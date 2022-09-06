增加的军费，究竟应该用于何处？

俄乌冲突爆发后，日本国内舆论愈发关注本国的安全保障政策。在6月22日发布公示的参议院选举中，安保政策也成为了一个主要的争论点，岸田文雄首相旗帜鲜明地提出要“从根本上加强国防力量”。如果要把军费提高到与北大西洋公约组织（北约，NATO）成员国相当的国民生产总值（GNP）2%占比水平（2021年度为GNP的1.24%），那么应该如何妥善使用增加的军费？我们就此问题采访了前自卫队统合幕僚长河野克俊。

1954年生于北海道。防卫大学毕业后进入海上自卫队。曾赴美国海军学院留学，毕业论文获得最佳论文奖。历任海上幕僚监部防卫部长、自卫舰队司令官、海上幕僚长，2014年出任第5任统合幕僚长。三次延迟退休后，在任时间达到无先例的四年半之久，2019年4月正式退休。

持续作战能力建设费和研究开发费

——如果军费得到大幅增加，应该加强、补充哪些领域？

2022年度的国防预算大约是5.4万亿日元。其中自卫队员的人工费和伙食费占了40%，用于护卫舰、战斗机和坦克等正面装备的部分为20%左右。多年来，我们一直优先完善正面装备，把维持这些装备运转所必需的弹药、维护、燃料等所谓的“持续作战能力”建设放在了次要位置。如今已经出现了两者不协调的问题。正面装备固然重要，但我认为接下来首先应该把重点放在用于保障正面装备有效运转的“持续作战能力”建设预算上。

——是否还有其他方面一直被忽视？

停机库、司令部和办公大楼等硬件设施也是如此。许多设施是战前修建的，改造之后现在仍在继续使用，老化十分严重。这个问题也影响到队员们的士气。应该向硬件设施和研究开发工作方面投入更多预算。美军投入资金高达16万亿日元，而日本防卫省仅有2000亿日元左右。如果畏惧失败，不去勇敢挑战，那么思维灵感就会枯竭。在研究开发工作上，投入1万亿日元，不，投入2万亿日元也无妨。

——受益于西方国家的大力援助，与俄罗斯作战的乌克兰正源源不断地获得新式武器。目睹这场先进武器的战争后，您认为自卫队当前需要怎样的正面装备？

长期以来，自卫队在建设防卫力量上一直遵循专守防卫原则，始终克制发展会被理解为具有攻击性的装备。换言之，过去受到制约，只能发展在国会上不会引发问题的防御性装备。比如，海上自卫队虽被誉为世界上顶尖的海军部队，但其实只有反潜战和排除水雷这两项特别突出。而打击力量和所谓的反击力量几乎可以忽略不计，是一支发展不均衡的海军。

同时，日美同盟被形容为盾（防御）与矛（攻击）的关系，日本一直依赖于美国的攻击力量。然而，美军拥有压倒性强大实力的时代已经成为过去式。我认为今后日本也必须具有自己的矛，日美同盟必须成为各自都兼备盾和矛的同盟。



参加陆上自卫队富士综合火力演习的99式自行榴弹炮（静冈县东富士演习基地）2022年5月28日，记者团代表摄影，时事社

海上自卫队需要的装备

——说到海上自卫队，今后需要怎样的能力？

按照专守防卫的思维，只能抵挡飞来的武器，而不能出手打击对方国家。但现在是导弹会从对方领土飞来的时代。恐怕应该部署对地导弹。可能的话，我希望能配置可进行战术性运用的射程超过1000公里的中程导弹。硬要再说一点的话，那么最好还能拥有可实施对地攻击的轰炸机。

——关于我国的国防，应该从俄乌冲突中借鉴些什么？

人们常说“外行聊战术，内行谈补给”，事实已经证明了军队的后勤支援和持续作战能力是何等的重要。俄罗斯军队在开战之初，曾设想在两三天内攻陷乌克兰首都基辅，但面对乌方的抵抗，俄方弹药和燃料等补给无法跟上，只能被迫撤退。此外，我们也再次认识到防卫力量必须保持补给、攻击与防御的均衡。北约国家起初只是给乌方提供防御性武器，但后来乌方开始主动要求提供攻击性武器。换言之，作为装备来说，必须攻守兼备，配置齐全。如果政治上判断可能出现事态升级，那么只需通过军事交战规则（ROE）来加以管控即可。

——在俄乌冲突中，攻击型和侦察型无人机的表现也十分突出。

日本近年来才刚刚配备用于收集情报的全球鹰无人机（美国诺斯洛普-格鲁门公司制造）。为了兼备攻击和防御两个方面，我认为也可以考虑以较为低廉的价格采购土耳其BayraktarTB-2等无人机，其性能已经在乌克兰战场得到了检验。同时，日本也有必要开展独立研发工作，探索如何让无人机具有攻击能力。

