生活在神户的乌克兰女性，日夜难眠，为祖国的家人担忧

【神户新闻】俄罗斯对乌克兰的军事行动仍在继续，一名生活在神户的乌克兰女性因为担心祖国的家人而彻夜难眠，泪水和愤怒让她的声音变得颤抖——“为什么没有武器的普通人会被杀害？太让人痛心了！”

西牧爱贝丽娜女士（40岁，现居神户市滩区）1999年从乌克兰西部城市捷尔诺波尔来到日本，嫁给日本人后育有一女（19岁）。她说，母亲蕾拉（65岁）和哥哥巴塞利（43岁）生活的家乡也受到了战火波及，不时会听到爆炸的声音。西牧每天都通过社交媒体一次又一次地确认家人的平安，“如果三四个小时没有消息，就会觉得心神不宁”。

而且西牧还担为心脏不太好的哥哥感到担心。她忧心忡忡地表示“就算征兵到最后才会轮到他，但哥哥非常爱国，恐怕会瞒着我们主动参军”。2014年，治安部队与示威游行人群发生冲突，造成多人死伤，那次的政变就是如此。哥哥为了不让家人担心，谎称“去上班”，之后在首都基辅加入了游行队伍，结果因为严寒和营养不良而患了肺炎。

这次，为了劝说哥哥打消念头，西牧曾在电话里哭着恳求他，但哥哥反驳说“那些牺牲的年轻人们也有母亲和家人。为什么单单我可以不去？”。哥哥和其他民众为“保卫自己的祖国”而走到一起，西牧从他们身上感到“乌克兰人民变得更加团结了”。

由于新冠疫情等因素的影响，西牧最后一次与故乡的家人见面还是在2014年。看到电视上悲惨的画面，她不禁泪流满面，更加思念母亲。“妈妈年纪越来越大了。我想让她看看孙女，更想拥抱她。”西牧每天在为家人虔诚地祈祷。

撰文：永见将人

标题图片：在西牧爱贝丽娜的哥哥巴塞利（右）的婚礼上，母亲蕾拉（中）流露出安详的表情（西牧女士提供）

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