金枪鱼、鲣鱼、蛤蜊，日本渔业一线接连曝出不法行为：因新冠疫情凸显，有必要实施严格的管理

大间产太平洋蓝鳍金枪鱼捕获量遭瞒报，烧津渔港职员偷盗鲣鱼，熊本蛤蜊产地造假。从2021年秋开始，几起动摇日本渔业根基的不法事件相继被曝。对此，笔者敲响警钟：要想保住日本产海产品的品牌价值，有必要尽快制定严格的水产资源管理法规。

近年来，尽管秋刀鱼、鲑鱼等捕获量少的情况突出，日本的专属经济区（EEZ）仍被认为是“世界上生物多样性极高的海域”（水产厅），拥有丰富的海洋资源。然而，2021年秋以来，几起重大的不法事件相继被曝光，涉及的都是日本引以为豪的鱼贝类产品。包括大间瞒报金枪鱼捕获量事件等在内，新冠疫情之下曝出的这几起丑闻在首都圈台所丰洲市场（位于东京都江东区）也引发了混乱并不断扩大。有专家认为，不仅对渔业相关人员，对流通环节也应实施严格的管理，这一点必不可少。

金枪鱼捕捞配额增加，青森大间却被曝瞒报捕获量

堪称最高品质的青森县大间产太平洋蓝鳍金枪鱼被曝瞒报捕获量。据日本政府相关人士介绍，2021年11月，未上报渔业协同组合（下称“渔协”）就私自出货的金枪鱼超过了10吨，而这“或许只是冰山一角”。

太平洋蓝鳍金枪鱼实行全球配额管理，由中西部太平洋渔业委员会（WCPFC）在资源评估的基础上决定总可捕捞量（TAC），并分配给各个国家。据水产厅介绍，青森县当年度（2021年4月～2022年3月）的捕捞配额为543吨大型鱼（30公斤以上），大间渔协获得其中253吨配额，占到近一半。

就在2021年12月，WCPFC刚刚决定，在2021年度的基础上，2022年度到2024年度大型太平洋蓝鳍金枪鱼的捕捞配额增加15%。这是增加配额的提案首次获批，其原因是各国认为资源恢复取得了进展。日本却在此时被曝无视资源管理体制，瞒报渔获量，这难免会遭到国际上的批评。

而日本对瞒报渔获量的追责力度很有限。渔获数据是由渔业从业人员上报给渔协，经县政府汇总后上报给国家的。即使瞒报导致该县配额超出，也只是“等下一年分配的时候扣除超额的部分”（水产厅），处理得非常宽松。

日本《渔业法》规定，对于“未向所属渔协等报告，或进行虚假报告者”，处6个月以下徒刑或30万日元（约合人民币1.5万元）以下罚款。但青森县政府工作人员称，截至3月18日，未对大间渔业从业人员适用此规定。该县水产振兴科工作人员表示“今后会指导渔协根据相关法令，准确地报告渔获量”，尽管如此，掌握整体的实际情况并非易事。



在丰洲市场被成功竞拍的太平洋蓝鳍金枪鱼，鱼身上贴着一张“大间金枪鱼”的标签，彰显其最高级的品质。希望这张标签不会就此失去品牌光芒（图片：丰州市场相关人士）

烧津渔协职员偷盗鲣鱼

另一方面，负责管理渔获数据的渔协也被曝出不法行为。2021年10月，渔获产值居日本第一的静冈县烧津渔港，其渔协职员和水产加工公司前董事、运输公司员工等人因盗窃冷冻鲣鱼而被逮捕并起诉。据称，渔港职员是趁渔船在港口卸货时抽窃了一部分未经称重的鲣鱼，而后非法倒卖的。

渔业团体相关人士愕然说道：“以前就有人提出在烧津卸货时，感觉（上岸后）鱼量变少了。（结果真的有问题，）真是令人遗憾。”遭窃的水产公司称三年损失约达148吨、3000万日元（约合人民币152万元），目前已经提起诉讼，向渔协等索赔。当地渔业相关人士认为，抽窃鲣鱼的行为可能已经持续二三十年了。据称，渔协职员将非法倒卖鲣鱼的获利用于饮酒作乐。

为了防止再次发生此类行为，烧津渔协采取了安装监控摄像头，增强安保人员的监控力度等措施，同时对牵涉盗窃的部分职员予以惩处，以净化自身队伍。对此，鲣鱼渔业团体相关人士认为：“在渔港，不用说船主了，船员和渔协职员等大都是熟面孔，（这样一来）以后可能要怀疑所有相关人员了。”可见建立第三方参与的核验机制势在必行。



