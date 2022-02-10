（北京冬奥舞台上的主角们）羽生结弦：挑战前无古人的四周半跳，力争第三块奥运金牌

连续两届冬奥会冠军羽生结弦，是男子花样滑冰的绝对王者。在他迈向北京冬奥会的过程中，其伤病恢复情况曾一度令人担忧。但在去年12月的全日本锦标赛上轻松夺冠，宣告了王者归来。这次是他第三次参加冬奥会，他将挑战难度最高的四周半跳，力争实现三连冠。

冰上王者的华丽人生轨迹

在世界花样滑冰界，羽生结弦独领风骚，作为王者傲立冰面，一直表现精彩出色，不愧是一位超级明星。

第三次参加冬奥会的他，虽身为奥运冠军，仍将以“挑战者”身份参加北京东奥会。

在介绍他挑战的缘由之前，让我们再次回顾一下他的人生轨迹。

2010-2011赛季，羽生结弦以一名高一学生的身份，从青少年组升入成人组，在四大洲花滑锦标赛上获得银牌，迅速崭露头角。成绩固然说明问题，但更重要的是他跳跃能力出众，成功完成了后外点冰四周跳，擅长三周半跳，并能做出男子选手中罕见的“伊娜·鲍尔步”动作，冰上表演极富魅力，人们都将其视为未来之星。

接下来的那个赛季，他早早就在世界花滑大奖赛俄罗斯站获得了冠军，并首次获得世锦赛参赛资格。在世锦赛上，他以第三名的成绩成功登上领奖台。特别是，他的自由滑技术分，更在该届世锦赛参赛选手中独占鳌头。



羽生结弦首次参加世锦赛就获得了铜牌，当时年仅17岁（2012年3月31日，法国尼斯，共同社）

激励他前进的动力，是他立下的这个志向——“我要变得更强，成为一名全面发展的滑冰选手”。

当然，类似的想法其他选手也有，不同的是，羽生结弦的这个想法特别强烈。都筑章一郎教练曾教过青少年时期的羽生结弦滑冰。据他回忆说，羽生在他教过的学生里，就不达目的誓不罢休这一点而论当属第一。

升入成人组之后，羽生以前辈为榜样认真学习，努力赶超。他有很强的不服输心态，特别无法容忍自己认输。之前说过他在世锦赛上获得铜牌。当时他在短节目比赛中受了伤，甚至一度考虑要放弃自由滑比赛。但那样一来，就辜负了作为国家队代表的职责。这种责任感，以及弃权就是自己认输的想法，驱使他下定继续比赛的决心，并最终站上了领奖台。

奇迹般地蝉联奥运冠军

此后，羽生结弦在多个国际大赛中取得好成绩，成为世界顶尖滑冰选手。他参加的第一届奥运会是2014年索契冬奥会。他先参加了花滑团体赛男子单人滑比赛，获得短节目成绩排名第一。之后出战个人项目，在短节目比赛中得分超过100分，打破了世界纪录，排名第一；在自由滑比赛中，虽然也有跳跃摔倒等情况，但仍排名第一。最终，他以碾压竞争对手的实力勇夺金牌。

2018年的平昌冬奥会上，他蝉联了奥运冠军。但联想到其参赛之前的经历，可以说这枚金牌来之不易。

在那个赛季的11月，羽生在NHK杯的正式训练中摔倒，导致右脚踝受伤。这是一次严重的伤病，以至于不得不缺席之后的所有大赛，甚至未能闯进花滑大奖赛总决赛。而此前，从2013年起他曾四次蝉联花滑大奖赛总决赛冠军。平昌冬奥会实际上成了他的复出之战。

不过，到了平昌冬奥会，他以超群绝伦的精彩表演获得了金牌。比赛结束后，羽生承认自己伤势尚未痊愈，确实是在无法正常训练的情况下参加了冬奥会。虽说是冰上王者，但这次蝉联奥运冠军只能说是奇迹。



