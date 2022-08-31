Yuming出道50年：开创J-POP源流的女王的半个世纪

用简洁明快的乐曲折服众多歌迷的Yuming（松任谷由实），2022年7月5日迎来出道50周年。在这半个世纪，日本的流行音乐走过了一路繁花，而奠基人便是Yuming，她对现在活跃在一线的年轻J-POP歌手依然有着不小的影响。本文将回顾Yuming——这位引领日本流行乐坛一路发展至今的，独一无二的歌手、词曲作者辉煌的50年。

从歌谣曲到新音乐（New Music）的时代变迁

Yuming在日本乐坛是怎样杰出的存在？看看下面列举的数据就知道了。保持如此耀眼的历史性销量纪录，出道至今的半个世纪一直活跃在一线的歌手，只有Yuming一人。可以说她是独一无二的存在。

歌手总销量榜第八（4004万张）

专辑榜周冠专辑数第一，历代第二（原创专辑19张，精选专辑5张，共24张，单人歌手榜、女歌手榜均为第一，历代第一是B’z，30张）

蝉联专辑榜周冠作品数历代第一（从《昨晚见面吧》到《Cowgirl Dreamin’》的17个作品连续霸榜）

各年代获周冠的专辑数第一，历代第一（20世纪70、80、90年代，21世纪00年代、10年代都拿下了周冠的歌手，只有Yuming一人）

39张原创专辑均打入专辑榜TOP 10

（※以上数据均出自日本音乐公信榜）

1954年出生于东京都八王子市的Yuming，1971年，17岁时作为音乐创作人崭露头角（加桥胜美《突然爱情...》的作曲）。不过，入学多摩美术大学的第二年，1972年7月5日，尽管本人原本无意，也还是在恩师村井邦彦（Alfa Records创立人）的劝说下，以单曲《无需回答》歌手出道。于是，歌手兼音乐创作人荒井由实就诞生了。

1973年发布出道专辑《飞机云》。要知道，在当时的乐坛，同年热歌榜的前排都是千秋直美的《喝彩》这类歌谣曲或演歌，以及辉夜姬的《神田川》这类民谣霸榜。

因6岁学钢琴而熟悉的古典乐，以及普洛可哈伦乐团（Procol Harum）和弗朗索瓦兹•哈迪（Françoise Hardy）等西方音乐都影响了Yuming的作曲，让她的曲风富有都市性、洗练且干净明快。跟歌谣曲和民谣展示的男女哀怨的那种阴郁世界是截然相反的存在。她的歌曲与担任伴奏的“焦糖妈妈”（后来乐队改名为“Tin Pan Alley”。成员有贝斯手细野晴臣、吉他手铃木茂、鼓手林立夫、键盘手松任谷正隆）以西方音乐为基础的演奏相得益彰，形成了崭新的音乐风格。《飞机云》在专辑榜上取得了最高第九的好成绩，她的音乐从一出现就抓住了许多乐迷的心。

Yuming的出现具有划时代意义，她给欧美Pops风的和弦进行和编曲，填入了水灵感性的优美歌词。将rouge、freeway、milkyway、cobalt、station、blizzard......这些英语单词巧妙地嵌入歌词当中，成功地酝酿出一种摩登时尚的氛围。此外，歌词中的女人不再被男人耍得团团转，也不再为男人无私奉献，而是具有一种独立女性的淡漠的视线。就这样创造了“Yuming World”，在当时被称为“新音乐（New Music）”。这就是如今在全球备受乐迷喜爱的“City Pop”的源流，也为J-POP的繁荣发展做出巨大贡献。



1976年11月结婚，从荒井由实变成松任谷由实大约半年后的Yuming（图片：共同社）

从爆款制造机到潮流引领者

热情支持Yuming音乐的，是对流行极为敏感的年轻女性群体。她们把Yuming的专辑追捧成“百万唱片”，巡演也永远一票难求，将Yuming推上了稳固的流行乐女王的宝座。

从首次登顶周冠的1976年的第4张专辑《第14个月》起，松任谷正隆就开始担任所有曲子的编曲和制作。同年二人喜结连理，荒井由实改名为松任谷由实，直至今日，作词作曲全由Yuming负责，编曲制作则全权交给正隆。她的歌都是这种夫妻店模式的产物。竹内玛利亚和山下达郎夫妇也是靠着同样制作模式不断推出爆款歌曲的。把歌曲成功的关键——编曲交给“身边最亲近的、音乐上也最能信任的他者”操刀，是成功的一大因素。

松任谷正隆曾透露，Yuming的作品基本由他全盘把控编曲。甚至有过正隆将Yuming作曲阶段的和弦全部推翻，改成他认为最适合歌曲的新和弦的轶事。听到这个八卦时我内心无比震惊，可以说没有正隆制作实力的加持，Yuming常年保持的专辑销量纪录就无从谈起。



