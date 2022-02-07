（北京冬奥舞台上的主角们）高梨沙罗：女子跳台滑雪第一人，第三次挑战冬奥“金牌”

高梨沙罗现年25岁，是世界顶尖的跳台滑雪运动员，长期在这个项目上独领风骚。近年来，由于海外势力的崛起，跳台滑雪项目竞争激烈。为使自己更进一步，她不断尝试，努力挑战。高梨沙罗在索契冬奥会错失奖牌，在平昌冬奥会获得铜牌。这次来北京是第三次参加冬奥会，她将向金牌梦想发起冲击。

有世界影响力的跳台滑雪第一人

高梨沙罗的实力之强，只要看看她此前的战绩就清楚了。她曾61次获得国际滑联跳台滑雪世界杯冠军，创下历史最高纪录（无论男女），110次登上领奖台（数据截至2022年1月29日）。而每年大型跳台滑雪赛事不过十几场，由此我们可知高梨沙罗高居世界顶尖位置有多少年头了。

她曾四次夺得世界杯总冠军。不过从2016-2017赛季起，她就与世界杯总冠军无缘了。并不是她的状态出了问题，而是因为在跳台滑雪运动的故乡欧洲，有实力的选手不断涌现，导致形势发生了变化，“高梨沙罗一枝独秀”的时代一去不复返了。

女子跳台滑雪是从2014年的索契冬奥会开始成为奥运项目的。在那之后，女子跳台滑雪作为竞技项目受到广泛关注，那些跳台滑雪的强国纷纷着力加强女子项目。在这一过程中，高梨沙罗作为女子跳台滑雪领军人物，她的技术被其他国家深入研究，比如她的助滑姿势、起跳、空中动作等都被世界各国选手纷纷模仿。

努力探索克服规则带来的不利因素

欧洲的训练环境原本就得天独厚，再加上技术差距不断缩小，以前身体体格的差异对高梨沙罗来说完全不是个问题，但如今慢慢地成为了她的不利因素了。

高梨沙罗身高152厘米。而本赛季世界杯总冠军克雷默（奥地利）和上赛季总冠军克里兹纳（斯洛文尼亚）的身高，分别为171厘米和166厘米。跳台滑雪是根据身高体重指数（BMI）来确定选手滑雪板长度的上限，选手可以使用最长不超过身高1.45倍的滑雪板。如此一来，国外的高个子选手不但能用更长的滑雪板，而且因为体重比高梨沙罗重，助滑速度也更容易提起来。

为了弥补这种劣势，高梨沙罗多方改进自己的技术动作，比如重新设计了助滑姿势，让速度更容易提起来，更有效地将助滑产生的力量转化为起跳动力等。

本赛季开战以来，高梨沙罗已连续多场未能登上领奖台，但在新年后的第九站比赛中终于夺冠，重新找回了感觉。

面对即将第三次出征冬奥会，她谈起了自己的目标。

“平昌冬奥会之后的四年来，我不断改进自己的技术，从零起步刻苦训练，就是希望能在北京冬奥会上展现自己的成长，我现在正为此积极备赛。”

她决心倾尽这四年来，不，是她整个竞技生涯所付出的努力和成果，去达成夙愿。

标题图片：高梨沙罗在UHB杯跳台滑雪大赛中夺冠，与男子项目冠军小林陵侑并肩微笑（2021年10月30日，札幌市大仓山跳台滑雪运动场，时事社）

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