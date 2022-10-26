掀起雷鬼音乐界革命的节拍“Sleng Teng”，是由日本女性所创造：Casio研发者奥田广子专访

80年代中期在雷鬼乐坛掀起数字革命，被誉为“怪兽节拍”的“Sleng Teng”，其诞生的幕后功臣，其实是由Casio计算器公司（总公司位于东京都涩谷区）研发的电子键盘，以及一位大学刚毕业的女性研发者。创造Sleng Teng的奥田广子女士首次脱下神秘面纱，接受了媒体采访。

Sleng Teng本来其实是Casiotone的预设节拍

牙买加歌手韦恩‧史密斯（Wayne Smith）的乐曲《Under Mi Sleng Teng》在雷鬼乐世界引起了革命，这是他与友人Noel Davey使用Casio电子键盘创作的舞厅雷鬼乐，1985年爆红之后，乐曲中使用的数字音频，那悦耳且重复性高的节拍，转瞬间便红遍了全世界。

雷鬼乐将由鼓与贝斯构成的节奏组称为riddim或version，透过节奏组的反复演奏为乐曲创造律动，不同乐手使用同一组riddim创作乐曲发表的情形也多有所见。“Sleng Teng”这组节奏组取名自前述乐曲，使用它创作的乐曲不断问世，竟高达450多首，其影响力之大，足以在雷鬼乐坛掀起数字革命，更使舞厅文化盛极一时，因而被称为“怪兽节拍”。

距离《Under Mi Sleng Teng》问世已过了35年以上，现代人普遍认为“Sleng Teng”的创作者便是韦恩‧史密斯以及其销售公司的商标“Jammys”，但其实“Sleng Teng”原本是1981年售卖的“Casiotone MT-40”里的预设节拍，史密斯等人是使用该预设节拍来创作乐曲的。



定价35000日元的“Casiotone MT-40”，照片中的电子琴为奥田女士的所有物

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换句话说，在全世界乐坛掀起革命的，其实是以制造计算器著名的Casio计算器公司。不只如此，创造Casiotone预设节拍、使得“Sleng Teng”得以问世的，其实是一名进公司还不到一年的女性研发者。

关于这个事实，此前仅流传于部分狂热乐迷之间，几乎成为某种传说，该女性研发者并未公布其资历，也未曾接受过媒体采访。而今，距离推出MT-40已经过了40年，开发者奥田广子女士首次脱下神秘面纱，接受了我们的采访。



演奏Casio电子琴的奥田女士

新进员工突然被指派为MT-40创作节拍

创造世界第一台个人计算器“CASIO MINI”（1972年），以及世界第一台名片尺寸计算器“CASIO MINI-CARD”（78年），在70年代“计算器战争”中独领风骚的Casio计算器公司，于1980年1月推出载有音响的电子键盘“Casiotone 201”，正式跨足乐器业界。

奥田女士进入Casio任职，是在那3个月后的事。新人研习一结束，她便被指派为MT-40制作预设节拍的音档。



Casio总公司展柜里展示的第一号电子乐器“Casiotone 201”，能够演奏29种乐器音色

当时Casio正在研发具有自动伴奏功能的商品，在该商品完成前，决定先推出在小型键盘上搭载固定节拍模式的乐器作为中继商品。奥田女士回顾说：“当时研发部里毕业于音乐大学的只有4名刚刚走出学校的人，且主修的都是古典乐，只有我对流行音乐还算熟悉。”

当时还没有MIDI等统一规格，数字音乐制作环境不像现在这么发达，必须将乐谱转换为程序代码，烧进ROM后插入专用机器读取，才能真正听到输入的节拍模式。这样的作业耗时费力，必须多次重复尝试方能完成，因此也很难外包给公司外部的作曲家。



