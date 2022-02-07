流传至今的江户年节活动和风物诗：《守贞漫稿》（14）

《守贞漫稿》是一部让人想到江户时代与现代“一脉相承”的史料。扎根于平民阶层的年节活动和风物诗相关的记录，都让人强烈地感受到大众文化与信仰一直传承到现代社会，从未中断。让我们通过喜田川守贞的图文去追寻那些保留至今从未褪色的江户小景吧。

几乎原汁原味地保留了江户时代的文化特色

《守贞漫稿》记载了天保（1831年）到庆应末年（1868年），也就是幕末时期江户的年节活动和风物诗。本文尝试从中选取一些保留至今的项目。当然这些并不是全貌，但也有不少是生活在令和时代的我们耳熟能详的东西。

保留至今的主要风物诗和年节活动（用的是农历日期，与现在的日期略有差异）

门松、注连绳 正月 正月在门上挂注连绳，摆门松等饰物 鸴替神事 正月7日 去天满宫消弥上一年的灾厄和凶事，祈愿吉祥 女儿节 3月3日 桃花节。装饰女儿节人偶，祈祷女儿健康成长。也称为“上巳” 灌佛会 4月8日 庆祝释迦牟尼诞生的佛教节日。也叫“花祭” 初鲣 4月中 老江户的最爱，可以为之“把老婆抵押了”。江户中期的俳人山口素堂曾将其与初夏风物诗并称，写了一首俳句：“青山绿叶杜鹃啼，更有鲣鱼初上市。” 端午节 5月5日 祈愿儿子健康成长。“儿童节”的原型 浅草川开 5月28日～8月28日 纳凉活动。虽然川开仪式（庆祝纳凉活动的开始，同时举行祭拜河神，祭奠水难者，祈求水难止息的活动——译注）不再，但隅田川的花火大会（烟花大会）如今依然是东京一大盛事 大坂诸祭礼 6月 多处的祭礼活动，包含四天王寺的爱染祭、晦日的住吉祭等 江户山王社祭礼 6月15日 江户城镇城神社日枝神社的祭祀活动。将军也会亲临观礼 七夕 7月7日 将愿望写入短签后挂在竹子上的风俗 盂兰盆会 7月15日 盂兰盆节。供养祖灵、故人，寄托哀思的佛教活动 十五夜 8月15日 中秋赏月。供奉糯米团子后食用 神田明神祭礼 9月15日 与德川家相关的祭祀活动。与山王祭并列的江户一大盛事。从明治时期起改为每年5月举办 玄猪 10月亥日 以前是亥日吃糯米糕庆祝秋季丰收，现在只留下了名为“亥子饼”秋季糕点 酉市 11月酉日 在与老鹰和鸟类相关的寺社售卖护身吉祥物“熊手”

本文将配以喜田川守贞的图文，从中选取一些江户时代的形式外观都基本保留至今的节日活动进行介绍。

首先是每年1月在全国各地主要天满宫举行的“鸴替神事”。

“鸴”与“莺”形似，但部首不同。鸴上面和“学”一样，下面是“鸟”，日语念作“Uso”，与“谎言”同音。太宰府天满宫的传承中，菅原道真（神号“天满大自在天神”，简称“天神”。“天神”也是供奉菅原道真的神社的别称，如下文“龟户天神”“汤岛天神”——译注）被蜂群袭击时，是鸴替他击退了蜂群。由此就有了如果在1月7日这一天去祭拜天神，就能把上一年撒的“谎言”变成“真话”的说法，同时也逐渐转变成为新年祈福的神事。大阪天满宫、龟户天神、汤岛天神都是在初天神1月25日（菅原道真生日是6月25日，忌日是2月25日，所以“25日”是与其有关的缘日。“初天神”即每年第一个25日，即1月25日——译注）举办鸴替神事。

参加鸴替神事，人们会收到“木鸴”。“木鸴”是木雕，造型是鸴栖息在树上。因为鸴是救过天神的鸟，自然也可以守护世人。

守贞将嘉永4年（1851年）在龟户天神买的木鸴描绘成了画。或许是买到木鸴让他很高兴，图文都很详细，能感受到他的热情。



（左）守贞在龟户天神买的“木鸴”。白木雕刻，眼睛和羽毛都是黑色，喙是朱红色，侧面是绿色，脑后部施以金色装饰。（右）工匠在雕刻龟户天神的“木鸴”。基本保持了守贞当年买的木鸴的外观

“守贞今年所购得之鸴鸟图。彼社头（龟户天神）处，贩售此物店有十床。各有大中小。图为中形。”

刻有“亥”字，是因为嘉永4年是猪年。

接下来，介绍从5月28日开始的浅草川开。川开是江户平民一直喜爱的纳凉活动，5月28日到8月28日举办。其间还有多次烟火大会。就是隅田川花火大会。

“今夜两国桥南边初上花火。诸人、见物船众多，又岸边群聚。自今夜，河岸茶店可至夜半。各家挂各色绢面行灯，上有绘图。”

