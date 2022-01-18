一名原百货公司员工的挑战：振兴土特产产业，照亮离岛的未来

日本无数大小不一的海岛，都有着各自丰富多彩的风土文化。现今，这些岛屿因人口日益稀疏，面临着存续的危机。离岛的危机也是日本的危机。为了阻止这种状况的进一步加剧，一名曾是著名百货公司的员工站了出来。他利用自己长期积累的业务知识和人际关系，将长崎县离岛的农产品销往日本全国各地，激发了离岛的活力。

岛国日本的危机

“离岛（除本土，即北海道、本州、四国、九州以外的岛屿——译注）人口稀疏导致的存续危机比本土更加严重。”成立于2020年4月的“离岛振兴地方创生协会”理事长千野和利如是说。

“听说离岛的父母和孩子只能相处到他们18岁。因为（岛上）学校和工作机会都很少，等到需要升学或就业的时候，年轻人就会离开。之后，父母觉得只要孩子们能在本土结婚生子，过上幸福的生活就好，说不出‘你给我回到岛上来’这样的话。”产业凋零的离岛，如此一来，年轻人就越来越少。日本是一个岛国。拥有100米以上海岸线的海岛就有6852座（其中，有人居住的离岛为254座），这些离岛正在不断地走向衰落。

千野对此甚感忧虑：“这样下去，日本将会变成什么样子？”他本是一个大阪商人，在阪急百货店工作了30年，之后又在阪急集团旗下的超市、阪急OASIS历任总经理和董事长长达18年。

“我在阪急OASIS工作的时候，公司和长崎县缔结了合作伙伴关系，一起举办过长崎物产展销会。因为有了这样的机缘，长崎县县知事中村法道后来和我取得了联系。”



离岛振兴地方创生协会理事长千野和利（摄影：室桥裕和）

中村知事希望千野能够为离岛众多的长崎出谋划策。于是，千野作为该县的高级顾问巡访了长崎的离岛。在与当地岛民的攀谈中，千野了解到那些地方人口减少带来的严峻问题，并且他还亲眼目睹了傍晚5点过后，岛上的马路就已空无一人这样的残酷现实。“我主要去了对马、壹岐和五岛列岛。30年前，这几个地方一共居住了32.5万人；而现在，就只有12.5万人了。”

即便如此，这些岛上依旧有许多利用大自然馈赠生产出的商品。比如，用甘甜的红薯和年糕制成的“甘古吕饼”、鲜美的牡蛎、口感紧实的鰤鱼和太平洋蓝鳍金枪鱼，利用多种海鲜制作而成的鱼糕等膏状食品……

难道就不能将这些海岛的美味发展成一项巨大的产业吗？只要岛上有工作机会，年轻人就会留下来，而且，生活在本土的岛民们也有可能会返乡。

“相当一部分岛民都在从事农业、渔业和畜牧业领域的食品相关工作，我希望为他们的自立提供支持”——出于这样的想法，卸任阪急OASIS董事长后，千野于2020年4月7日创立了“一般社团法人离岛振兴地方创生协会”。那一天也是日本政府为防控新冠疫情，发布第一次紧急状态宣言的日子。但是，由于对千野的热情产生共鸣，很多企业陆续表明了合作意愿，现在，该协会的正式会员和赞助会员，已达到150家。



从长崎县对马的乌帽子岳展望台眺望浅茅弯的风景（图片：离岛振兴地方创生协会）

疏通离岛和消费市场之间的销售渠道

离岛振兴地方创生协会的活动主要由三部分组成。

1. 构筑价值链

“把岛民生产的各种东西，全部从产地运到消费地去。”协会的会员企业大量采购岛内产品，进行商品开发；打造网上商城，销售包括离岛产品在内的全国各地土特产；以近畿地区为中心，在全国各地的超市及专卖店举办“支援离岛产品展销会”。从商品化到流通的整个过程，均由岛上的生产者和会员企业一起合作完成。

2. 完善岛上的生产基础设施

“因为没有劳动力，仅在五岛列岛的福江岛，荒弃的土地就达1000公顷。以前，这座岛上可以收获6000吨左右的红薯，用来制作烧酒、甘古吕饼（混有红薯的年糕——译注）。但由于到了红薯收获季节，没有了可以搬运重物的劳动力，所以生产规模就越来越小了。”

重新开拓荒芜的农地，使之成为振兴离岛经济的基础。为此，这里还在逐步引进有效利用ICT（信息与通信技术）的智慧农业技术，这样，少量的人力也可以管理大片耕地了。



左 ：“真鸟饼店”将五岛产红薯和紫薯煮熟并干燥后制成的甘古吕饼；右：壹岐柚子生产合作社制作的柚子胡椒（图片：离岛振兴地方创生协会）

3. 完善岛民的生活基础设施

为了解决人口流失问题，吸引原住民以及外地居民来离岛定居，需要通过推进信息化及完善远程办公环境，来打造宜居的海岛基础设施。

开发适宜全国的离岛土特产品牌

围绕上述三大支柱，会员企业着手解决离岛所面临的种种难题。“各家企业都提供了自己的经验和技术，协会就是企业和离岛生产者之间的催化剂。”

