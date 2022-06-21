宫崎市：不为人知的饺子文化，购买额首次排名日本第一！

2021年每户家庭的饺子购买额，宫崎市超过了宇都宫市和滨松市这两个“饺子之都”，首次跃居日本第一。本文请相关人士畅谈自己的切身感受，为您揭晓连饺子迷都大为惊讶、不为人知的“饺子之都”的真实情况，以及宫崎的饺子购买额居日本第一的原因。

购买频率、支出金额均如愿成为第一

2022年2月8日，宫崎市民迎来了历史性的一天。

由宫崎市饺子协会举办的汇报会在市政府召开，同时进行在线直播，渡边爱香会长拿起话筒致辞。她身穿绘有饺子图案的红色日式短外衣，说了这样一番话。

“刚才总务省的家庭经济调查结果发布了，我在此予以汇报。首先，在饺子的购买频率上，继去年之后我市仍然获得第一名。另外，在支出金额上去年我们获得第三名，令人无比遗憾，但今年我们终于如愿以偿夺取第一。这是所有人共同努力的成果。”

会场上掌声雷动，市长将感谢信赠予渡边会长。不久之后，宫崎机场展出了当地的高中生用不锈钢制作的饺子奖杯。

宫崎因饺子而沸腾。不过，我突然想到一个问题：每年2月新闻报道的所谓“饺子日本第一”，到底是怎么回事呢？

我很想了解，特意做了调查，才知道原来这是总务省统计局根据家庭经济调查结果进行的排名。根据每户家庭在饺子上的支出金额来决定哪里是“饺子日本第一”。

此项排名始于上世纪90年代，当时宇都宫市着眼于当地众多的饺子馆，希望借此振兴城市。

人们在车站前树立饺子石像，举办饺子节，还请来人气明星，想方设法宣传宇都宫的饺子。每年2月新闻都会报道“今年也是宇都宫荣获日本第一”，我们日本人的头脑里也自然而然地被植入了“饺子=宇都宫”的印象。

宇都宫市连续15年稳居日本第一。后来出现了滨松市这个“劲敌”，迎来了新的局面。

第一名是宇都宫市，或者滨松市。原本一对一的稳定局面突然被宫崎市打破，及至宫崎登顶冠军宝座，整个日本无不为之震惊。

在浏览轰动全网的宫崎饺子相关报道的时候，我发现这次的排名之所以被打乱，与一个被称为“宫崎饺子王子”的人物有关。我通过SNS联系请求采访他，他爽快地答应了，出现在视频中的是一位戴着奇怪的帽子、较之王子称呼年龄稍嫌偏大的男性。

宫崎人没有意识到饺子的魅力

这位自称“宫崎饺子王子”的人叫恒吉浩之。他向我讲述了他与宫崎饺子的奇缘。

“有一次在东京的神田参加一个饺子节的活动，品尝各地送来的饺子，在这里初次领略到宫崎饺子的美味。正好那个时候我以宫崎和东京两地为据点采写稿件。”

恒吉每次到宫崎市都会全力进行调查工作。他逢人就问：“饺子，您大概多久会吃一次？”很多人都面露歉意地回答道：“嗯……每周也就吃一次哦。”

恒吉一听，兴奋得不得了。

“每周一次，这不是已经非常多了吗！宫崎真是不为人知的‘饺子之都’啊！”



从东京移居至此数年，自称宫崎饺子传道士的“宫崎饺子王子”恒吉浩之。他也在宫崎市内的闹市“西橘大街”上做小吃店的宣传（图片：田村昌士）

恒吉迅速向饺子节的举办者、后来创办了一般社团法人“煎饺协会”的小野寺力汇报了宫崎的情况。他们两人志趣相投。

“宫崎饺子，比想象的要受欢迎得多啊！而且最重要的是，市民们并没意识到自己饺子吃得很多这件事呢。”

“一定要从当地居民的认识上开始改变。我们在宫崎举办饺子方面的活动吧。”

宫崎市民只是因为喜欢而吃饺子，仅此已经倍感幸福，但在两个饺子迷看来，“决不能让如此美好的饺子‘世外桃源’就这么埋没而无人知晓！”他们为此坐卧不宁。

那么，下边我们就请“饺子王子”畅谈宫崎饺子的魅力吧。

“首先，宫崎有着奇特的饺子文化，人们去探亲访友的时候，总是会带上自己经常吃的、最喜欢的饺子当做礼物。另外，有很多家庭会在中意的店里买很多饺子常备在冰箱里，还经常分给左邻右舍呢。”

哦，饺子真是与生活密不可分呢。

“这种时候最常去的就是各地努力经营的家常菜类的饺子店。大家各自有自己熟悉的本地店，所以连锁店根本没有进入的机会。”



宫崎饺子外观看似相同，味道多种多样。从左上开始按顺时针方向：“黑兵卫”（宫崎市）、“RYO GARDEN”（宫崎市）、“树树”（高锅町）、“饺子之乡”（日向市）（图片：宫崎饺子王子）

“说到饺子，一般都是蘸着酱油、醋、辣油来吃，但宫崎的蘸料远不止这些。说起来，宫崎甚至被称为‘蘸料之都’呢。”

啊？这可头一回听说。

“当地产的美味蔬菜生吃的机会比较多，所以蘸料的种类非常丰富。这些蘸料也可以用来吃饺子。比如，日向夏柑橘蘸料就是相当不错的选择。用味噌、柚子胡椒、柚子醋做调料也很美味。总之有很多的吃法。”

