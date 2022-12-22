世界遗产宗像大社：向21世纪传递古代祭神文化

2017年，“神宿岛”宗像 冲之岛及相关遗产群被列为世界文化遗产。其价值主要体现在，以神宿岛 冲之岛为中心，当地对古代信仰的具象化传承。

在玄界滩的海水、海岛、海滨的独特自然环境下，福冈县宗像市的冲之岛形成了独自的神灵信仰。在当地独特的自然环境中，人们感受到神的存在，并供奉宗像三女神至今。这种信仰的影响不仅限于九州北部地区，还与东亚形势及日本列岛古代国家的成立密切相关。

供奉三女神，祈祷出海平安

宗像的众神出现在日本最早的文献《古事记》和最古老的正史《日本书纪》中。在《古事记》《日本书纪》里，皇祖神（日本天皇的始祖——译注）天照大神与其弟素戋呜尊相互交换所有物，从而诞生了男女诸神。宗像供奉的神灵就是从素戋呜尊的刀剑中诞生的。据《日本书纪》记载，她们是名为田心姫神、湍津姫神、市杵岛姫神的三尊女神。当时，从天照大神的玉器中诞生了成为后来天皇家祖先的男神。在《古事记》《日本书纪》描述的日本神话中，宗像三女神出现在最重要的故事场景之中。

在《古事记》《日本书纪》里，三女神分别被供奉于冲津宫、中津宫、边津宫这三座神社之中。冲津宫位于远离陆地的玄界滩冲之岛，中津宫位于冲之岛前面的大岛上，边津宫位于九州本土一条名为钓川的河流的河口海滨。



位于冲之岛的冲津宫大殿和拜殿



位于大岛的中津宫大殿和拜殿



位于九州本土（福冈县宗像市）的边津宫大殿和拜殿

冲之岛是一座东西长约1公里的小岛。位于岛中央的最高峰一之岳海拔高达243.1米，白色巨石在阳光下熠熠生辉。从海上远远便能一眼望见一之岳。船只在日本列岛和朝鲜半岛之间航行时，一之岳可以说是独一无二的路标。此外，冲之岛上有淡水。虽然现在只有神职人员可以登岛，但以前的船员在玄界滩海域航行时，应该能够上岛获取珍贵的饮用水吧。在没有其他参照物的广袤大海上，船员在朝鲜半岛和九州本土之间航行时，一看见冲之岛和中津宫所在的大岛，便能随时确认自身的位置，准确获知前进的方向。

边津宫位于一条名为钓川的河流的河口处。在古代，这里曾有一处巨大的潟湖。边津宫面朝潟湖而建。这正是《日本书纪》中记载的“位于海岸上”。潟湖是大海和滩脊之间的一片平静水域，是航海船只最理想的停泊处。人们在当地海岛和海岸形成的自然风景中感受到神的存在，并通过供奉来感谢神灵护佑，祈祷出海平安。这是宗像三女神信仰的底色。

慷慨进献珍贵供品

连接宗像冲津宫、中津宫、边津宫之间的航线位于倭国大和朝廷的中枢地带“YAMATO（大和）”和朝鲜半岛之间最短的航路上。其重要性已被已出土的4世纪后半叶的文物证实。这条连接朝鲜半岛和九州的航线跟穿过对马、壹岐的航线同等重要。这与当时的东亚形势有关。

公元317年，中国大陆的统一帝国西晋灭亡，东亚形势动荡不安。从五胡十六国到南北朝（304年-589年），中国大陆进入混乱时期。5世纪，朝鲜半岛的高句丽、百济、新罗相互争霸。此时，日本列岛的大和朝廷不断推进与百济的交流，但和高句丽之间却对立加深。日本（倭国）和朝鲜半岛之间的人员往来加大，但却与高句丽发生军事冲突。因此，通过宗像的航线的重要性便急速凸显出来。

在这一时代背景下，人们开始在冲之岛举办祭祀活动。祭祀遗迹位于冲之岛南面海拔约85米的斜坡处。此处聚集了13块白色巨石。在巨石群四周举办祭神活动时的各种供品被完好地保留了下来。由此可见，巨石群被当成了岛上神灵的替身或神灵所在的圣域。

在这些祭祀遗迹中，最古老的遗迹可追溯至4世纪后半叶，位于巨石群中最高的十米巨石周围。其中，在17号遗迹，巨石的夹缝中汇集了直径27厘米的大铜镜、翡翠勾玉、碧玉镯子、铁制刀剑等众多物品。这些贵重物品类似于古坟时代前期大型古坟里的殉葬品。由此可见，在朝鲜半岛紧张局势加剧下，冲之岛的祭神活动对当时的大和朝廷来说是何等重要。



