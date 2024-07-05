《剑风传奇》：三浦建太郎为漫画开辟的新世界

黑暗奇幻神作《剑风传奇》整个系列的累计发行数量，纸质版和电子版共计超5000万册。因这一神作而声名远播的漫画家三浦建太郎却于2021年5月6日因主动脉夹层骤然离世。这给全世界众多粉丝带来巨大的冲击。人们在沉痛悼念三浦的同时，也为《剑风传奇》终将永远无法完结而唏嘘不已。三浦为漫画界留下了怎样的遗产？让我们来一探究竟。

“如此恢弘壮阔的世界都是他一个人凭着自己的大脑、双眼、双手创造出来的啊！”2021年9月10日到23日，东京池袋阳光城A展厅举办了“大剑风传奇展 三浦建太郎画业32年的轨迹”。展厅里陈列了漫画《剑风传奇》（连载于白泉社发行的漫画杂志《Young Animal》）的海量原稿。凝视着一张张原稿，我感受到了无与伦比的震撼。

漫画作者名叫三浦建太郎，是20世纪80年代末以来，引领日本奇幻漫画领域发展至今的一大功臣。54岁英年早逝，让他持续画了30多年的《剑风传奇》成为“未完成的巨作”。

“这东西，说它是剑，未免也太大了。”《剑风传奇》以这句让人印象深刻的旁白开篇，讲述了操使巨剑“斩龙剑”的黑色剑士的故事。主角名叫格斯。他被自己一直信任的朋友出卖，不仅成了独眼、独臂，脖子上还被烙上了会引来魔鬼的诅咒之印。为保护心爱的女子，他踏上了复仇之路。

如此恢弘的故事却半道戛然而止，实在让人痛心，但三浦建太郎留给日本漫画界的功绩却是难以估量的。故此，本文试图再一次追忆这一位希世之才。

在漫画里创造硬核黑暗英雄

首先，20世纪80年代末，三浦凭借《剑风传奇》这一作品震撼日本漫迷的一大原因大概就是“创造了硬核黑暗英雄”这一点吧。诚然，在那之前，其他漫画家的作品里或许也有乍看之下带着“恶棍气质”的主角，但未曾有过像格斯这样为打倒敌人而毫不犹豫拉无辜少女做人盾的“黑心”英雄。（参考《剑风传奇》第3卷）

硬要说的话，永井豪《恶魔人》的主角不动明也算这一类，但不动明应该是非常特殊的个例。（由于字数限制，这里不便展开。有机会的话，希望各位读一读恶魔人不动明在故事中段给敌对恶魔真文最后一击时恶狠狠说的那番话）

无论如何，创造出格斯这样很难称得上是“惩恶扬善的正道人士”，不仅脸“黑”，心也“黑”的异色英雄，无疑为其后的漫画表达，尤其是角色形象塑造打开了广度。

近些年热门漫画的主角，除了《鬼灭之刃》（吾峠呼世晴）的灶门炭治郎或许可以归入正统派英雄，《进击的巨人》（谏山创）的艾伦•耶格尔和《咒术回战》（芥见下下）的虎杖悠仁等，其人物设定中都或多或少带有一些恶的要素。这都得益于三浦开辟了这个新赛道，我想这么说并不为过吧。

让“剑与魔法的传奇”成为主流题材

此外，《剑风传奇》除了是这类黑暗英雄活跃的所谓“黑暗奇幻”的杰作，同时也可以说是日本漫画界硬核英雄奇幻的开山之作（之一）。

“剑与魔法的传奇”——英雄奇幻如今已是日本娱乐领域的热门题材，但《剑风传奇》刚开始连载时，不仅漫画，就连在动漫、小说等邻近体裁中，它也属于小众。

具体来说，在《剑风传奇》之前，小说有栗本薰的《豹头王传说》和水野良的《罗德岛战纪》，漫画有和田慎二的《七海游龙》和荻原一至的《暗黑破坏神》等作品收获了一批狂热拥趸。不过，不怕被误解，要我说，值得特别提及的作品也就这几部了。（可能有人有不同观点，这里我只是想强调“在它之前并没有太多同类作品”，因此还望读者海涵）