茶店，按规定本只能开到日暮。但在川开期间却被允许夜间营业。

“大花火之费，乃由江户中船宿及两国边茶店、食店募之也。”

燃放烟花的资金由花船、茶店分摊。可见江户是上下一心在举办这一盛会。



（左）守贞所绘隅田川花火。虽然只有一艘船，但船上的烟花师傅却画得细致，聚焦在“人”的身上。（右）《名所江户百景 两国花火》（广重画，安政5年，即1858年，国立国会图书馆藏）中画了远处数艘船只、桥梁还有群众

守贞画的画也很有意思。《名所江户百景》画的是远景，比起烟花师和群众，更多的是以烟花为中心在描绘，与此相对，守贞却细致地描绘了烟花师。烟花师手拿烟花筒，烟花从筒里发射出去的样子都看得很分明。

主要描绘烟花现场的烟花师，这点在其他画师那里很少见。可见守贞对“人”的热爱。

在时代浪潮中颠簸的江户的节日活动

6月15日是山王社祭礼，日枝神社的祭祀活动。

如今，人们仍然保持着传统，每两年举办一次神幸祭，长达300m左右的祭礼队列在东京赤坂漫步徐行。

江户和幕府、山王祭渊源颇深。因为日枝神社是江户城的镇城神社，也被视为德川将军家的产土神（该土地的守护神）。山车和神舆获许可以从半藏门进入江户城城内，将军和御台所（将军正妻——译注）也会时不时从吹上御庭（现在的吹上御苑，皇居西南处的庭院）观礼。

山王祭和神田明神祭礼都是每两年举办一次，同被称为“天下祭”。

查看《德川实纪》等文献可知，将军似乎并非每年都去观礼。就能够确认的记录来看，观礼山王祭有71次，神田祭仅3次。（参见《江户的天下祭》，比较都市研究2001年20卷2号）

天下祭山车的修缮费等开销，幕府以前会资助一部分资金，但也有幕府对此并不积极的时期。原因是财政恶化。

虽然“天保府命前年年大行”（守贞），但天保改革的俭约令发布后，天下祭也在节俭范围之内，壮丽的游行队列等也不得不缩小规模。

守贞生活的天保庆应年间，正好就是这段时期。大概可以说是江户节日活动的衰退期吧。

再到文久3年（1863年）第14代将军德川家茂去了京都之后，直到第15代的德川庆喜，将军都不在江户待着。没有将军大人亲临观礼的祭礼就称不上天下祭了。

对于在时代浪潮中颠簸的祭礼活动，守贞大概是用一种不太真切的视线在旁观吧。

他描绘的山车图就看不到力量感。



守贞画的山王社祭礼的两架山车。天下祭的山车因豪华绚烂而闻名，但守贞的画里却没什么装饰品。不知道是因为当时正处在江户节日活动的衰退期，所以装饰物有限，还是因为守贞提不起画它们的兴致......

酉市跟从前完全没变

最后聊一聊年末的风物诗，酉市。

“十一月酉日，江户号今日为酉之町，群诣鹫大明神。其社，平日无诣人，唯此日群诣之，祈富贵开运。”

笔者是东京都台东区出身，浅草鹫神社的酉市是自幼熟悉的风物诗。现在，这个神社平时也基本是人迹罕至，门可罗雀。只有在酉市当日，才有卖熊手的摊贩挤得满满当当，人们如过江之鲫涌入。看来江户时代也跟现在一样。

“买熊手者，仅游女屋、茶屋、料理屋、船宿、芝居相关者买之。”

熊手是保佑生意兴隆的吉祥物，做生意的人都会去买。这点也跟现在基本相同，去了酉市，一眼就能看到贴了“已预售”纸张的熊手，这都是当地经营不错的企业、商店、餐饮店、歌舞伎相关人士买的。

吉祥物熊手，据说模拟的是老鹰一把抓住猎物时爪子的模样。因有“抓取”福气和财物的意思，也叫做“Kakkome”。据说现在，神社在酉市当天卖的熊手形状的护身符也还叫“Kakkome”。

“（熊手）以大为佳。”守贞写到。据说熊手越大越好，每年买比上一年更大的熊手就能带来好运。这点也与现在相同。



（左）守贞所绘的熊手。这是大号的，有1丈长（约3.03m）。可见宝舟、米俵、千两箱、御福面等装饰物。（右）《十二月之内 霜月酉之町》（丰国绘，安政元年（1854年），国立国会图书馆藏）。让少年帮助运送熊手的女性

可以看出，酉市从江户时代传承至今，顾客群体和销售方法几乎完全没有改变，作为年关风物诗一直传承至今。

只是，有保留的，就有失去的。下一回打算讲一讲消失的年节活动和风物诗，并以此作为《守贞漫稿》系列的最终回。

标题图片：十五夜供奉的月见团子。“机上中央三方盛团子数个，花瓶必插芒供之。”现代做不到这么豪华，但老房子里还是保留了这一风物诗。左上是江户团子的图。为了强调与京坂的小芋型团子的区别，画了个大大的正圆（《守贞漫稿》国立国会图书馆藏）

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