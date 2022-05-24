时隔51年，日本人再夺亚军：反田恭平谈肖邦国际钢琴大赛

在2021年10月举办的肖邦国际钢琴大赛中夺得亚军后，反田恭平受演奏会和媒体争相邀约，终日马不停蹄。然而，他并非一夜蹿红的无名之辈，在挑战肖邦国际钢琴比赛之前，他已是音乐界冉冉升起的一颗明星。他不仅以钢琴家的身份活跃在音乐界，还聚集了一批风华正茂的演奏家，牵头创立了专业管弦乐团JNO，同时涉足音乐制作领域，是一位具有三头六臂能力的斜杠音乐家。这位27岁的青年音乐家，是以怎样的姿态迎战5年一届的世界级大赛的呢？

1994年出生于东京。2012年日本音乐比赛冠军，2014年进入莫斯科国立柴可夫斯基音乐学院学习。在日本国内外屡创佳绩，2017年起就读于肖邦音乐学院，师从彼得·帕莱齐内。2020年在维也纳金色大厅首演成功。2021年在肖邦国际钢琴大赛中，时隔51年再度为日本斩获亚军。与同辈演奏家创建Japan National Orchestra(JNO），担任负责人

12岁时与音乐结缘

——您是从什么时候决定参加肖邦国际钢琴比赛的呢？

第一次知道这个比赛是12岁的时候。我在电视上看到了一个纪录片，才知道原来还有这样一个领域。我当时本来是想当足球运动员的，罗纳尔迪尼奥、贝克汉姆在世界杯上一出场踢球，全世界几千万人就为之沸腾，我憧憬的是这样的领域。不过，在那部纪录片中看到，音乐家弹奏完最后一个音符后，台下的观众全体起立鼓掌，我才感受到原来音乐也能让人这么心潮澎湃。知道有这样一个领域存在后，我就意识到自己很渴望站到那个舞台上了。

——后来您真的报名参赛，是出于怎样的想法呢？毕竟您在事业上已经取得了长足发展，首演成功后没多久就成为“一票难求的钢琴家”……

对于“一票难求”这个评价我非常感激，但另一方面我内心也在想，这仅限于日本，不管在日本多么受追捧，古典音乐的殿堂还是在欧洲，所以我希望在那边也能获得好评。该怎么做才能实现这个想法呢？当然，以替补（代替缺席的音乐家上场演奏）的身份崭露头角也是个机会，但我觉得最快的办法还是去参加比赛。

如果要去参加（肖邦）大赛的话，就得提前做准备，所以2017年前后我前往波兰留学，但是到底要不要报名参赛，我却一直犹豫到临近截止期。

将近两次比赛中的4000首曲目数字化

——肖邦国际钢琴大赛的预选赛资格审查的是资料和演奏录音。直到结果公布后，很多人才知道您报名参赛了，是吧？

很多人看了资料审查的结果都惊讶地表示：“反田居然要参赛！？”我多次被人问到为什么要参赛，如今是否有必要参赛。也因为这个原因，我多少感到有些压力，想着绝对不能落选。

我内心报名参赛的意愿很强烈，因为我想检验一下自己的实力。另外，我想在从小就憧憬的那个大赛的决赛中演奏一首协奏曲（决赛演奏肖邦的第一或第二钢琴协奏曲）。

而且，那时候我身边已经有JNO（管弦乐团，全称Japan National Orchestra。前身是2018年反田牵头成立的MLM Double Quartet，2019年发展为MLM National管弦乐团，2021年改名为JNO）的成员了。看到他们不断向国际大赛发起挑战，或者在国内也从属于某个专业乐团，取得首席地位，我也会想，自己不参加比赛是行不通的。想让JNO在全球获得知名度，首先我这个发起人得打响自己的名号，否则我们很难成为世界级的乐团——这也是我出战国际比赛的一个理由。

——众所周知，您决定参赛后，总会精心策划周密的战略。那么，这次比赛您采取了怎样的战略呢？

我对近两届肖邦大赛的参赛者选定的曲目和演奏方式进行了分析，把4000首曲目进行了数字化处理。我研究了第一轮比赛演奏哪首曲目比较容易晋级（肖邦大赛的正赛经3轮比赛晋级决赛，最终角逐名次），还把最近两次比赛的评委评价全都过了一遍。上次的评委会主席评价得挺有趣的，当时参赛选手的必选曲目弹奏的都是圆舞曲，他的评价是‘没一个人按照圆舞曲的节奏演奏’，‘缺乏创意’。我在消化吸收这些评价的基础上反复推敲，最终确定了自己的演奏方式。我的基本思路是，为了在比赛中获胜，一定要弹奏出能在比赛中不断过关斩将的肖邦。

