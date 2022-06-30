日趋紧张的东亚局势，日本新一代主力战机之发展方向

F-2战斗机预定将于2035年退役，作为其后继机型的新一代主力战机“F-X（Fighter-eXperimental的缩写）”的研发计划正在推进之中。不同于日美两国联手在美国F-16战斗机基础上改良开发的F-2，此次日本将自己掌握研发主导权。着眼于日趋紧张的东亚局势，新一代战机将采用怎样的理念，展现怎样的形象？我们就此采访了战斗机飞行员出身的原自卫队统合幕僚长岩崎茂。

新战机将改变战斗机的概念

日本2000年开始配备的F-2战斗机预定将在2035年以后逐步退役，由后继机型F-X接替。尽管F-X的研发工作才刚刚起步，但原幕僚长岩崎茂表示，“新一代战斗机或将改变战斗机的概念”。这种颠覆性的转变到底意味着什么？

——F-X的研发工作已经起步，鉴于历代战斗机的开发过程，您认为新一代战斗机将朝着什么方向发展？

“过去很长一段时期，我国的战斗机部队分为 FI（截击战斗机，Fighter Interceptor）和FS（支援战斗机，Fighter Support）两大块。FI部队的主要任务是防止敌方战斗机等的入侵，确保必要空域内的空中优势，FS部队的主要任务是对舰打击、对地打击和近距离空中支援（陆海作战支援）。”

“然而，1997年作为F-1（战斗支援机）后继机型开始配备的新一代战斗支援机（FS-X）的设计思想是，在保持原来的空中支援功能的基础上，大幅提升了截击能力（空对空作战能力），FI部队和FS部队的划分已经失去意义，所以之后就称其为F-2战斗机了。目前正在加紧研发的新一代战机之所以叫做F-X而非FS-X，就是因为这段历史渊源。”

“不过，考虑到今后的战斗机体系将由F-15升级部队、F-35A/B部队和F-X部队构成，所以F-X可能就需要具有F-15和F-35A/B所不具备的ASM（空对舰、空对地导弹）搭载能力了。”



即将退役的F-2战斗机（miyata／amanaimages／共同社）

——那么，新一代战斗机将是怎样的战斗机？

“可以认为，它将会改变战斗机的传统概念。”

——改变概念？

“传统战斗机的主要任务是搭载导弹、机枪和炸弹等武器，与敌方战机展开空战，确保空中优势，对敌方阵地实施空对地打击以及攻击、击溃敌方舰船。新一代战斗机应该会继续承担这些任务，但也会有一些变化，比如说网络会得到进一步加强，扩充其作为探测器的功能。”

——加强网络是什么意思？

“除了传统功能外，新一代战斗机还可以收集、中转、传输各种数据，即具备过去的侦察机和电子情报（elint）机、信号情报（sigint）机等各种情报收集机的作用和迷你空中预警机（AWACS）的功能。换言之，它应该会在防御作战中扮演起核心角色。”

与无人机的联动性

此外，岩崎强调了新一代战斗机所具有的无人机操纵功能。

“比方说，有必要考虑从搭载了多架无人机的战斗机或运输机上放出无人机，（以战斗机内操纵和人工智能（AI）技术相结合的方式）对敌方阵地实施侦察乃至轰炸之类的运用。无人机的价格基本上都比较低廉，即使被击落也没有多大损失，可以借此消耗敌方成本高昂的导弹。”

“同时，通常来说，无人机体型较小，被发现或被击落的概率较低，只要放出多架无人机，敌方就难以全部击落。这样的装备可能会在很大程度上改变今后的作战方式。对于新服役的第一批F-X战斗机来说，可能来不及配置，但将来肯定需要这种功能。”

——您的意思是，将来与新一代战斗机搭档的无人机还可以用在对弹道导弹、高超音速导弹和不规则弹道导弹的侦察和情报收集上？

“虽然无人机的性能存在差异，但我认为这是完全可能做到的。通常来说，无人机可以保持低空飞行，所以被发现的概率较低，可以深入敌方腹地。这样一来，不仅可以对弹道导弹等发射基地实施侦察，甚至还能借助无人机上的探测器发现和追踪地面发射井或移动发射架。”

“同时，通过在敌方弹道导弹飞行轨迹上部署大量无人机，还可以撞击低空飞行的弹道导弹和不规则弹道导弹。当然，这不是说无人机独立探测，而是需要与原有的SEW（早期预警情报）和星座（多颗人造卫星组成的系统）卫星等配合运用，今后，无人机大显身手的场合会大幅增多。基于这一展望，F-X也有必要具备搭载无人机的功能。”

