弓削田真理子：60岁以上年龄组马拉松世界纪录保持者，不断突破身体极限

弓削田真理子是老将田径赛（以5岁为一个年龄组设定组别）女子60-64岁年龄组世界纪录的保持者。她虽已年过花甲，但仍在不断刷新自己的纪录。让我们走近这位老将，看看她的身体里蕴藏着怎样令人惊叹的秘密。

埼玉县立高中教师。世界老将田径赛女子60-64岁年龄组全程马拉松和1万米世界纪录保持者。1958年出生于埼玉县饭能市。初中时加入田径队，练习短跑和跳远；高中时参加过800米校际比赛；就读埼玉大学期间，参加过1500米长跑项目的大学校际比赛和日本锦标赛。24岁开始参加马拉松比赛，同年参加了东京国际女子马拉松比赛，成绩为3小时9分21秒。2019年11月，在下关海响马拉松比赛中，以2小时59分15秒的成绩，创造了女子60岁以上年龄组首个“全马破3小时”的世界纪录。2021年，在大阪国际女子马拉松赛上，以2小时52分13秒刷新了世界纪录。

因结婚生育而中断的“全马破三”梦想

对于爱好跑步的市民来说，最高荣誉莫过于“全马破三”，即在3个小时之内跑完马拉松比赛全程。根据日本最大的跑步网站RUNNET发布的“全日本马拉松排行榜”，跑完全程马拉松的选手中，能跑进3小时大关的，男性约为3.1%，女性则只有0.4%。该排行榜统计了2018年4月至2019年3月举办的、以日本陆上竞技联盟认证路线为准的赛事中跑完全程马拉松的记录数据，据此得出以上结果。

而完成“全马破三”的60岁以上的女选手，全世界只有一位，她就是居住在日本埼玉县的弓削田真理子。

她61岁时，以2小时59分15秒的成绩，打破了老将田径赛女子60-64岁年龄组的世界纪录。2021年1月，62岁时，她又在大阪国际女子马拉松大赛上以2小时52分13秒的成绩大幅提升了这一纪录。虽已年过花甲，弓削田还在不断刷新自己的记录。这种持久不衰的旺盛精力究竟从何而来呢？

弓削田自小就很喜欢跑步，高中时参加过全日本高中校际比赛的800米项目，成绩优异。之后便迷上了长跑，24岁时首次挑战了全程马拉松，成绩是3小时9分21秒。从那时起，她就和很多跑步爱好者一样，梦想着能跑进3小时大关。

然而，实现“全马破三”的道路漫长而又崎岖。因为结婚和生育，她根本无法真正进行训练。

“跑完首个马拉松的第二年，我25岁，结了婚。一年后生下长女。我一共生了四个孩子，生下最小的孩子时，我已经37岁了。不过，在这期间我也一直在锻炼身体。我在高中当老师，指导田径俱乐部的学生训练，所以俱乐部活动时会和学生们一起跑跑步，做做俯卧撑、仰卧起坐什么的。我一直希望全马能跑进3小时大关，所以至少要保持锻炼身体的习惯。”

正式重返赛场，是在她快40岁的时候。

51岁时，她在2009年名古屋国际女子马拉松大赛中跑出了3小时5分的好成绩。最小的孩子上高中后，她开始到东京的田径专业俱乐部训练，成绩也提高到了3小时零1分。最终，她在58岁的时候实现了全马跑进3小时的梦想。

“那时我的学生跟我说，58岁全马跑进3小时，有可能是世界纪录呢。于是我去查了一下，发现60多岁的女选手还没人全马跑进3小时。只要在接下来的两年里继续保持这个纪录，我就能创造世界纪录！这成为我坚持跑下去的巨大动力。”



弓削田真理子在市民跑者中知名度高，很受欢迎，甚至在月刊《RUNNERS》杂志上开设有连载专栏“想被弓削田真理子训诫”

