江户时代的奥运竞技的原型：守贞漫稿（13）

金牌争夺战的奥运热潮已风停雨歇。奥运其实也为我们提供了一个接触平时不常见的比赛项目的机会。于是，我忽然想到，在日本，这些竞技项目是从什么时候开始的呢？当然源于海外的体育项目也很多，但是江户时代的游戏中也能看到一些跟奥运比赛极其相似的项目。

用球杖打毬酷似曲棍球

标题图片是《守贞漫稿》记载的一种运动，叫做“毬杖”（守贞表记读音为“Giteu”或“Gitteu”。字典读音为“Gicchou”）。

左边的少年（看起来像女孩的众童=男孩）手执球棒。球杖（球棒）前端附有一个像榔头的物件。此外，虽然不太容易看清楚，但从右数的第二个少年是将一个木制的“毬”（球）举到了头上。

这是一项用球杖将滚动的毬打入对手阵营中的运动——换而言之，就是曲棍球。



毬杖图。守贞临摹的《训蒙图彙》（宽文6年，1666年刊行的百科事典）的插图。宽文年间的球杖上还缠有色彩鲜艳的绳子，但随着向平民阶层渗透，彩绳就逐渐消失了

守贞留下了这样记录。

“毬杖，打毬变种，马上习武之技。《万叶集》《续日本后纪》及余数书，可以为证。变自打毬，名毬杖，玩物之一种。”

说的是，最早它是“马上习武之技”，换而言之，是骑马执杖击毬、名为“打毬”的一种运动，《万叶集》《续日本后纪》均有记载。

大概就是现在我们说的马球吧。

骑马打毬是8世纪到9世纪左右传到日本的，在奈良、平安时代，成了每年端午节会之际宫中都要举办的例行活动。进入镰仓时代后一度衰落，但到了江户时代，第8代将军德川吉宗将其作为练习骑战的武艺鼓励推广。（摘自宫内厅主页《打毬的沿革》）。

这种运动，到了没骑过马的民众中，就衍生出了变种“毬杖”。

标题图片右边的男孩手里拿着一根绳子，前端绑着一个环状物件，叫作“振振”。也有人把绳子轮起来，替代球杖将毬打进对方阵营。

绫濑遥主演的电影《本能寺酒店》（讲述一个现代女性穿越回战国时代的作品）中， 对战国时代的孩子们轮动绳子玩“振振毬杖”的场景有所展示。

据守贞记载：“昔，振振及毬杖为二物，各为真弄具。”

看来，最早其实是两种不同的玩具，但不知从何时起被小孩们混用，球杖和振振两者都用了起来。

曲棍球，据说起源于公元前2000年左右的古埃及，可以从发掘出的壁画中找到证据。到了19世纪，英国成立了曲棍球协会，曲棍球作为一项体育运动开始普及。不过，日本也在19世纪就有原型了。

顺便一提，毬杖是用右手滚毬，所以球杖是拿在左手的。所以也有观点认为“左Giccho”（左撇子）的说法来源于此，但真伪不明。

正月游戏中的奥运项目的原型

江户时代的小孩可玩的游戏很少。即便手里有游戏道具，能玩的时期也基本限定在正月。

毬杖也是如此，乃“祝仪之物”——在守贞笔下，它是正月玩的游戏。

这类正月玩的游戏，还有一个是“羽根付”。相当于现代的羽毛球吧。



文化文政期（1804-1831年）左右的“羽子板”和“羽”。羽子板两面画着江户风情的图案。羽根，上面是京坂（上方）的，下面是江户的造型。京坂的小球上插着一根长竹签，跟羽毛相连，江户的则没有竹签

“延宝四年书《日次纪事》（介绍江户前期节事活动的书籍）正月之条曰，‘男儿击毬杖 玩弓矢 女子动羽子木板’。又，十二月买物条有‘毬及毬杖 羽古义板’。”

