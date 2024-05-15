翻新改造酒店，激发地区活力

近段时期，群马县前桥市的一间创意改造酒店引发了广泛关注。当地出身的实业家将一间老牌酒店改造为艺术酒店后，很快就建立起了良好的口碑。附近区域也借助这家酒店的新生而焕发出新的活力。围绕有望成为地方创生新主线的创意改造酒店的诞生原委，笔者展开了采访。

老城区空洞化带来的危机感

“工作游”（Workation=work+vacation，在旅游或度假胜地借助远程办公方式，将工作与休闲相结合的生活方式）是新冠疫情后实现地方创生的一种思路，其带来的消费需求至今仍受到高度期待。有的地方努力发展休闲活动，有的地方灵活利用本地的建筑设施，等等——各个地方政府和企业都在大力宣传本地的魅力，而另一方面，许多地方打出的理念趋同，也让人感到难以展现个性。

在这样的背景下，有一间酒店受到了广泛关注。它就是位于群马县前桥市的白井屋酒店。

前桥市是群马县的县政府所在地（相当于省会城市），从东京出发，乘坐JR普通铁路列车大约2小时即可到达，但在理应热闹的老城区商业街，许多商家却都关门闭户，行人稀少，商圈空洞化问题日益严重。造成这个问题的一个原因在于该市的人均机动车拥有率高居全国第一。当地居民平时基本上都是开车驶过站前区域，前往更为方便的郊区购物中心。



即使是工作日的白天，前桥市老城区商业区也冷冷清清

白井屋酒店也是受到影响的企业之一。其前身白井屋旅馆创立于江户时代，曾是旧宫内厅认可的官方接待旅馆，接待过森鸥外、乃木希典等众多艺术家和名人。上世纪70年代，传统旅馆住宿需求下降，它转型为现代式酒店继续经营，但到了2008年，随着老城区的衰落，其300年的历史也落下了帷幕。

2013年，文化设施前桥艺术馆举办建成后的首场活动，给已经荒废的白井屋酒店带来了转机。

这场活动吸引了前桥市出身的实业家和艺术家们齐聚一堂，一批本地的年轻志士在现场向当地出身的著名实业家、睛姿眼镜（JINS）创始人田中仁发出恳求，希望他想办法救一救即将被公寓开发商买走的白井屋酒店。田中被他们的诚意打动，自掏腰包买下了该酒店。



白井屋酒店外观。临街的招牌也充满了艺术气息，十分吸引眼球

花费6年时间翻新改造为艺术酒店

田中仁财团是激发前桥市地方活力的主导力量，作为事业的一环，酒店翻新项目拉开了帷幕。然而，在日渐衰落的前桥打造酒店，这被酒店行业视为一种极其鲁莽的挑战。一开始，田中接触了一些咨询公司和运营公司，提出翻新重建酒店，却没有公司愿意接招。最后，他找到了在自家主业上有过交流的建筑家和艺术家们，赞同其想法的创意人士齐心协力，花费长达6年时间，让古老的酒店焕然新生，变成了一间艺术酒店。



当代艺术家雷安德罗•埃利希的装置艺术“Lighting Pipes”在行政酒廊的中庭纵横延展，晚上各个时间段会发出不同色彩的光亮

负责整体设计的是建筑家藤本壮介。酒店既保留了当年的招牌等一些充满昭和风情的旧物，又融合了颠覆性的翻新改造，随处可见雷安德罗•埃利希、杉本博司、利亚姆•吉利克、劳伦斯•韦纳等国内外艺术家的作品。