不过，游戏的世界又是另一番景象。自20世纪80年代后半期以来，以《塞尔达传说》《勇者斗恶龙》《最终幻想》为代表的英雄奇幻色彩浓重的作品备受追捧（尤其是《勇者斗恶龙》掀起了社会现象级别的热潮）。或许三浦作为一个漫画家，敏锐地嗅到了这种时代气息。（事实上，从某种意义而言，在20世纪90年代的日本，可以说是游戏牵引着整个娱乐领域往前发展的）



《剑风传奇》第34卷卷首插图 ©三浦建太郎（我画工作室）/白泉社

唯日本人才能创造出的英雄奇幻

这部巨作目前已在美国、法国等15个国家和地区翻译出版，在日本国外也享有很高人气。“大剑风传奇展”的图录《THE ARTWORK OF BERSERK》里刊登了对三浦的采访。其中，当记者提及《剑风传奇》在海外也有很多粉丝时，三浦说了这么一段话：

“我对外国读者没有什么概念。从一开始我就心存疑虑，日本人创作的奇幻故事在海外能被接受吗？会不会跟日本人看外国人拍的山寨日本古代剧一样，外国读者读起来会觉得怪但又有意思呢？他们会认同这是硬核奇幻吗？我还不清楚。”

或许正是因为害怕自己的作品会变成这种“山寨日本古代剧”式的“山寨英雄奇幻”，以往的日本漫画家和小说家都不敢涉及这类题材。而到了《剑风传奇》，三浦并未因害怕而止步。众所周知，三浦发扬了日本古代剧的优势，运用日本漫画界积淀至今的技巧，创造出了这样一部“唯日本人才能创造出的英雄奇幻”神作。

多说一句，三浦特有的视觉表现风格兼备原哲夫的剧画式写实主义，大友克洋的法语漫画（法国和比利时等地的漫画）式的写实主义，以及永井豪的浮夸和少女漫画的细腻，可以称得上是日本“漫画作画”的巅峰之一了。

并且，这部作品在口碑和商业上的双重成功，为后来立志创作硬核英雄奇幻（或黑暗奇幻）的漫画家和小说家们打开了一种突破口。

顺便一提，据说三浦自己并没有考虑那么多。《剑风传奇》这部作品源于他想画一个“像电脑黑魔（《人造人电脑奇侠》及其衍生作品的角色）那种虚无、暗黑的家伙”的念头。出现魔法和妖精等元素的奇幻世界观是在那之后，也就是把格斯这个黑暗英雄的“型”塑造起来之后，才添加进去的。

有趣到不可能有终点的故事

2021年9月10日发行的《Young Anminal》第18期是《剑风传奇》的纪念刊，登载了由三浦亲自操刀的最终回第364话《朝露的眼泪》，被收于同年12月24日发售的单行本第41卷。（据说最终回是和三浦常年共同创作《剑风传奇》的我画工作室成员举全工作室之力完成的）

这一话的内容相当有冲击力。当然了，作者在画分镜时，大概完全没想过这就是最终回。在这一话里，某个身裹谜团的人物终于露出了真面目。说得再直白一些，这一话甚至暗示着格斯的宿命之战已经进入了一个新的阶段。

曾经，半村良在国枝史郎未完成的小说《神州纐缬城》的解说文中写道：“传奇小说的一大趣味就是故事一波未平一波又起，不断延展。（略）所以（略）《神州纐缬城》以未完结的形态定格，我并不觉得有多么遗憾。”他还评价“国枝创作了一部有趣到不可能有终点的传奇小说”。

这番话似乎也可以用来评价三浦建太郎这部未完成的大作。换言之，今后只要我们读者继续翻看作者留下的单行本，无论遭遇怎样的挫折都决不放弃的“黑暗剑士”形象就永远鲜活，永远不会消失。

并且，他也把故事的“下文”连同自由想象的空间一起留给了我们。是的！套用半村良的话来说，三浦建太郎创作了一部有趣到不可能有终点的黑暗奇幻传奇。



《剑风传奇》第1卷封面 ©三浦建太郎（我画工作室）/白泉社

参考文献

《THE ARTWORK OF BERSERK》三浦建太郎（白泉社）

《剑风传奇 官方指南》三浦建太郎（白泉社）

《无穷迷路的滋味》半村良（被收录于《神州纐缬城》国枝史郎/讲谈社大众文学馆 文库精选）

标题图片：《剑风传奇》第15卷封面插画 ©三浦建太郎（我画工作室）/白泉社

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