神户多坡道，标牌也独特

【神户新闻】在神户市路边你可能会遇见到一种独特的标识牌，上面写着“助け合いましょう”（让我们互帮互助）。示意图上画的是两个蓝色的火柴人，一个人推着另一个人的轮椅在陡坡上向上走。稍作调查便知，这种标识牌其实是神户市20年前就设置的，但其他地方政府至今尚未推广使用。为何呼吁互帮互助的标识会出现在神户？其背景与实情如何？让我们去探个究竟。

据神户市建设局介绍，该标识和示意图共有4处，分别设在垂水区本多闻、须磨区西落合、中央区北长狭通和中央区山本通。设置地点多为倾斜度大于5%的长坡，或大于8%的陡坡。此外还有须磨区的神户医疗中心东侧的坡道，虽然坡度低于这一标准，但步行道路面也设有标识。

设置标识牌的契机是2000年针对公共交通工具实施了《交通无障碍设施法》（2006年并入《无障碍设施法》）。以往无障碍化的对象都集中在建筑物，该法实施后，车站的电梯、道路的坡道也陆续设置了无障碍设施。

作为配套措施，市政府从2002年起开始设置“让我们互帮互助”的标识牌。市道路工务科负责人表示说，因为已经是20年前的事情了，现不清楚具体的来龙去脉，但他认为跟六甲山系对本市地形的影响有关。

这位负责人介绍说：“神户市内坡道多，设置标识牌的初衷是在全市倡导‘心灵的无障碍化’。我们期待以此为契机，能有越来越多的人主动询问坐轮椅的人是否需要帮助，上前搭一把手。”据说标识牌主要设置在因地形原因而不便施工的地方，后来逐步增设至今。

据市政府透露，已确认其他地方政府还有东京都文京区设置了这种标识牌，该区地形也多坡道，所以参考了神户市的做法，2018年之后设置了3处标识。

不过，不同于一般的道路标识，它不具备强制力，只是呼吁大家互帮互助。从初设标识至今已有20年，但似乎很难说卓有成效。

在神户市中央区的JR元町站附近的标识前，记者白天观察发现，似乎很少有人将目光投向标识牌。一位从事个体经营的过路男子（39岁）说：“大概没什么人清楚标识牌的意义吧。要是稍微宣传一下，我想会有更多人了解的。”

公司总经理三木谷毅（62岁）生活在神户市东滩区，9年前患脑梗后就一直靠轮椅生活。他坦言，“在有标识的地方还从没有被人问过要不要帮忙”。他从2006年起创办了一家系统研发公司，业务也包括为轮椅用户制作标有市内铁路车站附近的电梯、方便通行的道路等信息的专用地图。

对标识本身持正面评价的男子表示：“想要让互帮互助的精神和文化扎根本地，中小学就应该向学生讲解这种标识的作用，广泛而持续地呼吁大家参与进来。”

采访/摄影：斋藤誉

标题图片：神户市内坡道处设置的呼吁大家互帮互助的标识（神户市中央区北长狭通4，神户新闻社）

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