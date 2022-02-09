（北京冬奥舞台上的主角们）小平奈绪：35岁的冰上“女王”，走出低迷，力争蝉联冬奥冠军

速度滑冰女王小平奈绪，曾在平昌冬奥会上获得金牌，近几年却状态不佳。最终她摆脱低迷状态重回竞技一线，根本原因在于其滑冰生涯中锤炼形成的“决断力”。这位文武双修的冰上女王重新振作，为了蝉联冬奥冠军，将第四次站上冬奥会的冰场。

平昌冬奥会夺金后状态低迷，决定重新振作

2018年平昌冬奥会速度滑冰女子500米冠军、短距离滑冰名将小平奈绪（35岁，所属公司：相泽医院），克服了只有奥运金牌得主才能体会到的痛苦，将参加北京冬奥会尝试挑战蝉联冬奥冠军。这将是她第四次征战冬奥会，其状态正在迅速回升。

平昌冬奥会后，她深受左髋关节不适的困扰，上赛季在国内500米赛中五年来首次丢掉了冠军，状态十分低迷。在前途一片黯淡之中，为了重振旗鼓，小平奈绪做出了抉择：放弃正在进行之中的赛季，离开冰场，专心进行田径训练。目的是通过这种方法重新打造自己的身体和体能。

最终，这一决定起到了效果。在身体和体能逐渐恢复的本赛季，她在世界杯前半阶段比赛中多次成功夺冠。



小平奈绪在平昌冬奥会速滑女子500米赛中，作为日本女选手首获金牌，还获得了速度滑冰1000米的银牌（2018年2月18日，韩国江陵，时事社）

首先，是去年11月在挪威举行的国际滑联速度滑冰世界杯第二站比赛中，夺得女子500米冠军，这是自2020年2月以来再度获得的世界杯冠军。紧接着的12月，她在加拿大举行的第四站比赛中夺得女子1000米冠军。至此，她在速度滑冰女子500米和1000米上所获的世界杯冠军次数已达34次，追平了长野冬奥会男子500米金牌得主清水宏保所保持的日本人夺冠纪录。

如今，她已确定参加北京冬奥会速度滑冰女子500米和1000米两个项目。她坚定地表示，“我将在北京冬奥会的冰面上，把毕生的技术和心态全部展现出来”。

陷入危机时，小平奈绪自主选择了较为大胆的调整方法，最终成功重返竞技舞台。她的决断力，源自年轻时追求文武双修的成长过程。

少女时代沉迷于滑冰

小平奈绪出生于长野县茅野市。三岁的时候，她就开始跟着比自己分别年长四岁和五岁的两个姐姐去滑冰。她从小在冰上的感觉就异于常人，大人们也为之惊奇。而迷上滑冰的契机，则是1998年2月她上小学五年级时召开的长野冬奥会。当她在电视上看到获得速度滑冰女子500米铜牌的冈崎朋美和获得男子500米金牌的清水宏保比赛的场面，心中涌起一种莫名的感动。

打那之后，她每天的生活都以滑冰为主。她就读于茅野北部中学，在社团活动和滑冰俱乐部双线训练之后，她的滑冰才能开始全面显现。冬天在茅野市滑冰场和冈谷市滑冰场同步训练，每天晚上都要到11点才回家。初二时就获得资格参加成年组全国大赛。初三时参加以高三以下中学生为参赛对象的全日本青少年锦标赛并一举夺冠，受到各界关注。



小平奈绪参加了2005年全国高中滑冰大赛，当时其实力已崭露头角（2005年1月26日，青森八户市长根滑冰场，共同社）

小平奈绪刷新了多个中学生滑冰记录，收到了多所滑冰运动强校的高中入学邀约，但她还是选择了本地的伊那西高中就读。高一时她寄宿在教练家中，后两年一人住公寓，每天早上、放学后以及晚上都投身于训练之中。