每天26-28万个，几乎全部卖光的超人气店

统治饺子之都的“盟主”是一家名叫“饺子丸冈”的饺子店。说到这个店，饺子王子的语气更加热切。

“在宫崎，有很多饺子店原先都是卖上等肉的精肉店，丸冈也不例外。这里的饺子带有甜味，饺子皮很脆。轻轻夹起来一个一个送进嘴里，简直停不下来呢。”

丸冈在鹿儿岛、福冈和大阪等地也有直营店，无论哪个店每天都几乎销售一空。据说每天销售26万到28万个饺子。丸冈是外卖专营店，客人都是付完钱之后买回家吃，但是店前排起的长队一直没有断过。



除了在宫崎县内设有6家店外，“饺子丸冈”还在鹿儿岛、熊本、福冈、兵库、大阪开了店。据说宫崎的店经常会有顾客排队等待，直到饺子卖光（图片：宫崎饺子王子）

饺子王子被丸冈的味道感动，有一次申请对店铺进行采访，但遗憾的是被拒绝了。不知为什么，他说起这段经历还蛮高兴的。

“因为他们说‘让大家知道我们店当然很开心，但我们出售的饺子数量实在无法增加了’。丸冈的26万到28万个饺子都是城里的阿姨们在工厂制作的，据说人手已经不够了。”

饺子王子的搭档小野寺接着补充道：“丸冈只销售食用期限在4天内的生饺子。从商业角度考虑，当然是保存期长、销售渠道更宽的冷冻饺子更好，但丸冈为了让顾客品尝到新鲜的肉和蔬菜的味道，一直坚持制作生饺子。我觉得这非常了不起。”

相较利润，更重视味道。听到这里我终于领会了宫崎饺子的精彩之处。

饺子王子移居过来后，立刻去县政府、市政府向负责人请求“保障宣传宫崎饺子的预算”。但是，负责人当场拒绝了他的请求，说“宫崎有很多需要宣传的东西，比如牛、鸡、蔬菜，没有精力去做饺子的宣传”。即使如此，他依然软磨硬缠，于是负责人说：“如果能做到日本第一，政府可以考虑啊。”负责人当时也压根儿没想到能做到日本第一。

但是，他们两个人是了解宫崎饺子的潜力的，想方设法要改变当地人的认识。

“外乡人”挖掘出饺子的魅力

最初的宣传是2018年的“宫崎街市饺子节”。接着，饺子王子出演了以高收视率著称的宫崎当地节目《续先生的星期六》。在节目中，主持人拜托恒吉“那么您就做提高宫崎饺子人气的饺子王子吧”，于是恒吉正式被封为“王子”。

不只限于当地的活动，饺子王子还通过东京的媒体宣传宫崎饺子。由于宫崎设有备受关注的职业棒球集训地，也请体育媒体登载过宫崎饺子的报道。2020年3月30日，小野寺也在人气节目《松子所不知道的世界》订购饺子这一期中，极力推荐了宫崎饺子。地方和全国，双管齐下的强力宣传，果然奏效了。



2018年举办的“宫崎街市饺子节”的情景。30分钟内随便煎、随便吃，附带一份饮料，1500日元。令人着迷的活动（图片：宫崎饺子王子）

“也许是宫崎县人的共性吧，热闹起来喜欢大家聚在一起，被县外的人夸奖的话会非常开心。”

被好管闲事的东京饺子迷不断地称赞“真了不起，真了不起”，宫崎市民、县民都渐渐地认真起来。于是还没等到两个人预估的时间，宫崎就已经成为日本第一了。

在这一点上，不能忽略新冠疫情带来的影响。

每年2月公布的排名是根据总务省的家庭经济调查结果制作而成的。统计的对象只是从超市或外卖专营店带回家吃的生水饺，不包括冷冻饺子和在外就餐吃的饺子。这原本也是宫崎饺子独具特色的优势之所在。

在两人的大力宣传下，当地的热情渐渐高涨，而此时由于新冠疫情爆发，开始提倡“待在家里”，宫崎市民比以往更喜欢在家里吃饺子了。

“饺子支撑了我的人生”

宫崎饺子日本第一。引发饺子热潮的虽然是两位饺子迷，但其实这个地方有着长期珍视饺子的生产者。

本文开头汇报会上致辞的宫崎市饺子协会渡边会长也是其中的一员。

“协会成立于2019年9月，会长这职位是我毛遂自荐的。因为我自己也出生于饺子批发商之家，强烈感受到饺子支撑了我的人生。”

渡边会长希望回馈来自饺子的这份恩赐。所以她一心一意地为之努力，在这个过程中宫崎饺子成为日本第一。渡边会长的生活也因此忙得不可开交，每天会接受三四个采访。



宫崎市饺子协会聚集了不同个性的人物，渡边爱香女士担任会长。饺子王子表示，“正因为渡边女士的存在，协会才如此团结”（图片：本人提供）

即使实现了日本第一的愿望，饺子王子似乎还有很多事情想要告诉大家。

“这次获得日本第一的虽然是宫崎市，但并不是只有宫崎市这么有竞争力。整个宫崎县的人都喜欢饺子，特别是高锅町的人们，总是在吃饺子，达到了令人难以置信的程度。”

饺子王子对饺子的热情丝毫不见减退。

标题图片：宫崎饺子王子也从心眼儿里喜欢的“饺子丸冈”的饺子。只卖冷藏饺子，每袋50个，1300日元（宫崎饺子王子）

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