无法惠及的公共援助：以欺诈的方式获取支援款，本该属于员工的停工补助流向了何处？

政府的雇佣援助款（日文名“雇佣调整助成金”）旨在帮助那些受新冠疫情影响而导致经营状态恶化，但仍维持雇佣并向员工支付停工补贴的企业。尽管政府有近5万亿日元的支出，但大多数的非正式员工并没有感受到自己从中受益。其中一个原因是，“虚报冒领”的案例数不胜数，即企业将援助款放入自己的口袋里，而没有交付给员工。

忍气吞声

爱川优子（化名）是一位生活在东京都内的三十多岁的单身母亲，曾在一家主要经营餐饮业的公司工作。她原定于2020年4月从非正式员工（临时工）晋升为正式员工。然而，随着新冠疫情的蔓延，同年3月底，她突然被注销了正式员工雇佣证明，还失去了临时工的工作，在没有被告知缘由及获得任何遣散费的情况下就被解雇了。

在她失去工作的一个月后，她碰巧接到了过去公司里关系较好的同事打来的电话。对方说：“新冠疫情导致工作少了很多，日子挺难熬的，你过得怎么样？”。当她告诉对方自己已经被解雇时，对方惊讶地说：“怎么可能？！”

之后，当爱川去看望该同事时，被告知她的名字仍在公司的在职员工名簿上。该同事因为职务上的关系非常熟悉公司内部的情况，爱川通过该同事还获知，包括“雇佣援助款”在内，“公司从政府那里获得了各种补贴”。由于该援助款本质上是一种鼓励企业支付“停工补贴”的制度，因此以企业雇佣员工为发放前提。

当爱川还在原来的公司上班时，她的孩子已经上了幼儿园。由于政府的决定，幼儿园于同年2月开始临时休园，所以她被迫请假在家带孩子，但她并没有因此获得任何停工补贴。换句话说，尽管公司领取了援助款，但在她受雇期间公司不仅没有支付任何补贴，而且很有可能在将她解雇之后，仍然假装她还在职而继续领取援助款。

当爱川女士向一个福祉团体咨询此事时，对方建议她提起诉讼，至少要求公司支付之前的补贴。但因为她负担不起律师费而无法迈出这一步，只好忍气吞声。

操作考勤簿

前田朋美（化名）是一名非正式员工身份的美容顾问，2020年底她被公司劝退了。当被问及公司为何要对她劝退时，她说：“现在回想起来，可能是因为这件事吧。我觉得考勤表的记录方式很奇怪，所以随口问了一句。结果，之后公司对我的态度突然严厉起来了。”

2020年4月时，尽管有新冠疫情，但当时美容店依然照常营业，前田也照常上班，可是当月的考勤簿却记录“因疫情停业”。虽然工资照发，但前田对考勤簿的记录方式十分不解，多次询问经理这是怎么回事。进入5月后，她被警告“话那么多，就不必来了”。到了9月，她就被辞退了。

当企业向国家申请雇佣援助款时，考勤簿作为证明雇员实际停工的证明材料，发挥着重要的作用。如果考勤记录与实际情况不符，这意味着什么呢？

根据会计检查院（主要负责国家和政府相关机关的财政审查的行政机关——译注）2020财年的检查结果，在对全国49家公司进行突击检查后发现，有5家公司（占总数的10%）非法领取了总计9673万日元的雇佣援助款。会计检查院列举了三种典型的案例：（1）伪造雇佣关系；（2）伪称支付了停工补贴；以及（3）伪装停工，但仍旧营业。据此看来，爱川的情况属于（1）和（2），而前田的情况属于（3）。



会计检查院的检查结果，触及到骗取雇佣援助款的问题（作者拍摄）

背景介绍

至于企业为何要骗取政府的补助金，有些只是想利用国家补贴大赚一笔，性质极其恶劣，而有些则是出于应对业务低迷的救急之策。

株式会社世界航空服务（World Air-Sea Service Co., Ltd.）的原代表董事曾任日本旅行业协会的会长，该公司涉嫌虚报冒领了约1.775亿日元的非法援助款。因为作为其主营业务的海外旅行团的销售额几乎清零，在2020财年，该公司自成立以来首次陷入经常项目赤字（Current Account Deficit）。在调查委员会的中期报告中记载了该公司高管的心里话，称“停工一天的补贴相当于几十万的销售额。”