酒店和店铺融入背后一面长满绿植的土坡。奇特的形状已经成为城市的地标

主餐厅由东京神谷町的米其林二星法餐厅“Florilège”主厨川手宽康负责品控。



主餐厅菜品中的部分食材由主厨亲自前往生产基地挑选采购

不过，白井屋酒店不同于普通艺术酒店的一点是，它在身为一间酒店的同时，也试图给这座城市带来新的活力。

董事长矢村功表示，“希望把这间酒店打造成可以树立市民自豪感（civic pride）的地方”。



白井屋酒店内连接前后马路的通道。即使没有在酒店消费，也可以随意穿行

为了让当地居民在日常生活中和这间酒店产生联系，改造时特意修建了可以从前面大路穿到后面小路的过道。正餐菜肴和日式早餐也必定会用到群马县产的食材。此外，90%的工作人员都是群马县人，他们会积极开动脑筋，思考自己可以为激发地区社会活力做些什么。



所有客房都摆放了群马县的乡土歌牌“上毛歌牌”



日式早餐包含群马县富冈的乡土料理“魔芋香菇大葱汤”，光是看看这些菜品都会觉得赏心悦目

网络红人把这里当作工作游空间

2021年开业后，其独特的理念迅速引发热议，据说如今常常有创业者、创意工作者等商务人士以及网络红人把这里当作工作游空间。

他们为何会选择白井屋酒店？

矢村说“许多人认为，没有好的输入，就没有好的输出”。

据说这些人士经常会连住三晚、四晚，在这里寻找灵感，提高休息质量，激发自身活力。优越的睡眠环境是他们的诉求之一。

2017年，“睡眠负债”入选“新语和流行语大奖”TOP10榜单，近年来，新冠疫情促使民众健康意识日益提高，加上出于改善生活环境的想法，在寝具上不惜花费重金的人越来越多。

矢村说：“越来越多的酒店把高质量睡眠枕也列入了可选用品单。但我们认为，既然选择要做，那就不能只是准备舒适的枕头，而要彻底抓好所有细节，让工作游的人士休养疲惫的头脑和身体。”

他们选择了与《斯坦福高效睡眠法》一书热销之后应运而生的BRAIN SLEEP PILLOW联手。

该公司2020年4月实施的调查显示，远程办公模式普及之后，生活节奏被打乱，“每周居家办公一两次的人”睡眠质量评分最低。



BRAIN SLEEP PILLOW和BRAIN SLEEP WATER。线圈状纤维材质的枕头可以水洗，其良好的卫生性也深受青睐

在改善睡眠质量上追求极致

BRAIN SLEEP品牌制造商相关人士表示，提升睡眠质量，重要的是在开始入睡的90分钟内降低深部体温。BRAIN SLEEP PILLOW系列的枕头具有独特的线圈状纤维结构，可以释放头部热量，降低大脑温度。

关于其使用效果，诸如“第二天早上起床觉得神清气爽”“疲惫感一扫而空”之类的好评如潮，尽管价格高达3万日元以上，仍出现了一时间供不应求的热销现象，甚至一些名人也成为了其拥趸。



床垫靠床尾的部分较高，可以促进血液循环

有需要的顾客甚至可以将酒店房间的枕头借走，而如果想要更有针对性地改善睡眠问题，可以选择独一无二的“Sleep Well & Stay Well”尊享客房。房内配置的床垫材质与枕头相同，可以通过分散体重压力，减轻肩膀和腰部的负担。

同时，房内还配有BRAIN SLEEP WATER，其中调配了100毫克有助于提高睡眠质量的GABA（γ-氨基丁酸）和NMN（β-烟酰胺单核苷酸）。另外，住店客人还可以使用酒店内的包场式芬兰桑拿浴室。据说这些配置备受关注，开放预约后接到的来函来电咨询不断，住店客人也是赞不绝口。

对白井屋酒店的愿景产生共鸣的人也越来越多。在田中仁财团等单位的支持下，之前关门闭户的“卷帘门一条街”上，年轻人开的新店逐渐多了起来，甚至有地方政府和企业人士前来考察取经。前桥市将如何以白井屋酒店为切入点，激发地区活力？新的工作游方式又将如何发展？让我们一起拭目以待。（文内省略敬称）

白井屋酒店 群马县前桥市本町2-2-15

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标题图片：白井屋酒店客房

摄影：林田顺子

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