到了12月，在孩子们的软磨硬泡下，父母会去买毬、毬杖和羽子板，正月里，男孩子玩毬杖和弓箭，女孩子则专注玩羽子板。据《日次纪事》显示，延宝4年（1676年），这些游戏节目作为节事活动固定了下来。

“手鞠”也是一项正月里的节事活动。与如今的排球相近。

手鞠是比传球的游戏。要保证鞠不落地。“曰一二三四云云，乃古世以来之物。”

守贞这段话的意思是，这是一种游戏参与者嘴里念着“1、2、3、4......”计算击球次数，以连续击球次数取胜的游戏，自古就有。



守贞描绘的手鞠图。写着《正保比之古图》，所以多半还是临摹了某本书里的图

守贞还指出，在《吾妻镜》贞应2年（1223年）正月的那一条里，有镰仓幕府举办手鞠会的记载，分析说手鞠可能是从当时流行起来的。不过，至于是怎么在民间流行开去的，依然“不详”，也就是说，守贞也不清楚。

不过，正月里孩子们玩鞠的光景在正保年间（1645-1648年）可能已经很司空见惯了吧......

羽根付和手鞠，昭和年间出生的人，想必都有记忆吧——自己玩过，或是见别人玩过。

羽根付作为一种正月间玩的游戏保留了下来，而在小学，课间也有学生围成一圈愉快地传排球玩。

成年男子的游戏“弓矢”

还想再介绍的一个项目是“弓矢”，也就是射箭。

在日本按理说，应该称为“弓道”，但弓道是武士阶层的爱好，平民则是在一种叫做“扬弓场”的游戏场所玩弓矢的。

扬弓场在江户的浅草奥山、日本桥四日市町、两国桥西、神田明神等处均有。摆在闹市区和参道旁，类似街边摊。下图是《职人尽绘词》（图解江户时代职业与风俗的卷轴）中浅草奥山的扬弓场。一个和尚在玩射箭。

旁边的女性是扬弓场的服务人员，叫做“矢场女”。这类女性似乎私下也为客人提供卖春服务。扬弓场本身也是赌博场所。



浅草奥山的扬弓场在中上部。扬弓场的图也出现在《扬弓场图》（神户市立博物馆）、《绘本吾妻绘》（立命馆大学）等画中，可见是一种广为人知的风俗。该图摘自《职人尽绘词》（模本，国立国会图书馆藏）

浅草奥山在浅草寺背后，曾是江户代表性的繁华街区，日本桥四日市因“市（场）”而繁荣。两国桥西茶屋与见世物小屋鳞次栉比，神田明神的参道上还有冈场所（私娼春楼）。

由此可见扬弓场曾是成年男性的游乐场所。

弓长2尺8寸（约85cm），箭长9寸2分（约27.8cm）。到箭靶的距离是7间半（约13.6m），箭靶直径3寸（约9cm）。

要射中13.6cm外直径9cm的靶子，难度还是挺大的。



扬弓场格局图（右）和箭靶图（左）。箭靶，上面是江户的，四方形的板子，有大中小三种；下面是京坂的箭靶，只有一个靶。射中之后，下面挂着的铃铛就会叮当作响

也有男性被侥幸心理煽动，一直流连于扬弓场，据守贞记载，元禄年间有“五郎、未硕”二人并称“无双名手”，名震江户。放到现在，或许都能在奥运射箭项目上拿奖牌吧。放到现代，很可能早就成为日本射箭队的国手了。

筑波大学体育学研究者、已故的岸野雄三指出，江户时代的町人们在后来发展成体育运动的游戏中扮演过重要角色。我有一种感觉，这个扎根于大众的游戏与明治维新引入的近代体育相融合后，作为奥运比赛项目又焕发出了青春。

参考资料：《关于近世江户庶民体育活动一试论》（东洋法学）

标题图片：守贞所绘的3个少年玩毬杖的插图。守贞临摹的是万治期（1658-1661年）书籍《世谚问答》中的插图。图片出自《守贞漫稿》（国立国会图书馆藏）

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