以五岛列岛的主要农作物西兰花为例，生产者与会员企业之一的著名食品生产商日冷食品（Nichirei Foods）合作，通过冷冻食品的方式，以期实现当地西兰花的稳定生产。将五岛列岛出产的新鲜优质西兰花及时进行冷冻处理，以确保鲜度，然后再销往外地，这样就可以与目前市场上主要流通的外国产西兰花一争优劣。

从事农产品生产、市场营销和销售业务的MVM商事株式会社与当地生产者，正在共同推进五岛列岛出产的高甜度夏季南瓜的品牌化项目。从生鲜食品到加工食品，为促进商品的多样化，他们与当地合作，共同打造稳固的生产体系。经营大型连锁饮食店“大阪王将”的EAT&HOLDINGS公司，则在专门为股东提供的“高级饺子”的馅料里，使用了风味醇香的上五岛产食盐。

此外，协会也很重视会员企业和岛民之间的交流。比如，邀请会员企业的负责人登岛举办演讲会；除了食品行业和零售业之外，会员企业扩大到地方银行、媒体、旅游等各种行业，共同搭建价值链，以帮助离岛振兴经济。

当然，这些都是商业活动，并非慈善事业。会员企业是因为看到了离岛的产品富有魅力和潜在的未来价值，才会进行投资并将其商品化。这也表明，之前没有受到关注的离岛产品，它们的价值得到发掘和肯定。

“从全国消费者的角度去思考市场需求，据此微调业务方向，推进商品开发，让产品匹配需求而畅销。这就是我们协会的职责。”

这是一项激发离岛潜力的工作。

业务规模在一年半中迅速扩大

离岛振兴地方创生协会成立约一年半后，各种变化在长崎的大小离岛渐渐显现出来。

“之前，岛上即便辛辛苦苦生产了各种商品，却很难畅销岛外，因此无法扩大生产规模，自然无法创造就业机会。”然而，这种情况正因离岛振兴地方创生协会这个“催化剂”的作用而发生着改变。通过打造价值链，市场扩大到了日本全国，在离岛和协会的合作下，2020年的销售额达到约9亿日元，2021年预计进一步提高到11亿日元。

“我感到大家心里都萌发好东西一定会有销路这样一种自信，而且还提出了希望进一步扩大业务规模的意见。比如，想大量种植红薯、把岛上废弃的体育馆用来作食品仓库和加工厂、增设制盐设备等等，以年轻人为中心，这样的声音越来越多了。”



用五岛产红薯制作甘古吕饼的真鸟饼店第三任店长真鸟浩次（右）及其父母。该店正积极准备和会员企业合作，开发商品，扩大销路（图片：离岛振兴地方创生协会）



对马唯一的一家造酒厂河内酒造的总经理伊藤浩一郎（中）和儿子真太郎（右二）。真太郎曾在东京一所设有酿造系的大学读书，之后回到对马（图片：离岛振兴地方创生协会）

看到离岛的变化之后，有些原岛民还重新回到了家乡；也有一些人因为看好岛上的商机，从本土移居到离岛。包括作为长崎县高级顾问的那段时间在内，千野和利在两年半里走访离岛各处，与岛民交谈，他说：“我感觉在很大程度上大家已经互相形成了可以坦诚面对的人际关系。”

“一起将产业做大”这个意识，正在越来越多的人心中萌芽。

将“长崎经验”推广至日本其他离岛和乡镇

“今后还将进一步大量生产优质产品，努力让食品产业在岛上落地生根。虽然在生产者的加工技术、物流、运输成本等方面还存在许多问题，但我还是希望尽最大努力，激发离岛的活力。”

我们将这个机制以一整套的形式推广至其他岛屿，这便是协会的目的所在，不仅仅局限于长崎，在奄美诸岛也开始了同样的做法。所有离岛都面临着愈发严峻的少子老龄化和劳动力不足的问题，我们希望打造以离岛特有的产品及资金为基础的产业，以此阻止人口流失。

而且，除了离岛之外，协会还计划在东北地区也开展同样的活动。“我认为，现在离岛的状况，预示的是其他许多地方的未来。”

我们将突破当地特产、特色产品这个框架，培育出稳固坚实的产业。协会的这种挑战正在得到越来越多的关注。即便是在新冠疫情下的这一年时间里，正式会员企业也从71家增至76家，赞助会员从63家上升到74家。

“我感到有越来越多的企业不再把SDGs（可持续发展目标）仅仅当作一个口号，而是将其作为了开展业务的重要指针。”为了让这个国家未来得到永续发展，需要我们站在离岛和地方城市的角度来创建产业，提升生产力。繁荣富足的日本的未来或许就在这里。

标题图片：壹岐柚子生产合作社注重低农药高品质的国产原料，使用壹岐出产的柚子制作柚子胡椒等加工品。右三是合作社长长嶋邦昭（提供：离岛振兴地方创生协会）

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