17号遗迹的文物出土情况。多达21面的镜子镜面朝上叠放在巨石夹缝中



17号遗迹出土的铜镜



17号遗迹出土的铜镜

接下来，是5世纪的遗迹——位于巨石上方的21号遗迹。巨石上方用石块围成一个四方形，里面保留着众多供品。主要有铁制武器、盔甲、工具和铁板。5世纪，通过与朝鲜半岛的积极交流，日本列岛引入新技术，迎来了技术变革时代。最具代表性的创新性技术是锻造和纺织。利用这些新技术制作的最新武器、盔甲、农具、工具、漂亮的布匹成为最高级的祭神供品。后者更是成为了进献给日本众神的贵重供品“币帛”的起源。21号遗迹出土的铁制品可以说是由技术改革带来的祭神供品。



21号遗迹。中间的巨石上方用石块围成一个四方形，里面保留着众多供品

变为律令制国家的祭祀活动

6世纪，许多祭祀遗迹出现在巨石背阴面。7号遗址就是一个典型的例子。在出土时，那些豪华供品被整齐摆放在巨石背阴面的平地上。其中有镀金铜制马具、剑柄镶嵌水晶珠子的刀剑、用锦缎和线绳装饰的藏矢器具“胡禄”、金属的盾牌装饰配件、矛、骑马时穿的铠甲等物品。据称，从用玉石装饰的刀剑等物品身上，可以看出与伊势神宫所藏宝物之间的关联。



7号遗址出土的装饰性马具“金铜制棘叶形杏叶”

在巨石背阴面的22号遗迹、位于巨石背阴面及外侧的5号遗迹，放置着镀金铜制神社宝物模型。在镀金铜制模型中，有织布时使用的各种纺织工具及古琴。这些都是供奉皇祖神的伊势神宫内宫收藏的常见宝物。4世纪以后，祭神供品不断被放置在巨石上方和背阴面，使那里成为祭祀遗迹。



5号遗迹文物的出土情况。在里侧的巨石夹缝中放置着镀金铜制五弦琴模型、纺织工具模型等。前方放置着祭祀时使用的陶器



1号、5号、22号遗迹出土的镀金铜制纺织工具模型



5号遗迹出土的镀金铜制五弦琴模型

此外，从5号遗迹出土了许多盛放祭神食品的陶瓷餐具。其中有制盐陶器，可见当时有人将盐带去祭神现场。这一点也与伊势神宫的祭祀相似。7世纪后半叶，宗像 冲之岛的祭祀形式很可能开始向祭祀皇祖神的伊势神宫的祭祀看齐。这表明，在古代日本，冲之岛成了一个无法忽视的存在，从中可以看出与朝鲜半岛之间交流的重要性。要想与朝鲜半岛开展往来，就不能不借助擅长航海的宗像一族的力量。因此，宗像一族成为负责祭神活动的重要成员也就在情理之中了。



5号遗迹出土的制盐陶器

7世纪后半叶，时代巨变。随着中国律令制度的引进，“倭国”变成“日本”。同时，日本在这一时期开始编纂《古事记》《日本书纪》以讲述国家形成的历史。在这一时代背景下，宗像 冲之岛的祭神形式向伊势神宫内宫看齐。印证这一事实的正是，在《古事记》《日本书纪》的神话故事中，对宗像三女神与皇祖神之间关系深厚的记述。以此为转折点，宗像 冲之岛的祭祀活动发展成为古代律令制国家的正式祭祀。《日本书纪》中有“奉助天孙而为天孙所祭”的记载。可见，宗像大社得到了明确的神谕。

对21世纪的启示

宗像 冲之岛的信仰基于当地的自然环境，与日本各地的祭祀遗址及神社相关的祭祀场所之间存有共通之处。日本列岛在受到自然丰厚馈赠的同时，也面临着许多自然灾害。人们对自然怀有感激和敬畏之情，从而形成了祭神传统，并在此基础上产生了面对自然时谦逊有节的态度。

如今，即使是远离自然的城市居民，也会遭遇暴雨或地震等灾害。我们应该能从宗像 冲之岛的古代祭祀活动中得到许多启示。

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文内图片：宗像大社提供

标题图片：冲之岛（笔者拍摄）

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