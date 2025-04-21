东京葡萄酒，利用海洋和农地资源酿制

提到日本知名葡萄酒产地，人们一般会想到山梨、长野、北海道……。其实，在汇集全球美食的东京23区内，也不乏品味独特的新锐酒庄。本文为各位读者介绍独具都市魅力的“东京葡萄酒”。

超市屋顶上的葡萄园

东京江东区深川地区因位于此地的寺庙深川不动堂（成田山东京别院）而兴起，时至今日，这片街区依然充满江户风情，东京深川酒庄就坐落于此。从东京站乘地铁出发，包含换乘时间在内约15分钟，在门前仲町站下车。穿过热闹的商业街，走进一片静谧的住宅区，一股淡淡的果香与酵母的香气便飘入鼻腔。

东京深川酒庄创立于2016年，其理念是打造“即使不去地方也能享受到美味葡萄酒”的城市型酒庄。9月下旬我前去采访时，正值酿造新酒的黄金季节。酿酒室里摆放着直径和高度均约1米的聚乙烯储罐，罐中未去皮的浅绿色葡萄正在缓缓发酵，侧耳倾听，它们仿佛在咕嘟咕嘟地呼吸。这些葡萄是来自山梨县的水晶葡萄，看着在天然酵母作用下缓慢发酵的过程，莫名令人感到治愈。



2024年8月，工作人员正在采摘超市屋顶上种植的葡萄（图片：东京深川酒庄）

自2020年起，酒庄开始尝试使用深川本地种植的葡萄酿酒。当我好奇地询问“这片城区哪里有葡萄园”时，侍酒师伊礼沙由美笑着解释道：“就在车站附近超市的屋顶上。”

起初，酒庄在花盆中栽培葡萄苗，但由于花盆容量较小，葡萄生长趋缓。为了解决这一问题，酒庄借鉴了纽约布鲁克林一家名为“Rooftop Reds”的酒庄的方法。这家酒庄在楼顶用大型花箱栽培葡萄。深川酒庄将葡萄苗移植到这种大型花箱后，葡萄茁壮成长起来。这项栽培工作由一家进行屋顶绿化研究的大型综合建筑公司主导实施。



在东京深川酒庄，酿酒师宫田贵子正在查看葡萄酒的熟成度（图片：小杉聪子）

与位于地方的葡萄产地相比，东京早春气温变化较小，所以从气候条件上来说并不是十分适合种植葡萄。2024年夏天的酷暑也增加了葡萄病害及糖分不足的风险。不过，伊礼沙由美说，幸运的是最后“玫瑰露和水晶葡萄两个品种一共收获了40公斤，甜度也足够”。2023年，酒庄共使用深川产葡萄酿制了28瓶葡萄酒，预计2024年产量可达30瓶。这些葡萄酒计划不对外销售，而是在活动等场合供来宾品尝。

海底熟成葡萄酒

东京深川酒庄还在不断拓展新的可能性。他们从打捞上来的沉船中的葡萄酒变得更加美味的事实中获得灵感，不断尝试在东京湾的海底熟成葡萄酒。2018年起，酒庄与附近的东京海洋大学开始产学合作，启动了“海底熟成江户前葡萄酒项目”。每年将约200瓶葡萄酒沉入东京湾的海底，探索葡萄酒更加美味的机制。



从东京海洋大学用地内的海里打捞上来的海底熟成葡萄酒（图片：东京深川酒庄）

沉入海底的葡萄酒所使用的葡萄品种每年都会更换，并与在陆地上熟成的葡萄酒进行对比。酒庄的酿酒师宫田贵子介绍说：“在海底熟成的葡萄酒涩味更柔和，适口度佳。起泡酒的气泡也更加细腻。”她补充道，提升美味度的关键是在水温相对稳定的年末到初夏时节将葡萄酒沉入海底，并推测“潮汐引起的振动可能也会带来影响”。

深川酒庄开放预约参观，同时不定期招募志愿者协助压榨葡萄等工作。想象一下，自己参与制作的葡萄酒出现在商店货架上，这是多么令人心情愉悦啊！

东京深川酒庄

地址：东京江东区古石场1-4-10高畠大厦1楼 谷歌地图

谷歌地图 营业时间：中午12：00至下午5：00（瓶装葡萄酒销售与试饮）。每周六、日及节假日下午2：00和4：00举办两次开放参观（每次最多6人，需提前预约）

休息日：无

交通：从JR京叶线越中岛站步行4分钟，或从东京Metro东西线、都营大江户线的门前仲町站步行6分钟到达

电话：03-5809-8058

更多详情请参考 东京深川酒庄官方网站（外部链接）

东京最早的葡萄酒酒庄

东京都内的首家酒庄坐落在练马区，该区在东京23区中农地面积最大，占23区总农地面积的四成。酒庄的葡萄酒均使用练马等地出产的日本国产葡萄酿制而成，搭配用练马本地产蔬菜做成的菜肴，非常美味。

