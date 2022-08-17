出井伸之给索尼带来了什么？

2022年6月2日，索尼公司（现索尼集团，下称“索尼”）前总裁、前董事长兼首席执行官出井伸之因肝脏功能衰竭去世，享年84岁。出井伸之是电工制造业这一日本曾经的明星产业浮沉数十载的亲历者。他曾经越过排位先于自己的14名董事，从普通董事被任命为总裁。他在任期间，索尼推出了笔记本电脑VAIO和娱乐型机器人AIBO等，公司业绩比他上任之初翻了一番。在公司经营上，他见识非凡，早早地预测到了互联网时代的到来。然而，当时索尼的主力业务——电视机业务业绩不佳，导致公司经营状况恶化，在股票市场引发了“索尼冲击（Sony Shock）”。

推进数字和网络业务

出井伸之于1960年加入索尼，历任音响事业部部长、广告宣传部部长等职。1995年，在深受公司创始人井深大熏陶的大贺典雄总裁的指定下，出井伸之接任总裁，肩负起了打造“世界的索尼”之重任。

出井伸之上任后，放弃了曾经象征索尼的口号“It’s a Sony”，提出了“Re Generation（二次创业）”和“Digital Dream Kids”，并引入了“EVA（Economic Value Added，经济附加值）”指标。EVA注重投资，并将其作为经营指标，计算方式是税后经营利润减去全部资本成本。EVA可用于资本效率管理，力求以最少的投资获取最大的利润。通过EVA，人们能够把握企业经营的实际情况，而这单从销售额和纯利润是看不出来的。此举也显示出，与创业一代关联不大的出井伸之对公司上下仍躺在功劳簿上的现象抱有危机感。

“互联网就是坠落在商界的陨石。就像恐龙因陨石坠落而灭绝一样，不能适应互联网发展趋势的公司将会灭亡。”

1993年，美国时任副总统艾伯特·戈尔提出了“信息高速公路构想”。这令出井伸之受到了震撼，他向时任总裁大贺典雄呈交了建议报告，力陈应对网络发展的必要性。但当时的索尼仍是一家以产品制造为主体业务的公司，索尼的随身听（Walkman）和摄像机等在市场上大受欢迎。“出井伸之先生提出互联网会对索尼带来重大的影响，但公司内部很少人认可这一建言。”当时在出井伸之的指示下负责VAIO研发的宫泽和正（现Soramitsu公司总裁）回忆道。

20世纪80年代是个人电脑的黎明期。出井伸之曾亲自负责MSX规格个人电脑“HiTBiT”项目，但以失败告终。在VAIO问世前夕的第四次挑战中，他启动了“GI项目”。项目代号中的两个字母分别是英特尔公司时任首席执行官安迪·格鲁夫和出井伸之的姓氏首字母。宫泽和正回忆道：“从那时起，出井伸之先生就有了这样的想法——个人电脑和互联网业务，索尼都得做。”出井伸之推进了索尼的数字和网络业务，1995年11月成立索尼网络通信公司，运营“So-net”，提供网络服务。

EVA魔咒

然而，就在出井伸之执掌索尼期间，美国苹果公司创始人史蒂夫·乔布斯于2001年推出了数字音乐播放器“iPod”，并成功地将音乐线上音乐商店“iTunes”商业化。iPod瞬间取代了MD和磁带随身听。2007年，乔布斯在与美国微软公司创始人比尔·盖茨的对话中称：“iPod之所以能够存在，就是因为日本企业打造并垄断了便携式音乐播放器市场，却未能开发出软件来。”

索尼集团内部的危机感也越来越强。2003年，索尼音乐公司时任首席执行官安德鲁·拉克来到日本总部，拿出iPod说：“这就是随身听杀手。”他主张将硬件和音乐发行业务合二为一。但是，索尼一心推动自己研发的防拷贝技术，采取了排他性圈地措施，这导致硬件和音乐发行业务都一败涂地。

而EVA经营指标也让索尼陷入了作茧自缚的境地。日本经济产业省提出组建“日之丸液晶”联盟，试图培育日本国内的液晶产业时，索尼已经启动了与韩国三星公司之间的液晶业务合作项目。后来，夏普公司因在液晶业务上投资过大而陷入经营危机，有人便据此肯定出井伸之的英明决策。不过，韩国和中国都通过国家层面的优惠政策推进了液晶产业的发展，考虑到这一点，假如当时索尼参与了“日之丸液晶”联盟，或许日本液晶产业又会是另一幅光景。

索尼之所以抑制了对液晶业务的投资，原因就在EVA。EVA指标能够评价企业的短期业绩，便于企业开展年度决算。但同样作为投资指标，跨多个年度进行评价的NPV（净现值）指标更适用于投资决策。

加之索尼当时按部门将薪酬反映在EVA指标之中。只要压减了投资额，就能提高EVA数值。因此不可否认，EVA已然成为索尼压减向包括液晶在内的新领域投资的一个标尺。这就导致索尼创新停滞，也招致公司内部职员的不满。

实际上，EVA并不是错误的概念，现在也还有企业在用。出井伸之在卸任后出版的著作《迷失与决断》中，专门花笔墨阐述了“不被理解的EVA”，认为“（EVA导致索尼）不再进行长期投资”的批评是“自相矛盾”的。

“（对于现已成为索尼支柱性板块的PlayStation游戏业务）出井伸之的态度也很冷淡，负责开发的久夛良木健为此吃了不少苦头。”熟悉这二人的索尼前员工透露。出井伸之曾被推崇为“有超凡魅力的企业经营者”，但“索尼震撼”之后被美国经济杂志评为“世界上最糟糕的经理人”。不过，上述那位索尼前员工依然维护他：“这一切并不都是出井伸之的责任，继任的总裁以及那些没有理解其战略意图的董事们责任更大。”虽然出井伸之毁誉参半，但作为亲历日本电工制造业巅峰时代的企业经营者，他的名字应该会载入史册。

标题图片：索尼前董事长、Quantum Leaps公司董事长出井伸之在接受时事社的专访（2007年12月20日，东京 丸之内，时事社）

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