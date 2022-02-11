（北京冬奥舞台上的主角们）坂本花织：日本女子花滑王牌选手，以高质量表演来抗衡四周跳

日本女子花样滑冰奥运资格的争夺非常激烈，但坂本花织在国内外比赛中成绩始终领先其他选手一步，最终获得奥运参赛资格。她特立独行地走在自己的道路上，如今已成为日本女子花滑的绝对主力。这是她第二次参加冬奥会，前途不可限量。

做好各种准备，第二次挑战冬奥大舞台

对于坂本花织来说，北京冬奥会是继平昌冬奥会之后参加的第二届奥运会。在21岁的年纪即将挑战奥运大舞台，心态也与以前大不一样了。

“平昌冬奥会的时候，就是不顾一切地比赛，而这次则是认真地朝着目标努力。”

四年前，她以一名高二学生的身份参加了冬奥会。那一年，她刚从青少年组升入成人组。正如她本人所说，那时她只是拼命地追赶那些比自己年长且出过成绩的滑冰选手，最终在奥运舞台上获得了个人项目第六名的好成绩。之后的四年里，虽然也曾有过低迷的时候，但为了能够参加奥运会日复一日地努力，最终成长为一名“王牌”选手。

本赛季的成绩就是证明。在世界花样滑冰大奖赛系列赛中，她夺得了NHK杯冠军等好成绩，成为唯一一名闯入的大奖赛总决赛的日本女子花滑选手，这是系列赛前六名选手才拥有的参赛资格。在去年底举行的全日本花样滑冰锦标赛上，她以压倒性优势战胜了其他选手，时隔三年再度夺冠。

从某种意义上来说，坂本花织或许真有点另类。女子花样滑冰项目，以俄罗斯军团为代表普遍追求四周跳或三周半跳等高难度的跳跃动作，日本也有众多选手追随这一潮流。但坂本花织本赛季的项目中并没有特意编入三周半跳和四周跳的动作。她的理由是要优先提升项目的整体完成效果。

与四周跳相抗衡

无论挑战多高难度的跳跃动作，一旦失败就毫无意义。而且，在节目中编入了难度较大的跳跃动作，注意力就会集中到跳跃上去，反而有可能影响动作的连贯性和表现效果。

花样滑冰比赛中，如果跳跃和旋转等技术动作完成出色，就能获得“动作分”加分，而考察节目艺术性的“表演分”在没有失误的情况下也容易提高。考虑到这一点，倒不如着重提高技术动作的完成质量，或许这样更容易获得好成绩——她是这样想的，其成果体现在了本赛季的结果上。

当然，由于项目中没有编排高难度的跳跃动作，要与自由滑项目中采用了多个四周跳动作的三名俄罗斯选手竞争，并不是一件容易的事情。但如果俄罗斯军团中的一位出现失误，那么实力排在奥运参赛选手中第四位的坂本花织就有了机会。她曾在平昌冬奥会上获得过第六名，有强大的潜力能在奥运大舞台上一显身手。

坂本花织将利用开幕前仅剩的这段时间，进一步提高动作的精准度，在北京冬奥会上发起挑战。在第二次参与的奥运大舞台上，只要她能展现出自己一贯的滑冰技艺，获得奖牌就绝非痴人说梦。

标题图片：获得冠军的坂本花织在2021年NHK杯上表演花样滑冰女子自由滑（2021年11月13日，东京国立代代木竞技场，时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。