每月平均奔跑600-700公里

弓削田不仅参加东京、大阪、名古屋日本三大女子马拉松赛，还多次参加地方举办的马拉松赛。她已经100多次完成全程马拉松，说她的日常生活就是备战马拉松也不为过。



2021年4月，弓削田真理子（中）参加东京板桥马拉松测试赛（提供：马拉松测试赛组委会）

现在，她每周有三天在母校川越女子高中教授保健体育课程，每个月要跑600-700公里，多的时候能跑800公里。

“每周有课要上的那三天，放学后我会和田径俱乐部的学生们一起跑步，不过社团活动也就跑15公里左右。而要跑全程马拉松平时必须跑够一定的距离，所以社团活动结束后，我自己一个人在操场跑圈，这样每天可以跑25公里。而其余没课的四天，我会到附近的山上去跑步，傍晚再和田径俱乐部一起活动。有时候一天要跑30多公里。”

问到有没有不跑的时候，她不假思索地回答：“没有。无论下雨还是下雪肯定都要跑。马拉松比赛可不会因为雨雪而中断。不跑多半是超强台风来袭的时候。那时候也想像往常一样去跑步，但被家人劝住了。”

不只是跑够距离，她在睡眠和饮食方面当然也很用心。

“最重要的是生活要有规律。所以，绝对要保证睡足8个小时。在饮食方面，为了摄取足够的蛋白质，要多吃鸡肉、金枪鱼生鱼片、纳豆、鸡蛋，多喝牛奶，当然蔬菜也不能少。不去学校上课的日子，我用邻居给的蔬菜做蔬菜汤喝。喝不喝酒？年轻时我很喜欢喝酒，大口喝啤酒。不过每次怀孕都不得不戒酒。我想，那干脆就别喝了，从最后一次怀孕时起，我就彻底戒酒了。”

跑得多，睡得香，吃得好——这就是年过花甲还能全马跑进3小时的秘诀。

“天无绝人之路”

当然，弓削田也并非完全感觉不到年龄的增长。55岁之后，身体各个部位都开始有所反应，坐骨神经痛、跟腱炎、足底筋膜炎接踵而至。胃口也没那么好了。

身体虽然亮起黄灯，但她毫不示弱。

“到了我这把年纪，身体出问题或受伤是再正常不过的事。但你要想变强，就只能去克服。所以，我会去骨科看病，也尝试中药，积极治疗。我相信天无绝人之路。”

听着她坚定的话语，或许你会觉得她像修行的僧人一样，是一位过着克己苦修生活的运动员。

然而事实并非如此，与我面对面交谈的弓削田看起来很开心，跑步带给她的喜悦之情溢于言表。明知冒昧，我还是忍不住问道：“每天跑步不厌烦吗？”她笑着回答:“一点都不厌烦啊！”

“跑步已成为我生活的一部分了，我也不知道跑步有什么快乐的，但是不动起来就觉得浑身不自在。年初看“箱根驿传”（关东地区大学的马拉松接力赛，往返于东京和箱根之间——译注），被大学生们的热情所感染，心里暗想：“好嘞，我也要跑起来！”我们当地有好几所学校都参加了“箱根驿传”，学生们朝着箱根奋力奔跑，我受到他们的激励，去我工作的高中也能给我带来充沛的精力。还有什么能比这更幸福呢。”

“我想一直跑下去，至死方休”

年过花甲实现了全马跑进3小时的梦想，现在的目标则是跑进2小时50分钟以内。但比起创造新记录，她还有一个更大的梦想，这就是要一直身体健康地跑下去，至死方休。

“我在马拉松运动中倾注了自己的一生。当我辞世的时候，我要跟孩子们说，妈妈终于要跑完这一生了。总之，我想一直跑，跑到生命结束为止。上了年纪，牙齿松动了，耳朵也发背了，这是不是挺让人伤心的呢，但我相信什么地方还是有突破的余地的。我以前很讨厌躯干训练，现在也开始练习了。”

弓削田真理子全身心地享受着跑步带给自己的幸福感，她对支持自己的伙伴们心怀感激之情，在前人足迹未至的荒野中继续奔跑。

标题图片：山本雷太摄

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