利用鱼产品边角料做便当，大学生亲身实践SDGs

近年以环境问题为中心，各个领域都在为实现可持续发展目标（SDGs）而努力，其中“鱼版SDGs”方面的实践尤为活跃。在食品浪费较多的鲜鱼市场，水产公司巧妙地采用了年轻人想出的点子，致力于实现有效利用资源和恢复国人吃鱼生活的目标。

水产批发公司致力解决环境问题，与学生携手合作

横滨食品服务水产批发公司在横滨南部市场（横滨市金泽区）经营横滨屋本店食堂，从2021年春天开始与当地横滨市立大学的学生们合作，进行新产品的研发。

该公司积极采取措施解决环境问题，2021年10月获得一般社团法人“Marine Eco-Label Japan（水产品生态标签，简称MEL）”流通加工环节认证。MEL是评价可持续利用水产资源活动的认证制度。



作为水产、蔬果、花卉的综合市场，横滨南部市场内有很多批发和零售商在营业。左边的建筑是建有横滨屋本店食堂的食品专卖店街



横滨屋本店食堂左手的广告牌引人注目，上面写着“本店提供MEL认证食品”

横滨食品服务公司致力于通过减少食品浪费为SDGs做出贡献。首先关注的是加工金枪鱼和三文鱼时产生的边角料。比如金枪鱼，将它切成制作刺身的长方块，或分部位切成厚度相同的碎肉时，会产生大量不能用作商品的边角料，每年多达20吨以上。此前除鱼骨外，大部分都以每公斤17日元左右的价格卖给了专门处理的公司。虽说是边角料，但金枪鱼、三文鱼的边角料带肉的部分还不少。该公司的濑户清社长开始思考“能否将其更有效地加以利用”的问题，于是请主要研究市场营销的横滨市立大学国际商学系的柴田典子副教授帮忙，最终决定让参加研究小组的学生们共同参与新商品的开发。



柴田研究小组的学生们边查看店里的食材边交换意见

横滨市立大学柴田研究小组已发表食品研究成果

至今为止，柴田研究小组在食品研究方面发表了众多研究成果。他们在2021年农业大赛中获得优秀奖，在日本学生经济研究会主办、有132个队参加的内部大赛（学习经济、经营、商业专业的学生参加的学术大赛──译注）中荣获冠军。

科研成果如此丰硕的柴田研究小组与横滨食品服务公司携手合作，开始实施“推广食鱼项目”。新冠疫情给人们的饮食生活带来变化，以年轻人为主的很多人都不再吃鱼，柴田研究小组在关注这个社会课题的同时，将SDGs纳入考虑范围，开始推进“推广食鱼”的措施。

横滨食品服务公司率先谋求合作，开发出一种用金枪鱼和三文鱼的边角料制成的肉馅加工而成的鱼肉饼，在横滨屋本店食堂销售。不过，鱼肉饼的价格并没有因为使用了边角料而降低。从鱼骨剔出碎肉费时费力，这也构成成本的一部分，更何况宣传SDGs也需要开动脑筋。这就轮到学生们大显身手了。濑户社长介绍说，为了去除鱼腥味，使肉饼吃起来更香，“我们采纳了学生们的妙招，建议消费者用芝麻油煎着吃”。



商店里销售的三文鱼肉饼和金枪鱼肉饼（均为5个装，不含税580日元）

以年轻人的创意开发出5种“SDGs便当”

柴田研究小组从鱼肉饼等利用鱼的边角料制作的便当着手，与横滨食品服务公司反复探讨及试验，最终用半年时间研制出了5种便当。倡导对身体对环境都友好的“鱼肉便当”（横滨市立大学柴田研究小组共同开发），也可称作“鱼版SDGs便当”。



销售日的前一天，柴田研究小组的学生们手拿制作完成的便当和宣传单留念

将金枪鱼和三文鱼的肉饼分别制作成夏威夷特色美食“locomoco盖饭”的样式。鱼肉饼上浇上Demi-glace sauce（西餐中常用的一种褐色调味汁──译注），米饭为五谷米。煎鸡蛋再加上红辣椒、牛油果、小西红柿等，蔬菜也比较丰富，吃起来非常满足。

“三色三文鱼肉松便当”也呈现出鲜艳的色彩。调成甜辣味的三文鱼边角碎肉松，加上菠菜、炒鸡蛋，三种食材盖在白米饭上。食材倾斜摆放，外观也非常新颖漂亮。女生说“为了在SNS上用便当宣传推广SDGs，强烈意识到要将Instagram图片拍得非常美”，对此濑户社长频频赞叹：“我们想不出locomoco盖饭的主意，精美的外观设计也只有年轻人才做得到”。



“鱼肉饼locomoco盖饭”（三文鱼、金枪鱼均为税前498日元），创意来自女生在咖啡店突发灵感



斜着摆放的“三色三文鱼肉松便当”，看似更加美味（税前450日元）

“鱼肉御膳便当”有点儿奢侈（学生语），在5种便当中最贵，但食材非常丰富，物超所值。用三文鱼边角料加工的鱼肉饼、炸竹荚鱼、西京酱料腌制的照烧金枪鱼、炸圆筒鱼糕加鱼板、油炸豆腐、鸡蛋卷等，食材种类丰富，看上去像是“幕间便当”（最初指观赏戏剧幕间休息时吃的便当，内盛带芝麻的饭团和数种菜肴──译注）。男生对小组的精美作品充满自信，“鱼肉御膳便当重视鱼的食用方式的多样性。有烤鱼、炸鱼、鱼糕、天妇罗，装得满满的，保你吃个饱”。



“鱼肉御膳”（税前598日元）。包装上还印有“横滨市立大学柴田研究小组共同开发”字样

不只食材，便当盒也注重SDGs

包括装有咸鲑鱼、炸鸡块、炸圆筒鱼糕、小红肠等食材的“怀旧便当”在内，所有的便当容器都使用了可减少环境负荷的“部分生物可降解塑料”。容器含30%的植物性原料，这也是来自学生的提案，他们认为“食材严格遵循SDGs要求，但便当盒如果只用普通的塑料材质，那就失去意义了”。

12月1日，在横滨市内的超市内，学生们手持5种便当以及亲手制作的宣传页，向公众展示了新开发的产品。便当受到当地消费者的好评，预计今后除了年末年初，会定期摆放在店里售卖。

回顾当初，学生们表示：“如果说是践行SDGs，那就感觉负担有点重了。我们认为，以轻松的心态投入行动，从小事做起是最重要的。”学生们还强调，“吃了我们的便当，人们一定会非常开心，觉得自己践行了SDGs”。



手写的宣传页也很有学生特色

横滨食品服务公司的负责人也认为活动很有成效，“不是把死板的想法强加给消费者，而是用满怀朝气的感性来传达，我们明白了这一点很重要。食鱼文化的复兴也要从让年轻人喜欢吃鱼开始。今后我们想继续与学生们一起开展研发工作”。

也有学生热情高涨地表示：“以前我一直是食肉派，但通过参加用鱼制作便当的活动，重新认识到鱼的美味和营养。今后我会继续告诉人们经常吃鱼的好处以及SDGs的必要性。”



对自己设计的便当味道心满意足，甚至有学生表示，发售时要买所有品种

摄影：nippon.com 日本网 编辑部

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