应该如何防范“台湾有事”的情况？

——有观点指出，俄乌冲突的影响已经波及亚洲，对“台湾海峡有事”的担忧开始带有了现实意味。如果说日本的防卫体系存在短板，那具体是哪些方面？

如果台湾海峡出现情况，那么肯定首先会展开围绕制海权和制空权的战斗。就算日本不站在台湾一方参战，但由于设有美军基地，所以难免会被卷入其中。我认为有必要建立相应的体系，进一步加强自卫队的防卫能力。比如，必须加紧采购F35战斗机，进一步增加护卫舰的数量。如果和中国作战，那么主要战场将是在海上。目前日本大约拥有50艘护卫舰，我认为至少需要60艘以上。昭和时代曾有过建立5个护卫舰编队的构想，如果不把训练水平高、具有迅速反应能力的护卫舰编队从目前的一个增加到两个，就根本无法和中国强大的海军抗衡。

——在“台湾海峡有事”的情况下，日本会如何支援美军？

一旦“台湾有事”，恐怕美国从一开始就会介入。要么阻止中国军队登陆，要么向台湾派遣部队。预计日本会按照法律上规定的重要影响事件、存亡危机事件、武力攻击事件这三种概念判断自身所处状态，然后做出应对。如果被认定为重要影响事件，那么自卫队可以对美军进行后方支援，而如果认定为后两种事件，那就有可能与中国正面对战。不过，就像我刚才说到的，日本的国防力量完全不够。要想和中国抗衡，必须拥有攻击力量和持续作战能力。

——近来关于应对导弹攻击的讨论十分热烈。您如何看待保持所谓敌方基地攻击能力或反击能力的问题？

围绕敌方基地攻击能力的国会讨论全都是战术性的内容，比如导弹处于竖立状态的情况，或者已经注入燃料的情况，等等。我想真正关键的是日本应该保持何种程度的攻击力量。希望能开展这种本质性的讨论。锁定什么目标，这是应该让自卫队去判断的战术性判断。我们应该在日美联合攻击这种前提下去思考反击能力的问题，而不是日本或者美国单独行动。比如，从美国获取情报，然后日本去作战。现在从收集情报到打击作战的一切都依赖美军。恐怕这种模式已经行不通了。



前统合幕僚长河野克俊 摄影：谷田邦一

保持反击能力和网络攻击能力

——为了保持反击能力，应该优先发展哪些方面？

那应该是提高用人造卫星之类收集情报的能力，还有发展对地导弹。比如有一种论调认为，针对朝鲜的导弹设施等，如果发现了攻击目标，美韩会先行攻击，所以日本不需要对地导弹。然而，这种观点依据的仅仅是美韩应该会先发制人这样一种期待，并没有任何切实的保证。这关系到无数日本人的性命，所以至少应该掌握攻击手段。虽然人们常说应该磨练外交能力，但即便从历史的角度来看，外交也往往伴随着失败。现在世界上有些领导人信奉力量至上，我认为还是必须拥有威慑力。

——在国与国的战争中也出现了一些新领域的较量。您对日本的网络战能力和导弹防御的未来有何看法？

自卫队朝着加强网络战能力的方向刚刚起步。不过，自卫队本身的系统只是用于防御。报复性网络攻击和溯源（attribution，锁定攻击者）等领域至今在法律层面仍有很多制约。不仅要扩大自卫队网络部队的规模，还应该围绕相关立法工作展开研讨。关于导弹防御，我在任期间的2017年，本来已经决定引入陆基宙斯盾（Aegis Ashore）导弹防御体系，但河野太郎出任防卫大臣后，取消了该计划，我很关注这个问题的走向。目前依然存在弹道导弹的威胁，我对放弃引入导弹防御体系的做法表示质疑。安倍晋三前首相之所以提出“必须保有反击力量”，或许也是因为想要填补部署宙斯盾工作停摆后产生的军事空白，关于这一点，希望有关方面切实重视起来。

——6月，国民民主党党首玉木雄一郎突然提出，在日本的安保政策方面，应该讨论保有核潜艇的问题。您有何看法？

过去，海上自卫队的核心任务一直是航路防卫和封锁宗谷、津轻、对马三海峡等日本周边活动，所以潜艇动力装置只需要通常的柴油引擎。如果任务活动范围扩大到南海等区域，需要在当地长期开展行动，那么可能就需要核动力了。关于这个课题，我认为需要在制定精心打磨的运用构想之后再展开讨论。

标题图片：在西班牙马德里参加北约峰会期间，岸田文雄首相（右）与美国总统拜登（中）、韩国总统尹锡悦举行了日美韩首脑会谈（AFP/时事社）

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