平昌冬奥会上，羽生结弦在伤病未痊愈的情况下，以直截了当的精彩表演赢得了金牌（2018年2月17日，韩国江陵，法新社/时事社）

我们快速回顾了羽生的成长轨迹。但奠定其顶尖滑冰选手地位和压倒性存在感的，不仅仅是因为这些赛场上的辉煌战绩。

2016-2017赛季，羽生结弦在国际滑联正式比赛中，成功完成历史上首个后外结环四周跳。2017-2018赛季，他成功完成了过去仅有布兰登·穆罗兹完成过一次的勾手四周跳。

从中我们可以看出，羽生总是不满足于现状，不断追求突破和成长。正是他这种努力探索花样滑冰新可能性的态度，赢得了人们的交口称赞。

绝对王者挑战四周半跳的缘由

这回在北京第三次参加冬奥会，他也将像往常一样，以挑战者心态去参赛。因为，他将挑战平昌冬奥会之后一直追求的四周半跳。完成这个迄今为止还未有人完成过的难度最高的跳跃动作，正是平昌冬奥会后驱动羽生结弦继续奋进的最大动力。

当然，要想成功完成公认难度极大的四周半跳跃，并不是一件容易的事。羽生自己努力训练，要做到真正在比赛中展示，是需要时间的。但是，在2021年12月末举行的全日本锦标赛上，他终于将这个动作编入了比赛项目并尝试挑战。从现场发挥的水平来看，人们有充分理由相信他是能够成功完成这个动作的。

在北京冬奥会上挑战这个跳跃动作，风险很大，一旦失败将大幅减分，很有可能导致在金牌争斗中惨遭淘汰。即便如此，他从未打算放弃挑战。因为，在平昌冬奥会上蝉联冠军之后，这一挑战成了他继续竞技生涯的动力。



去年12月的日本锦标赛上，羽生结衣挑战四周半跳跃，因旋转不足技术动作未被认定为成功完成（2021年12月26日，埼玉超级竞技场，共同社）

羽生认为，这次挑战不仅仅是自己一个人的梦想。

“这是大家的梦想，是大家希望我完成的梦想。因此，就算是为了大家，我也要去完成它。”

当有人问起为何这么执着于挑战四周半跳，羽生是这样回答的：“正因为自己是顶尖滑冰选手，所以我能理解大家对自己的期待，我也对此抱有责任感。所以，我很有自信，我将在北京做出挑战。”

从争胜负的角度来说，本届冬奥会羽生要面对一位前所未有的劲敌。他就是陈巍（美国）。陈巍也曾参加平昌冬奥会，但在奥运会特有的重压之下，他的短节目比赛成绩排名第17位，落后较多，但在自由滑比赛中他又卷土重来。最终，他以综合排名第五的成绩展现了实力。之后他的状态一路上升，在平昌冬奥会结束后次月举行的世锦赛（羽生未参加）上夺冠，这之后他在国内外参加的所有大赛中未尝败绩。

去年10月，在花样滑冰大奖赛第一站美国站的比赛中，陈巍获得季军，终结了连胜势头。但在接下来的加拿大站比赛中，又以极大优势夺冠。在今年1月举行的全美锦标赛上，虽也有失误，但最终他以压倒性优势获得了冠军。他在自由滑表演中加入了5个四周跳。这充分说明陈巍也是世界屈指可数的花滑跳跃高手。可以预想，这次将是一场势均力敌的较量。

本赛季羽生结弦长时间为伤病所困扰，有段时间人们甚至担心他还能不能参加北京冬奥会。但在去年12月的日本花滑锦标赛上，羽生以无愧于王者的精彩表演向世人证明了自己的实力。他能否在北京实现花样滑冰界和自己的梦想，第三次夺得奥运冠军呢？羽生的挑战即将开始，让我们拭目以待吧。

标题图片：羽生结弦在去年12月全日本花滑锦标赛上夺冠，为担心自己伤病恢复情况的观众献上了一场异常精彩的表演（2021年12月26日，埼玉超级竞技场，共同社）

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