全日本滑雪联盟（SAJ）的表彰大会上，入选SNOW文化功劳奖的松任谷由实（左）和音乐制作人的丈夫松任谷正隆（图片：2017年5月18日，东京都港区，时事社）

从80年代初期起，Yuming加快了速攻节奏。成为松任谷由实之后的第6张专辑、出道后第10张专辑，1980年的《SURF&SNOW》是尤为重要的作品。以往多首歌里用过的夏日海洋、冲浪、冬日滑雪场、滑雪等度假村的意象，还有圣诞节这类年轻男女节日中的心象风景是其特点。1987年，该专辑收录的歌曲《冲浪天堂、滑雪天堂》被选为大爆影片《带我去滑雪》的主题歌，《恋人是圣诞老人》被选为插曲，于是，Yuming的歌声响彻街头巷尾。

1978年起Yuming在面向大海的水上休闲设施“叶山游艇码头”（神奈川县叶山町），1981年起在位于滑雪场内的苗场王子饭店（新潟县汤泽町）等度假胜地定期办起了现场演唱会。为大众提案了一种升级的生活新方式——跟小伙伴一起奔向度假村，享受户外的乐趣。

“总是领先时代一步”触觉敏锐的Yuming在这时已经预感到泡沫时代的到来。她感受到了这个国家变成“1亿总中流”后的社会变化，比任何人都更成功地将时代的气息反映到音乐中。她从私小说风的初期风格迈步向前，逐渐扮演起了潮流引领人的角色。她讴歌无论玩耍还是恋爱都积极主动的新时代女性形象和做派，在80、90年代，成为了“年轻人精神领袖”“恋爱教主”。

在这个时代，在从1981年的第12张专辑《昨晚见面吧》到1997年的第28张专辑《Cowgirl Dreamin’》创下17张专辑均登上专辑周榜榜首纪录的16年间，她的新专辑发行已经成为国民级的盛事，我还记得发售当天整个东京都为之沸腾的盛况。一个创作型歌手的存在，已经完全超越了音乐的范畴。这样的歌手，前无古人后无来者，只有Yuming一人。

被不断传唱的不朽名曲

“我的专辑不再霸榜周冠时，就是日本社会发生变化的时候”——正如本人预言的那样，1997年到1998年，银行和证券公司相继破产，在战后一路走高的经济繁荣宣告结束的同时，Yuming的新专辑止步于周榜第二。1998年宇多田光出道。在乐坛风云变幻之际，Yuming开始探索新的道路。1999年跟俄罗斯国立马戏团等合作，开始了意趣新颖的娱乐秀“香格里拉”。进入21世纪10年代后，时代再次向Yuming发出召唤。2011年前所未有的巨灾“东日本大地震”来袭。于是1994年发布的《春天啊，快来》作为象征灾后复兴的歌曲让她重归大众视野，Yuming的歌声再次响彻日本。翌年2012年发行第1张全时期精选专辑《恋上Yuming的日本之恋》。该专辑斩获周冠引发热议，让不了解Yuming当年风采的年轻人再次发现了Yuming的魅力。

此外，2013年，宫崎骏导演时隔5年的动画长片《起风了》的主题歌就选择了荒井由实时代的《飞机云》。日本的男女老少自不待言，在海外也广为传播。



滑雪开幕式上一展歌喉的松任谷由实（图片：2019年11月5日，东京都涩谷区，时事社）

然后在2020年，治愈了饱受疫情之苦的民众的，是1974年发布的《如果被温柔包围》。这一年的除夕，NHK“红白歌合战”上唱起这首歌时又赋予了它特别的意义，让我至今记忆犹新。

“最好是作为‘歌手不详’的歌曲流传下去。”

Yuming近些年在谈及自己唯一的愿望时如是说。

“谁唱的，谁写的，这些全忘了都没关系。歌能永远有人听，永远有人传唱，才是我的心愿。”

除了自己唱的歌，她还拿女演员葛丽泰•嘉宝的名字玩谐音梗，起了个笔名“吴田轻穗”（念作Kureta Karuho，而葛丽泰•嘉宝的日语发音是“Gureta Garubo”——译注）。并用这个笔名给松田圣子写了《红色甜豌豆》，给药师丸博子写了《来自Woman“W的悲剧”》，以及其他不少被不断翻唱的金曲。Yuming的歌被各路歌手翻唱了数百个版本，近些年，类似今井美树和JUJU那种整张都是翻唱Yuming的专辑也越来越多。她还有许多歌被选入教科书，就在现在这一瞬间，必定会有一些男女老少在传唱。可以很容易地想象到从现在起的几百年后，《如果被温柔包围》也一定会在某个国家被某些人听到，并不断传唱下去。

标题图片：Yuming的出道专辑《飞机云》封面 ©Universal Music.

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。