从池袋站乘坐西武池袋线，约20分钟车程后到达大泉学园站。下车后步行约10分钟，便能看到位于住宅区中的“东京酒庄”。酒庄周围散布着大大小小的农地，让人感受到“农业练马”的特色。

酒庄老板越后屋美和曾经是东京大田市场的蔬菜批发商。这份工作让她了解到了练马产卷心菜的美味，也让她发现了东京本地葡萄品种“高尾”，促使她走上了酿酒师的道路。如今，她的酒庄每年都会酿制出30余种葡萄酒，原料均为来自东京及日本国内多个产地的葡萄。



越后屋美和在酿造室笑容满面地接受采访，身旁的5座酿酒罐都装满了正在发酵的葡萄（图片：小杉聪子）

酒庄位于一座小型建筑中，共设有5座不锈钢酿酒罐，每罐一次可处理500公斤葡萄。酿酒时会招募志愿者，不过，每天的工作仍十分繁重。与拥有温控设备等的大型酒庄不同，这里容易受到天气、气温等变量的影响，因此必须时时费心。

2018年，酒庄与当地农户及餐饮店合作，启动了完全使用练马产葡萄酿酒的“练马葡萄酒计划”。他们租用了练马区内7处闲置农地种植葡萄。这些葡萄园规模不一，葡萄树从20棵到700棵不等，目前共栽培了14个品种，包括灰皮诺、霞多丽、小公子、赤霞珠及小满胜等。经过不断试验，葡萄园产量逐步提升，并于2020年成功将完全使用练马产葡萄酿造的“练马葡萄酒”推向市场。



在练马的葡萄园里收获的葡萄（图片：东京酒庄）

“今年我们为酿造白葡萄酒投入了约1吨葡萄，为红葡萄酒投入了约0.5吨。预计2025年春天，能够产出红白葡萄酒共计1500瓶。”尽管时值酷暑，但越后屋美和脸上充满了丰收的喜悦。她满怀期待地补充道：“希望这款酒能呈现出适度的酸味和迷人的香气，让大家感受到‘练马农业’的魅力。”

2024年产的练马葡萄酒预计将于2025年4月酒庄成立10周年纪念活动中正式亮相。练马葡萄酒每年都会在上市后一个月左右迅速售罄，被称为“传说中的名产”。现在就已经有不少“酒迷”翘首以盼。

在酒庄餐厅品尝美酒和本地蔬菜

与此同时，用日本其他产地的葡萄酿造的新酒已经陆续上架。这家酒庄的餐厅里常备约10种葡萄酒，客人们可以一边品味美酒，一边享用以练马蔬菜为食材制作的佳肴。我也随着一群前来“午间小酌”的顾客进入餐厅，坐到了餐桌旁。



店内陈列着用日本各地葡萄酿造的葡萄酒，其中部分品类可以按重量购买（图片：小杉聪子）

“要不要尝尝发酵中的葡萄酒？只有这个季节才能喝到哦。味甜、微微起泡，很是美味。”在越后屋美和的推荐下，我选择了一款名为“羽毛白”（Federweisser）的葡萄酒。我还点了一份焦糖红薯条、煮花生和肉馅茄子的拼盘当下酒菜。



在酒庄的餐厅里，享受美味的葡萄酒和用练马蔬菜做的菜肴（图片：小杉聪子）

葡萄酒缓缓注入酒杯，呈现出淡粉色，与秋日色彩缤纷的蔬菜共同构成了一幅清新的画面。这款“新生儿”般的葡萄酒散发着天真烂漫的香气。入口后，无数微小的气泡在舌尖跃动，令人心情愉悦。这款酒没有辜负酒庄主人的良苦用心，与用练马本地蔬菜做出的美味佳肴相得益彰。

东京酒庄

地址：东京都练马区大泉学园町2-8-7 谷歌地图

谷歌地图 营业时间：上午11：00至下午5：00；餐厅仅在周六、日及节假日营业；参观酒庄需预约

休息日：每周三

交通方式：从西武池袋线大泉学园站步行10分钟到达

电话：03-3867-5525

详情请参考 东京酒庄官方网站（外部链接）

标题图片：东京深川酒庄酿造的多款葡萄酒，店内提供试饮服务（小杉聪子）

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