本次采访在Casio总公司进行，但奥田女士平时是在羽村技术中心（东京都羽村市）从事研发业务

埋头雷鬼乐的大学时代，以及与Casio的邂逅

奥田女士从小学习钢琴，初中时代爱上全盛时期的英伦摇滚，而后又迷上雷鬼乐。“雷鬼被认为是嘻哈、饶舌与其它DJ音乐的起源，对英伦摇滚也有很大的影响。雷鬼歌词沉重而富启发性，旋律却轻快干脆，这也是它吸引我的特征。”

音乐高中毕业后，奥田女士进入国立音乐大学（私立大学，因创立于东京都的国立市而得名——译注）就读，她并未以成为演奏家为目标，而是主修各种音乐共通基础的乐理学，并学习音乐史、社会学与作曲基础的和声等学问。即使如此，她的研究对象仍是雷鬼乐。在当时日本的音乐大学，几乎所有学生都主修古典乐，奥田可说是相当特殊的存在。奥田笑着说：“我毕业论文的主题也是雷鬼，但因为没有专业指导教授，只好请专门研究巴洛克音乐的教授勉为审阅，教授说‘文章看起来没什么问题……’，由此我得以顺利毕业。”

奥田致力于撰写毕业论文，并沉浸在雷鬼乐世界的1979年，正是巴布‧马里第一次，也是最后一次来到日本的那一年。奥田多次前往演唱会会场，其后偶然发现Casio首次发布招募音乐大学应届毕业生的征人广告，广告上“征求研发者”的字样让奥田颇感魅力。面试时奥田看到当时尚未推出的首款Casiotone，完成度相当高，感受到了电子乐器蕴含的巨大可能性；然而让奥田决定入职的关键因素，则是该公司放眼世界市场的理念。

当时率领乐器部门的是创业者樫尾四兄弟的次子，樫尾俊雄。俊雄以计算器发明家闻名于世，本身对乐器亦有颇深造诣，他打出的口号是“为所有人带来演奏音乐的喜悦”。在大学修习乐理并熟悉西洋音乐，对研发乐器也颇具兴趣的奥田，于此确信这份工作便是自己的天职。



进入公司不到半年的奥田。在这之后，便参与MT-40的研发（本人提供）

节拍蕴含的想法，以及研发的幕后花絮

进入公司不久，奥田便开始从事预设节拍音档的制作工作。除摇滚、流行、森巴等6种节拍形式外，每种又分别制作大三和弦、小三和弦与属七和弦等3种和弦形式，除此之外还附加2种过门（Fill-in）以增加曲调变化。

“Sleng Teng”原先其实是作为摇滚乐制作的节奏，对于其后来在雷鬼乐的世界大红大紫，奥田如此说明：“当时我脑中全都是雷鬼，或许也是因为如此，虽然想着要创作摇滚乐的节奏，制作出来的东西却自然地与雷鬼相通。”

在那个时代，功能与音符数量都颇受局限，预设音档能使用的只有鼓和贝斯的音色，长度也只有2小节。鼓比较难产生变化，所以贝斯的声线就成为了主要关键。



预设音档的操作钮。由于按钮数量也受到限制，规格如何设计也是一大难题。Noel Davey说过他作曲时“曾一度丢失了节奏”，想必是播放功能的操作方式稍显复杂的缘故

部分热情乐迷有种说法，认为“Sleng Teng”的灵感是来自艾迪‧科克兰（Eddie Cochran）或性手枪（Sex Pistols），对此奥田持否定态度。“虽然我也听英伦摇滚，部分乐曲也的确为我带来灵感，但我创作的节奏仍是完全不同的原创。”

虽然创作时并未特别意识到雷鬼的节奏，但奥田说，她是有意识地让节奏“能够搭上念唱（toasting）”。雷鬼里的念唱，是指按照节奏半念半唱，这种形式对饶舌与DJ Style影响颇深。奥田推测，或许是因为该节奏较为单纯，音符不过度紧凑，易于编曲，使得其与雷鬼独特的和弦部分兼容性也颇高。

