被迫关门歇业。

行业组织在医疗机构的指导下制定了预防感染扩大的方针。比如设置舞台幕布或亚克力板，将消毒和换气贯彻始终等，举全行业之力共渡难关。此外，以良好的隔音环境为卖点，行业也推出微型影院、在家办公地点、远程会议室等利用方式，摸索扩大及转换营业形式的途径。

在这种时代趋势下，人们对手机卡拉OK的利用迅速增加。免费APP“Pokekara”根据音高和颤音等细微的标准打分，甚至还可以显示在全国的排位，是一款非常出色的产品。另外，人们还可以用它来收听其他用户发布的演唱歌曲，互相发送感想或者进行合作，实现了网上“一起享受乐趣”的互动。此外，其他一些便利服务也相继出现，如“卡拉OK JOYSOUND”，使用亚马逊的AI语音助手（人工智能），只要说出曲名即可播放曲子。卡拉OK从酒馆等成人社交场所普及开来，当今时代，无论何时何地都可以轻松地享受它的乐趣。

区区卡拉OK，意义重大。它也是一种文化产业，有助于世界各国人之间沟通交流，让人们从忧郁和压力中解脱出来。卡拉OK文化在世界各地深入人心，新冠疫情过后一定会卷土重来，重现昔日活力。

〈参考文献〉

《卡拉OK进化论》（前川洋一郎，广济堂AKATSUKI出版）

《卡拉OK白皮书2020》（全国卡拉OK企业协会）

《休闲白皮书2020》（日本生产性本部）

《卡拉OK文化产业的变化与风浪》（前川洋一郎，大阪商业大学娱乐产业研究所纪要）

《泛在社会的产业结构改革——以卡拉OK产业为例》（前川洋一郎，关西生产性本部KPC NEWS VOL3，2005年3月）

协助采访：株式会社XING原负责宣传部长渡边美宏，株式会社歌之手帖董事长山崎博世

标题图片：在中国北京举办的“2021年中国国际服务贸易交易会（CIFTIS）”会场，参观者在试用搭载了最新技术的卡拉OK（2021年9月3日，新华社/ Kyodo News Images）

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