烧津渔港鲣鱼卸货的情景。部分职员的不法行为使整个渔港都受到了打击（图片：笔者）

蛤蜊产地造假，熊本产量其实很少

就在最近，日本又曝出蛤蜊产地造假。商家把主要从中国等地进口的蛤蜊暂养（暂放）在熊本县境内的海边，这些蛤蜊就摇身一变，打着“熊本县产”的名号以数倍的价格进入流通渠道。据推测，这一不法行为也持续很长时间了。

日本农林水产省调查显示，从2021年10月开始的三个月，全国主要超市约1000个店铺售出的蛤蜊近八成都号称产于熊本县，推算总销量超过2500吨，而2021年该县蛤蜊产量仅为21吨。这意味着，仅仅三个月，假熊本蛤蜊的销量就达实际产量的100倍以上。

熊本县政府要求县内渔协等从2月8日开始，两个月内停止蛤蜊出货。蒲岛郁夫知事提出制定相关条例以根除造假行为，创设熊本产蛤蜊的认证制度，以期恢复并维护品牌声誉。但是，不少假熊本蛤蜊并不经熊本县上市，为此需要包括农林水产省和消费者厅在内，举国家之力采取应对措施。



蒲岛知事（右一）就蛤蜊产地造假对策，向金子原二郎农林水产相（左一）陈情（图片：时事社）

因新冠疫情先后败露，从严管理任重道远

由于渔业一线的不法行为发生在海陆交界，很难掌握实际情况。接连曝出了三起，与新冠疫情不无关系。水产顾问分析称：“日本人对鱼类的消费量下降，导致水产业持续面临着严峻的局面。新冠疫情之下，餐饮店被要求停业或缩短营业时间，受到了不小的打击，这也对渔业一线和流通环节等从业人员造成了持久的影响。也许正是因为处境艰难，这些不法行为才愈演愈烈，最终败露。”

以大间金枪鱼为例，虽然新年首次拍卖的成交价给人留下深刻的印象，但平时东京丰洲市场的拍卖价也就每公斤5000到6000日元（约合人民币254到305元）。即使是重达150公斤的金枪鱼，也远到不了1条100万日元（约合人民币5万元）的价格。大间金枪鱼的捕捞配额为253吨，也就是15亿日元左右（约合人民币7600万元），扣除批发商、渔协等的手续费以及渔船燃料费等，渔业从业人员人均到手的钱绝对多不了。况且大型金枪鱼的捕捞期仅冬季三个月时间，非常考验体力，而渔民老龄化趋势却日渐严重。

严峻的现实催生了瞒报渔获量的不法行为，加之新冠疫情下，往常采购高级太平洋蓝鳍金枪鱼的餐饮店等进货量骤降。或许就是这些因素引发了渔业一线从业人员的焦虑，导致不法之徒变本加厉。



2022年1月5日，丰洲市场新年竞拍中成交价最高的金枪鱼。成交价1688万日元（约合人民币85万元），相当于每公斤8万日元（约合人民币0.4万元）（图片：时事社）

丰洲市场的中间商对这类不法行为难掩不快。Kitani水产的工作人员一脸严肃地说：“从筑地（市场）时代开始，大间金枪鱼的评级一直是最高的。我们无从判断那些是不是被瞒报的金枪鱼。为了维护品牌声誉，渔民们不应该在报告渔获量上懈怠啊。”另一位中间商也说：“现在已经是提倡SDGs（可持续发展目标）的时代了。如果不能根除这类与时代相悖的行为，大间的形象就会一落千丈的。”

熟悉水产资源管理和流通的专家尖锐地指出：“从现状来看，日本渔港、渔协的渔获管理等同于无。”此外，也有观点认为除了要求渔船、养殖场、渔港安装监控摄像头，实时申报渔获信息，还要规定流通环节有报告义务。

这就需要向四通八达的流通网络从业人员宣贯，成本巨大，很难在短时间内实现。尽管如此，一旦曝出不法行为，就要耗费大量的时间和精力在恢复品牌价值，重拾信誉上。新冠疫情之下，不法行为被公之于众，我们应借此机会，开始考虑具有实际成效的对策，以促进日本食鱼文化的传承，提升品牌的价值。



筑地场外市场上在售的中国产蛤蜊。有商户说：“（中国产蛤蜊）用来做意大利面非常好吃，价格比国产便宜，卖得很好，完全没必要产地造假。”（图片：笔者）

标题图片：丰洲市场上挂牌竞拍的大间产太平洋蓝鳍金枪鱼（图片：市场相关人士）

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