日本人为何如此热衷“驿传”——解读“驿传”的起源、人气火爆的原因以及日本人的体育运动偏好

“箱根驿传”，是由10名选手接力，跑完从东京大手町至箱根芦之湖往返217.1公里赛程的长跑接力赛事。作为日本新年期间的一道亮丽风景线，“箱根驿传”拥有超高人气，过去也曾上演诸多跌宕故事，涌现出许多明星选手。那么，这项活动为什么如此受欢迎呢？作者在介绍“驿传”历史的同时，为大家分析深受人们喜爱的“箱根驿传”的魅力。

收视率接近30%的新年风景线

在日本，最受人们关注的田径比赛，当属“箱根驿传”这项大学生长跑接力赛了。比赛的线路为东京与箱根之间往返跑，每年1月2日是往程，1月3日是回程。2022年有21支队伍参赛。日本电视台及关联媒体都会现场直播，往年创下了近30%的高收视率。没有艺人登场表演，只是由参加过赛事的前辈选手们坐在演播室里为大家平静地解说而已。

一位电视媒体人告诉我，昭和年代最具社会影响力的学生体育运动，是东京六所大学棒球赛。到了平成年代，早稻田大学与明治大学之间的橄榄球争霸赛人气高涨，曾收获两位数的收视率。从20世纪90年代中期开始，“箱根驿传”的影响力异军突起。

青山学院大学曾五次荣获“箱根驿传”冠军。该校代表队教练原晋说，或许是因为赛事人气高涨，近来身体素质好的选手开始选择练田径了。“我感觉，以往通常选择练棒球或足球这种有职业赛事运动的人才，也有人选择练长跑了。这两三年，那些不仅擅长跑步、作为运动员综合素质也很高的学生，也愿意到我们学校来就读了。可能也是受到‘箱根驿传’的影响吧？”

“驿传”的起源与“箱根驿传”的发展变迁

“驿传”赛事的起源可追溯至1917年。

在京都的三条大桥桥头，有一座“驿传发祥地”纪念碑。1917年4月27日，日本举办了首次“驿传”大赛，路线是从京都三条大桥出发跑到东京上野不忍池，全长约508公里，划分为23个区间。比赛分“关东组”与“关西组”两支队伍，不分昼夜地接力进行，最终“关东组”获胜。跑“关东组”最后一棒的是金栗四三（曾作为日本代表参加了1912年的斯德哥尔摩奥运会马拉松比赛），他在比赛开始两天后冲过了终点。

三年后，亦即1920年，首届“箱根驿传”赛事举办，有东京高等师范学校（现筑波大学）、早稻田大学、庆应义塾大学、明治大学等四所大学参加。自那之后，“箱根驿传”持续举办了100多年。

过去，“箱根驿传”曾涌现出濑古利彦（早稻田大学/洛杉矶奥运会、汉城奥运会马拉松选手）、因擅跑上山坡道而有“山神”之称的柏原龙二（东洋大学），东京奥运会马拉松选手大迫杰（早稻田大学）等人气选手。不仅仅是选手个人，像青山学院大学与驹泽大学这种竞争对手之间展开殊死角逐，有时在回程实现大逆转，等等，曾发生了很多富有戏剧性的故事，至今仍被观众铭记。每年体育杂志都要策划制作特辑报道的赛事，在田径领域恐怕也只有“箱根驿传”了。

“箱根驿传”与出云驿传、全日本学生驿传，并称“学生三大驿传”。后两项赛事虽然人气也高，但终究不及“箱根驿传”。那么，只不过是关东地区的一项赛事的“箱根驿传”为什么能吸引如此多的关注呢？

其中一个因素是，1987年“箱根驿传”70周年的时候，开始通过电视现场直播赛事。从那以后，“箱根驿传”的人气走向日本全国。如今，1月2日和3日，一边庆祝新年一边观看“箱根驿传”直播，已成为日本很多家庭的习惯。



1965年第41届“箱根驿传”回程，选手终点撞线的场景。日本大学在往程和回程均获第一，完美夺冠（1965年1月3日，东京都中央区银座读卖新闻社门前，时事社）

“箱根驿传”往程和回程加起来，时间长达11个小时以上，不适合像2个小时就出结果的足球或橄榄球比赛那样集中时间看。但却正好适合在新年里，全家一边庆祝新春的到来，一边悠闲地欣赏比赛的乐趣。选手们沐浴着清晨的阳光，从大手町跑到箱根的身影，是那么地神清气爽。从赛道可以远眺美丽的富士山和太平洋。这些正符合人们过年的心境。

还有一点，就是学生体育运动的因素。与企业色彩浓厚的社会体育运动队不同，学生体育容易受到“关照”。即便不是大学毕业生，很多人在“箱根驿传”中也有自己偏爱的队伍或选手。