文武双修带来的两次转机

立志到国立大学读书成为一大转机。当她得知曾经通过科学指导帮助清水宏保夺得长野冬奥会金牌的结城匡启教练正在信州大学工作，高一时她就给自己制定计划，要通过推荐入学到信州大学上学，并为了提升成绩勤奋学习。但当时第一优先仍然是确保滑冰训练时间，因此她要求自己集中精力，以便在上课时间内完成所有的学习任务。

相信自己选择的道路，并为此付出最大的努力，如此，不管结果如何，自己一定会有所收获的。她认识到“自己决定的事情，就算不成功也是正确的选择”。如今，这已成为“小平奈绪人生哲学”的核心理念。

2009年4月大学毕业之后，小平奈绪入职长野县松本市相泽医院。参加工作之后，小平奈绪更加专注于滑冰，积攒实力。2010年2月，她首次出征冬奥会，也就是温哥华冬奥会，参加了速度滑冰女子1000米和1500米这两个个人项目，还在女子团体追逐赛上获得了银牌。



在温哥华冬奥会的女子团体追逐赛中获得银牌。左起田畑真纪、小平奈绪、穗积雅子（2010年2月27日，加拿大温哥华，共同社）

第二次重大转机则出现在2014年索契冬奥会之后。在那届冬奥会上，小平奈绪在首次参加的女子500米比赛中未能获得奖牌，为此深感遗憾。为了学习高水平的滑冰技术，她决定只身赴欧，前往滑冰大国荷兰学习训练。

在荷兰，她努力学习掌握语言。滑冰技术的细节部分，单靠英语对话无法传达，也无法深入理解，要想理解其中的细微差别，还是要懂荷兰语。小平奈绪认识到这一点之后，总是随身携带一个小笔记本，一有问题就让荷兰队友用荷兰语写下单词，拼命背下来。就这样，当她结束两年荷兰特训准备回国时，她的语言能力已经达到能够用荷兰语接受电视采访的水平了。

35岁克服失败第四次挑战冬奥舞台

小平奈绪今年已经35岁了。这次北京冬奥会她是克服伤病来挑战的，因此心气格外高。小平奈绪第一次意识到“危机”，是在平昌冬奥会的第二年，即2019年1月，当时为了参加世锦赛而逗留德国。作为奥运金牌得主，小平奈绪在欧洲也备受瞩目。她说，“我能感受到人们对我抱有很大期待，当时我无法坦诚说出自己状态不好”。金牌得主的身份成为一种精神负担，使得她不敢对外袒露自己的软弱。

在强行“伪装”下继续滑冰，虽然成绩没有特别下降，却导致了伤病加重。2020年11月，身体终于承受不了，发出了警示信号。而当时北京冬奥会的季前赛已经开始。再加上由于疫情，日本冰协取消了派她前往海外参赛的计划。于是，她毅然决定，通过田径训练来重塑身体和体能。

最终，这个明智的决定带来了如今的重新振作。现在，她已经能够积极看待上个赛季的国内失利问题了，“我想大部分人都会觉得让别人看到自己的弱点是很丢脸的事，但喜欢体育的人会设身处地对照各自的人生，看到我是如何克服困难的”。面对北京冬奥会，她表示，“不要说赶上了，而是想让大家觉得我的水平又提高了。”

“北京冬奥会上，只有我能够挑战（速度滑冰女子500米）蝉联奥运冠军。我要脚踏实地去完成这个目标。”

平昌冬奥会上，小平奈绪曾担任日本冬奥代表团队长，她打破了“队长赢不了比赛”的魔咒，获得了500米金牌和1000米银牌。这次克服伤痛第四次挑战冬奥大舞台，她又会收获什么样的成果呢？相信她将在冰上展现其所拥有的一切，迎接那最高荣誉。

标题图片：小平奈绪参加速度滑冰女子1000米奥运选拔赛（2021年12月30日，长野M-WAVE奥林匹克纪念体育馆，共同社）

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