另外，岩崎表示，应该让新一代战斗机可以根据需要逐步扩展性能。

“比方说，即使2035年造出了那时最尖端的战斗机，但考虑到近年来技术升级的速度，很快就会落后。除了在开发过程中积极跟上技术进步外，服役后也需要根据需要确保扩展性，即不断提升能力，这具有极为重要的意义。”

“即使是在服役之后，新一代战斗机也可以合理提升能力，最终推动整个防卫装备体系产生变化。美国开发的最新战机F-35已经具备了这样的功能，恐怕我国的F-X在研发过程中也应该参考世界的大潮流。”

应该致力于搭载导弹的射程提升

——俄罗斯在远程战略轰炸机图-22M3等飞机上搭载了“匕首”高超音速导弹。那我们是否应该考虑在新一代战斗机上搭载高超音速导弹的可能性？

“作为军事上的一般观点，武器的种类和功能多样化确实有助于安全保障，但必须兼顾预算开支。如何选择和分配武器，必须从整个国家的综合角度出发，在制定了安全保障政策之后再决定。关于要赋予新一代战斗机哪些功能，也应该从综合角度判断决定。”

“尽管我们都明白高超音速导弹的性能优异，但要说F-X是否必须装配，考虑到需要花费巨额研发费用，我认为从性价比的角度来说，现阶段不一定有这个必要。更应该优先解决的是提升各种导弹的射程。即使从世界范围来看，我国掌握的各种导弹技术都是非常先进的。国产的ASM-2和ASM-3是可以在全球引以为傲的空对舰导弹，AIM-4和AIM-5空对空导弹也不逊于世界一流水平。”

“近些年，我们也在从其他国家引入远程导弹，但首先应该致力于提升这些国产导弹的射程。因为导弹射程得到提升以后，我国的作战范围将会进一步扩大，最终有助于提升威慑力。”

——日本正在推进“出云号”和“加贺号”的所谓“轻航母化”。似乎还计划引进F-35B战斗机，实现舰上甲板起降，新一代战斗机将来是否也会考虑在轻航母上起降？

“如果想在没有配备飞机弹射器（Aircraft catapult）的‘出云号’等舰船上部署新一代战斗机，那就必须从设计阶段开始调整思路，改为像F-35B那样的STOVL（短距离起飞、垂直降落型）战机。STOVL的功能和能力是十分重要的要素，从长远来看具有必要性，但在现阶段而言，恐怕有关方面并未将此纳入视野。”

——有人推测日本或将与英国联合研发F-X。

“2018年12月制定《防卫计划大纲》时，内阁会议已经确定‘将国际合作纳入视野，由我国主导研发’F-X战斗机。换言之，F-X的研发工作虽然将以我国为主体，但如果外国企业有意参与，我们也会表示欢迎。比如，研发了F-22和F-35的美国洛克希德-马丁公司、诺思罗普-格鲁曼公司、波音公司和英国BAE系统公司等企业都拥有战斗机制造经验。战斗机引擎方面，美国的通用电气公司和普拉特-惠特尼集团公司、英国的劳斯莱斯公司都可能会成为备选对象。我认为这种合作机制的框架将在今年年底前初步成形。”

打造无敌的新型战斗机

——作为我国新战机的竞争对手，最应该关注周边国家的哪些战斗机？

“我想说的是，不会有竞争对手。因为我们必须打造具有绝对优势的无敌的战斗机。我们应该追求在技术上远远超过对手的性能。比如日本刚采用F-15（战斗机）和P-3（海上巡逻机）的时候，周边还没有任何国家拥有这样高性能的装备。所以，当时对手也必须在一定程度上清醒地认识到，如果对日本出手肯定会吃苦头。这就构成了基于技术实力的威慑力。”

“同时，虽然我国有1.2亿人口，但自卫官的编制定员仅为25万人（受人员充足率等因素影响，实际人员为23.5万到24万人左右）。战斗机和舰船的数量也有限。在这样的背景下，要想保卫我国的和平、独立与安全，必须在技术上形成压倒性的优势。即便是出于促使对手认识到日本的技术优势，使其放弃发动攻击的想法（威慑）的目的，新一代战斗机也必须具备其他国家无法企及的出众性能，这是绝对条件。我坚信，在我国的主导下，完全可以研发出这样的战斗机。”

标题图片：在F-2战斗机退役后接替其使命的新一代战斗机示意图（防卫省提供，时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。