“你不是钢琴家。你是艺术家。”

——那您实际上是在参考以往这些倾向的基础上演奏的吗？

说实话，第一轮我也不知道评委是什么倾向，至于结果如何更是难以预料，所以只能中规中矩地演奏。第一轮的结果出来后，评委的倾向就很明确了。总之，充分表现出自己个性的选手胜出。个性强的人，或者与此相反，演奏得相当正统的人都晋级到下一轮。我当时的想法是，我随时都可以按照自己喜欢的方式弹奏，但光这样是不行的。所以，从2017年起教我的波兰老师的意见就变得非常重要了，他教会了我很多肖邦乐曲的演奏规则。

——每一轮的曲目都是您深思熟虑之后选择的吧？

大概从2016年起，我开始正式考虑选曲的事情，实际上在巡演中我也尝试弹奏肖邦的曲目，判断自己擅长哪一首。我一直认为曲目顺序的安排和呈现方式也会纳入评委的考量当中，所以我对现在的自己想表达什么、如何表达思考了很久，才定下了曲目。颁奖典礼上，评委凯文·凯纳对我说：“看得出你选曲是下了很大功夫的。”他一向以严苛著称，能得到他的认同，我非常高兴。还有巴西评委亚瑟·莫雷拉·利马临走前对我说：“你不是钢琴家。你是音乐家，是艺术家。”开始我感到很震惊，但后来仔细一想，这可能是最让我欣喜的评价了。比赛期间，历届比赛获奖的钢琴家们都给我提出了宝贵意见，让我很受鼓舞。

——听说您当时还特意设计了发型，被当地媒体称作“武士头”。

当然要靠音乐一决胜负，但仅靠音乐很难。我想，要是有什么标志性的特征就好了。除了评委，还有必要让当地人也记住我的脸。现在SNS和Youtube都很发达，于是我就留长了头发，蓄起了胡须，希望能吸引全世界观众的目光。

——健身方面，听说您也在进行肌肉训练之类的运动？

我在俄罗斯的莫斯科音乐学院留学那会儿，在马林斯基剧院听过丹尼斯·马祖耶夫演奏的普罗科菲耶夫的第二钢琴协奏曲。这位钢琴家身高198cm，身体健壮。他的琴声非常响亮，感觉都能盖住乐团的声音了。听了他的演奏后，我不禁感慨自己弹出的声音是多么孱弱无力。所以我就开始健身了，我想骨骼是改变不了了，但肌肉还是可以改变的。

我也担心肖邦国际钢琴大赛赛场（华沙爱乐音乐厅）的音响如何，协奏曲能否弹奏出不逊色于乐团的音量。所以我姑且多多进食，勤动手指练起来。我本来就是肌肉型体质，稍微动一动就会长肌肉。

立志成为音乐全才——钢琴家和指挥家

反田的艺术活动没有止境。虽然他陆续收到来自四面八方的“橄榄枝”，邀请他前去演奏，但他下一步的计划却是去维也纳，拜汤浅勇治为师学习指挥，柏林爱乐乐团首席指挥家基里尔·别特连科曾受教于其门下。而且，反田还有更远大的梦想……

——今后您也打算以指挥家的身份正式开展艺术活动吗？

乐团演奏的音效带给人的愉悦感是无可替代的。钢琴当然是很美妙的乐器，但我从小就很希望能全身心地沉浸在音乐当中。接下来期待自己能够尽情地投入到指挥的学习中去。在钢琴和指挥中投入的精力大概会在6:4或7:3的样子吧。为了提高自己的能力，我希望每年能有10次左右指挥乐团的机会。加深对乐团的理解，也能反哺钢琴演奏。做指挥的话，我还想学习歌剧和芭蕾。歌剧已经从莫扎特开始学习了，最终希望有机会指挥歌剧《魔笛》。

——听说您还有创办音乐学校的设想，是吗？

如果JNO能走红的话，接下来就是办学校了。我想创办那种由活跃在一线的演奏家授课的文凭课程和面向大众的音乐学院。肖邦大赛上跟我并列第2名的亚历山大·加吉耶夫（意大利）和第3名的马丁·加西亚·加西亚（西班牙）也表示要为自己的祖国创办音乐学院。我和他们相约，我去他们的学校，请他们也来我的学校。不过目前还什么都没定下来，能不能实现这一愿望，大概取决于这5年间JNO和我的活动情况吧。

图片：上平庸文 摄于北青山的施坦威东京旗舰店

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