“Sleng Teng”流行后，仍不改其工作热诚

Casio的乐器业务进行得颇为顺利，每逢新商品推出，在全世界都有极佳的销售成绩。奥田时常同时负责多项研发项目，“真的非常非常忙”，因此接触雷鬼的机会也就逐渐减少。她曾听业务部的人说“MT-40在中南美洲很有人气”，却也没想到那与牙买加有关。

当她读到杂志《Music Magazine》1986年8月号，发现有篇雷鬼相关的文章副标开头为“‘Sleng Teng’的泛滥”，文章里写到“Casiotone的节拍不断重复”，文内并以状声文字描写该节奏的特征，此时奥田才得知自己创作的摇滚乐节奏不只在牙买加大为流行，甚至在全世界的乐坛都已蔚成热潮。

奥田立刻买了《Under Mi Sleng Teng》的唱片来听，一听之下发现：“那正是Casiotone的预设节拍。虽然我在某种程度上已经有所预料，但还是有点惊讶，毕竟就连乐曲开头也是照搬过场音效。”然而同时她也觉得，或许一切都是早就安排好的。

“我曾埋首聆听雷鬼乐，还以雷鬼乐为主题写过毕业论文，这样的我所创造出来的节奏，得以被与雷鬼乐共同生活的牙买加人发现并接纳，这是能够理解的。当然这也要归功于Casio这间以出口为主的企业，愿意将乐器研发这样的巨大任务指派给当时还是新人的我。或许这一切都不是偶然，而是必然。”



得知Sleng Teng流行时的照片（摄于羽村技术中心，本人提供）

得知自己创作的节奏引起巨大旋风之后，奥田在公司的生活也没有什么变化。正如“Casio计算器”公司名称所示，该公司主要业务仍是电子机器的研发，乐器业务只是支流，因此在公司内，取得技术专利会获得应有的评价，但在音乐世界引发革命、创造文化，就引不起什么关注了。奥田自身当时也专注于研发工作，没什么心思去想这件事，只在偶尔看到与Sleng Teng相关的文章时，在心中默默感到骄傲而已。

有人劝她去注册专利，但她认为“让许多人能自由使用，藉此提高Casiotone的知名度”比较重要。她也希望让全世界的人都能透过Casiotone轻松接触音乐，并轻松进行录音工作。近来偶尔有些音乐业界人士发现Sleng Teng是MT-40的原创音档，还特别向Casio公司申请使用许可，对此奥田也只表示：“大家都可以自由使用，只要标注‘使用MT-40音档’即可。”

与此同时，奥田也多次强调：“我很高兴自己有机会报答雷鬼乐所带给我的恩惠。”



现行“Casiotone迷你键盘SA-76”搭载“MT-40 riddim”，可以听到摇滚乐的节拍模式（提供：Casio计算器）

为所有人带来演奏音乐的喜悦

现在，奥田致力于“Music Tapestry”技术的研发，这是种能自动解析乐器演奏的强弱与曲调，实时转换成图像，最后形成一幅绘画的技术。奥田希望，即使是没有弹过钢琴的人，也能自由接触键盘，期待自己的演奏转换成图画，藉此享受演奏音乐的喜悦。创业者“为所有人带来演奏音乐的喜悦”这一的理念，至今仍存在于奥田的心中。

“MT-40的节奏受到全世界的欢迎，至今仍被许多人热爱，这就像自己生下的小孩一样，让我感到荣幸与骄傲。我的第一个小孩生得太好，导致后来迟迟难以超越，不过我仍相信电子乐器的潜力，它一定还能在更多方面向演奏者提供帮助。”

为了创造崭新的音乐文化，奥田今后仍将在研发道路上继续前行。



Music Tapestry示范演奏后产生的图画。在官方Instagram上还有更多多采多姿的作品（提供：Casio计算器）

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图片/视频：nippon.com 日本网 编辑部

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