最近“箱根驿传”在台湾大受欢迎，其中青山学院大学的人气最旺。起因是2017年青山学院大学夺冠时参加了综艺节目。学生们自由开放的氛围，似乎对于台湾年轻一代有很强的吸引力（我对青山学院大学的选手们采访了很长时间，发现他们几乎所有人都很会说话。我认为，这说明原晋教练将“自我表现能力”作为遴选选手标准之一的方针没有改变），甚至有台湾的女高中生因此表示“想去青山学院大学留学”。

许多在“箱根驿传”中表现出色的实力选手，毕业后会加入企业运动队，继续自己的竞技生涯。他们接受采访的时候，有人会自嘲地说，“现在接受采访的机会比在‘箱根驿传’时期少多了”。这样的言论，也正反映出学生体育运动受人们关注的实情。



第97届“箱根驿传”，青山学院大学跑第7区间的近藤幸太郎（右）与跑第8区间的岩见秀哉在平冢交接点交接肩带。青山学院大学近年来称霸“驿传”界，选手的笑容令人印象深刻（2021年1月3日，神奈川县平冢市，时事社）

田径反而变成了团体运动

说起来，“驿传”这种田径比赛只存在于日本。我认为，这体现了比起个人竞技，日本人更偏好团体竞技的国民性。

笔者此前曾多次采访过世界田径锦标赛和奥运会，发现在美、英等田径强国或其他田径比较受欢迎的国家，几乎没人会将田径视作团体竞技项目。他们认为，田径就是个人竞技，是选手们凭自己的身体素质和技术能力一决胜负的地方，这才是田径的魅力所在。

正因为如此，百米短跑冠军被认为是现存人类中跑得最快的人，跳高冠军被认为是跳得最高的人，从而广受世人赞誉。

但在日本，自从400米接力赛在2008年北京奥运会上获得银牌以来，其人气在径赛项目中一枝独秀。现在，男子百米赛跑项目，日本已经有四名能跑进9秒大关的选手，打进奥运会决赛的希望也越来越大，人们也开始关注起运动员个体。尽管如此，在我的印象中，日本人还是更愿意把田径看作团体竞技，就像东京奥运会上400米接力赛受到了极大关注所表明的那样（遗憾的是，由于接棒失误，日本队没能获得奖牌）。



第97届“箱根驿传”，创价大学跑第9区间的石津佳晃在众多观众面前展现出强劲实力（2021年1月3日，横滨市鹤见区，时事社）

棒球在日本体育界长期占据主导地位，女子排球在1964年东京奥运会上创下了收视率纪录，足球连续多次闯入世界杯16强，橄榄球继2015年世界杯上击败强队南非后，2019年在日本世界杯上打进了8强。诸如此类，回顾明治以来日本体育的历史，会发现团体竞技项目在日本受欢迎的程度更高。

当然，拳击、柔道、马拉松等个人竞技项目中也诞生了很多明星。最近，锦织圭和大坂直美这两位网球选手，拥有足以改变文化潮流的人气和知名度。但像他们这样的选手今后是否还能持续涌现，还是个未知数。

在这样的背景下，“驿传”这项运动，可以说正好契合了学生体育运动与团体竞技这两种日本人偏好的特性。

“箱根驿传”的底色是相互扶助

“箱根驿传”是凝聚了日本人偏好要素的“驿传”比赛中最有代表性的赛事。决定胜负的不是个人，而是依靠集十人之力连接一条肩带的团队之力。2022年的“箱根驿传”，东京奥运会3000米障碍赛第七名、顺天堂大学的三浦龙司被寄予了厚望。但即便是三浦这样的选手，在“箱根驿传”中也不过是团队成员之一而已。



驹泽大学最后一棒选手石川拓慎冲刺撞线，决定了第97届“箱根驿传”综合冠军的归属（2021年1月3日，东京都大手町，时事社）

无论是多么有名的明星选手，如果没有队友的帮助，他也不可能带领团队获得冠军。另一方面，那些在赛场上摸爬滚打的学生，如果没有明星选手的带动，也无法品尝冠军的滋味。日本人在个人竞技项目田径上面，居然也解读出了相互扶助的内涵。

在竞技赛场上奋勇拼搏的，是尚不成熟的大学生，这一点也打动了日本人的心灵。这与高中棒球“夏季甲子园”很相似，失败者总与挫折、眼泪、友情等要素相随。爱好者们每年一次为学生们的成长感怀共鸣，心潮澎湃。

而我，也是沉迷于“箱根驿传”四十多年的爱好者之一。

标题图片：第97届“箱根驿传”第1区间的选手们奋力奔跑（2021年1月3日，东京都大田区，时事社）

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