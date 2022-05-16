将干货加入防灾用品清单：无需厨刀，蔬菜份量十足

几乎每年，日本的某个地方都会发生天灾。如今，又多了一个不知何时才能结束的新冠疫情。无论身处何种情况之下，我们都必须不断进食才能生存。即使能够靠防灾应急食品填饱肚子，但过不了三天，大家就想吃平时的饭菜了。在特殊时期，摄取均衡的营养，品尝美味，这不仅关系到我们的身体健康，也有利于情绪的稳定。

“Phase Free”的干货

近年，“Phase Free”这个词开始进入人们的视线。所谓Phase Free，是指增加一些无论是在普通时期还是特殊时期都可使用的商品及服务，以此来应对突发状况。笔者认为，干货就是一种“Phase Free”的商品。

通过对食物进行干燥处理来减少水分，从而使干货能够在常温下长期储存，食用时又不会造成浪费。我们每天的生活都离不开干货。日餐中必不可缺的清汤，其美味就来自海带、木鱼花、小鱼干等干货。

一直以来人们都认为，为了应对突发状况，防灾应急食品必须可以储存数年之久。不过，很多人是不是都有过这样的体验：食品一旦可以储存三年或五年之久，就容易让人疏忽，最后存放的食品过期了，只好丢弃。

干货一般可以储存半年以上，某些干货还可以储存数年。越来越多的防灾工作者开始意识到：既然干货可以储存这么久，那也可以将其用作应急储备食品。2020年，农林水产省制定了《灾害发生时的储备食品指南》，其中也列入了干货，这部分内容是由笔者负责撰写的。

将干货列入储备食品的好处及相关课题

笔者并不是想说“只要有干货，就万事大吉了”，而是建议“除了罐头食品、蒸煮袋食品和市面上销售的防灾应急食品之外，把干货‘也加进’常备储备食品之中”。储备干货有以下几个好处。

◆干货是日常食品，便于“滚动库存”◆

干货是一种日常食品，适合进行“滚动库存（rolling stock）”，即多购买一些平常食用的食品进行储存，然后对吃完的那部分进行补货。储备干货可以避免“到了紧急时刻，储备食品已经过期”“吃不惯，感觉不好吃”等问题。干货很轻，在家附近的超市购买后，拿回家也很方便。这也是储存干货的一大好处。

不过问题在于，不少年轻人表示“没有用干货做过菜”。很多人对干货抱有成见，认为“只吃酱油味的煮菜，太简朴了，而且好像很麻烦”。需要普及可以消除这种成见的干货菜谱，以及适合当代生活方式的干货的食用方法。

◆干货食材种类丰富，便于摄取均衡的营养◆

干货的种类十分丰富，有萝卜干、干香菇等蔬菜干货，小鱼干、樱花虾干、木鱼花等鱼虾类干货，干燥裙带菜、干燥羊栖菜等海藻类干货，以及豆类干货、果脯、坚果等。另外，干货的口感和味道多样，营养也很丰富。

经常听到有人说，在特殊时期，储备食品和救援物资中的食物多是碳水化合物，“希望能吃到蔬菜”。干货也可以满足这一需求。

此外还经常听人说，遭遇灾害时，因如厕不便及内心的紧张感，人容易便秘。干货基本上都富含食物纤维，尤其是海藻类干货中含有大量有助于缓解便秘的水溶性食物纤维。了解干货简单的食用方法，可起到缓解便秘的作用。

◆不会产生厨房垃圾◆

大多数干货都是削过皮或切好后再经过干燥处理的，食用时不会产生垃圾。这也是储备干货的一大好处。

灾害发生时或许会出现垃圾回收不便的情况。在应急避难场所这种许多人一起生活的空间里，应该尽量少用产生臭味的东西。即便是在日常生活中，减少厨房垃圾也有好处。在使用干货的厨艺教室里，产生的垃圾很少，学员们对此感到震惊。

接下来，笔者将为大家介绍无论是普通时期还是特殊时期都可以制作的美味干货菜谱。

普通时期和特殊时期都可以制作的美味干货菜谱＆创意

用罐头汁泡发！梅子风味的萝卜干拌金枪鱼罐头



萝卜干只需少许水分就能得到充分泡发

［食材］

萝卜干15克／不添加油盐的金枪鱼罐头1个（70克）／咸海带2克／梅干1个（可以购买市面上那种整颗的梅干）／熟白芝麻适量

［制作方法］

将除了芝麻之外的所有食材放入一个食品袋中，进行充分的搅拌。将袋中的梅干掐成丝状。充分搅拌后，放置15分钟左右。 将袋中的食材装盘，撒上芝麻。根据梅干所含的盐分，调整酱油的用量。