虚报冒领的背后还有一个制度上的“漏洞”。社会保险劳务士的河守胜彦解释说：“2008年雷曼危机时，领取雇佣援助款的标准相当严格。然而，此次因顾忌无法及时帮助到受新冠疫情影响的企业和雇员，所以降低了标准。”

例如，作为新冠疫情下的一个特例，为了使每周工作不到20小时且没有失业保险的零工和临时工也能受益，这些人也被纳入补贴范围。但因此也造成一个盲区，即可以轻易编造名册来申请补贴，但河守说，“劳动局不会忽视这一点，一定会进行调查的。”

如果一家公司被发现非法获取援助款，不仅会被要求偿还所领取的金额，还会被罚款，被公布企业名，甚至可能遭到起诉，从而失去社会公信力。河守强调说：“冒领援助款是不会被容忍的，对企业的生存而言，没有任何好处。”

“可以在风俗产业中赚钱”

在没有享受到援助款提供的补贴的情况下，爱川突然被解雇。此后一年半，她的处境越来越困难。打零工的话，她最多只能赚到8万日元左右的月薪。她的孩子从今年春天开始上小学，需要支出的费用越来越多。母子俩举步维艰，所以她们总共借了200万日元的公共贷款，其中包括由政府提供的紧急小额贷款。

然而，这些钱也几乎花光了。她说：“可能会在明年4月左右开始还款，但我不知道像我这样只有打零工收入的单身母亲能否免于还款。”

让爱川女士更加郁闷的是她所在地的区政府的反应。住房保障金（每月约80,000日元）是对几乎失业的低收入者提供的房租补贴。为了获得这项福利，她必须每个月到区政府办公室报到，向工作人员解释自己是如何努力地寻找工作，并出示自己的存折。

工作人员会翻看她的存折，问道：“这一项不是不必要的开支吗？”除此之外还会针对很多细节进行详细地“指导”。有一次，有个工作人员说话简直让她怀疑自己的耳朵：“如果你不挑三拣四的话，应该会有很多工作可以做，你是不想工作吧？去做“风俗业”（指色情业——译注）赚钱的女性大有人在嘛。”

目前，新冠疫情已得到平息，要求餐饮业缩短营业时间的限制令也已经解除了，公共职业安定所（Hello Work）提供的工作机会也多了起来。然而，当单身母亲们前去面试时，经常被告知说，“如果再宣布紧急事态，孩子的学校会停课，你还是不能去上班，这会让公司很为难啊”，这让她们意识到，作为单身母亲要重新找到工作是非常困难的。



虽然已经解除了紧急状态宣言，但......（时事社）

摇摇欲坠的劳动保险核算

一方面，有许多非正式雇佣劳动者因无法从雇佣援助款中获益而失去工作；另一方面，负责支出雇佣援助款的国家财政也岌岌可危。雇佣援助款一直由劳动保险特别账户管理，资金来自企业和员工缴纳的就业保险费。然而，由于新冠疫情的特别措施，所支付的援助款金额猛增，自2020财年以来的累计总额已逼近5万亿日元。

早在2020财年，参保费已不足以满足支付，所以动用了过去的储备金，结果余额现在几乎耗尽。在2021财年，财务状况进一步恶化，从一般会计预算中转账是不可避免的。

政府目前正在考虑通过逐步减少支付金额来缩小规模。如果提高参保费难以实现，那2022财年以后也可能还要额外追加税金。看来要获得纳税人的理解十分困难。

NPO团体Moyai的大西连理事长回忆道：“即使在雷曼危机之后，也出现了对日本最低生活保障制度的抨击。当身处危机时，人们会说，‘给我们钱，拿出真金白银来’，但危机过后，人们又会说，‘又乱花钱，结果被虚报冒领了吧？’”他还指出，个人往往成为被攻击的目标。关于雇佣援助款涉及到的问题，应该被指责的是那些有不法行为的公司，将矛头指向处于弱势地位的员工是选错了对象。

标题图片：涉嫌虚报冒领雇佣援助款的株式会社世界航空服务的总部（时事社）

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