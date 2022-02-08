（北京冬奥舞台上的主角们）高木美帆：全能滑冰选手，力争“个人金牌”

体育运动中，既有以某一专项驰名的选手，也有全能型选手。高木美帆，就是世界速度滑冰项目上屈指可数的全能型选手，从500米到3000米，她都具备强大实力。平昌冬奥会上，她获得了金银铜三枚奖牌。第三次参加冬奥会的她，将向期盼已久的个人项目金牌发起冲击。

奖牌涵盖多个速滑项目

从短距离500米到1000米、1500米，乃至长距离3000米，高木美帆在每个速滑项目上都有上佳表现。虽然她的主项是1500米（世界纪录保持者），但她也一直在加强短距离和长距离两方面的速滑水平。

迄今在国际大赛上的成绩，足以说明高木美帆是一名全能型选手。在较量500米和1000米综合成绩的世界速滑短距离锦标赛上，她2019年获得银牌，2020年获得金牌。在较量四个项目综合成绩的世界速滑全能锦标赛上，2018年她也获得了金牌，多次登上世界大赛的领奖台。

具备如此的实力，离不开她中学时期还在同时练习的足球运动。高木曾入选日本U-15国家女子足球队候补队员，这充分说明了其良好的身体素质；而且，她有着强烈的探索心理，认真仔细做笔记的样子连教练都刮目相看。也正因为如此，她成为日本速滑队的首个初三学生选手，参加了2010年的温哥华冬奥会。

然而，如果她的运动生涯就此一帆风顺的话，可能就不会有今天的高木美帆。2014年，她未能获得索契冬奥会的参赛资格，这成为促使高木实现个人突破的重大契机。在那个赛季，已是一名大学生的高木美帆第一次离开父母来到东京，一直没有适应新的生活环境。这对比赛产生了影响，在奥运资格选拔赛上只获得了参赛项目的第五名。

在国家队中锻炼成长

正当高木美帆想要重新振作的时候，一个新的机遇和环境出现了。在索契冬奥会上，日本速滑选手表现欠佳，被外界评论为“惨败”。为此，日本冰协主导成立了“国家队”，以图强滑日本速滑的实力，而不再单纯依赖选手们所属的俱乐部队。

高木美帆加入了国家队，一年中有超过300天是在集训，通过与顶级选手切磋技艺，来提升自身实力。以前被人说求胜欲不强的她，这下开始把自己对胜利的渴望说出口来，淡泊的性情大为改观。与生俱来的探索心理，加上坚韧不拔的精神，驱使着她去积极地追求更快的速度。

平昌冬奥会就是成果的具体体现。她先是获得1500米银牌，然后夺得1000米铜牌，又在团体追逐赛上获得了金牌。她成为首位在一届奥运会（包括夏季奥运会和冬季奥运会）上同时获得金银铜三种奖牌的日本女选手。

尽管如此，高木美帆对于没能获得个人项目冠军很不甘心。所以，她此次参加北京冬奥会的目标非常明确，那就是要在个人项目上也夺得世界冠军，在自己参加的五项速滑比赛中，不仅展示优秀的综合能力，更要展现突出的个人实力。



在日本冰协速度滑冰奥运选拔赛上，高木美帆（右）获得1500米赛冠军，赛后与季军小平奈绪相互鼓励（2021年12月31日，长野奥林匹克纪念体育馆M-WAVE，时事社）

标题图片：奥运选拔赛女子500米比赛中的高木美帆（2021年12月29日，长野奥林匹克纪念体育馆M-WAVE，时事社）

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