［重点］

萝卜干无需加热，只要经水泡发，便能直接食用。

金枪鱼罐头无油，可以让干货快速泡发，无盐则便于最后调味。

用萝卜干吸收金枪鱼罐头里的残汁，这样可以避免垃圾产生臭味。

无需加热！用干土豆片制作简易版土豆沙拉



可以在泡发后的干土豆片中添加平常使用的食材，制成土豆色拉

［食材］

干燥裙带菜1克／水煮大马哈鱼罐头1个（90克）／水150毫升、A（干土豆片50克、洋葱片约1/8个洋葱的量／蛋黄酱3大勺（1大勺等于15毫升——译注）／纯酸奶2大勺／芥末酱和盐少许）

［制作方法］

将干燥裙带菜和水煮大马哈鱼罐头混合在一起，放置5分钟左右，直至裙带菜变软。 将水倒入大马哈鱼的空罐头内，摇晃涮洗后，再倒入1中。最后，加入A并进行充分搅拌。

［重点］

发生灾害时，可以不使用需要菜刀和砧板处理的洋葱以及需要冷藏的酸奶，增加蛋黄酱的份量进行调味。用食品袋替代不锈钢盆对食材进行搅拌，可以减少需要清洗的碗筷。

可以用能够长期储存的盒装牛奶或豆奶对干土豆片进行泡发。

用裙带菜对大马哈鱼罐头内侧进行擦拭，可以避免垃圾产生臭味。

干土豆片是将土豆薄片加热后干燥而成的，加水即可食用。因此，还可以使用干土豆片制作日式土豆饼、马铃薯冷汤和意大利土豆团子等菜品。可以通过水量来调整干土豆片泡发后的硬度，因此也适用于断奶食品以及护理食品。

无多余的水分倒出，无需厨刀！用番茄汁快速制作意大利通心粉



意大利通心粉吸收干货泡发后的精华，更加美味

［食材］

A［意大利通心粉100克／香菇干片2克／鱿鱼丝10克／干萝卜片（可用萝卜干替代）2克／海带丝1克／红辣椒1个／无盐番茄汁200毫升］、盐和胡椒少许

［制作方法］

将A倒入锅中，再倒入水覆盖所有食材，盖上锅盖后点火加热。 沸腾后转小火。依照包装袋上标明的煮面时间，将通心粉煮软。打开锅盖，搅拌通心粉，使水分蒸发。 用盐和胡椒调味，然后装盘，最后还可以撒上芝士粉和欧芹末点缀。

［重点］

推荐选择无盐浓稠的番茄汁。如果使用含盐番茄汁，应注意调整盐分。

用扇贝罐头或蛤仔肉罐头，可为这道菜增添精致感。

干欧芹末和芝士粉可在常温下保存，作为家庭常备食品，平常食用也很方便。

熟练使用粉末状食材

把米粉或小麦粉用水或汤汁搅拌后放入清汤中，就可以做成面疙瘩汤。在面疙瘩汤里加入蔬菜粉可以增色，就算是不喜欢吃蔬菜的孩子也愿意吃。蔬菜粉食用方便，不仅可以用来制作烤薄饼和糕点，还能用作断奶食品及护理食品。



用紫薯、南瓜、土豆制作的蔬菜粉。市面上还出售胡萝卜、菠菜、彩椒等品种丰富的蔬菜粉



在清汤或味噌汤中添加面疙瘩，可以制成一顿简餐

泡发即食的棒状琼脂，轻松摄取食物纤维

棒状琼脂富含水溶性食物纤维，有利于缓解便秘。可以将棒状琼脂撕成小段，撒在味噌汤或清汤中做点缀。如下图所示，将棒状琼脂加入水果罐头即可增加营养。



将棒状琼脂撕成小段后放入水果罐头，5分钟后就会吸水变软

从平时开始学会巧用干货！

在特殊时期，有了干货就可以补充以前的储备食品缺乏的营养成分、口感和美味。如果平时习惯了利用干货，就应该知道什么干货好用，是否能满足家人的需求。

在普通时期，干货不仅可以用来制作日餐，还可以用在其他许多菜品之中。希望大家能够借此机会重新认识干货。

如果有兴趣，欢迎浏览提供干货信息的免费邮件杂志《干货好简单！轻松制作美味日常菜》。

标题图片：可用作防灾应急食品储备的各种干货

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