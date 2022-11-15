日本水上救援飞机，备受世界瞩目

专门用于海上救援的日本水上飞机，正受到了全世界的关注。2022年4月，美军高官前往观摩日本海上自卫队拥有的水陆两用US-2型救援飞机，US-2可谓备受瞩目。让我们来看看它受到如此关注的原因。

美国空军副司令观摩

“2022年4月6日，美国空军特种作战司令部（AFSOC）副司令埃里克•希尔少将专程来到位于山口县的岩国航空基地，搭乘体验了海上自卫队的US-2水上救援飞机。美国空军特种作战司令部网站上刊登了相关报道，其中还介绍了希尔副司令的评价‘US-2是个很棒的平台，我们非常愿意向自卫队学习’。”

新明和工业公司的飞机事业部部长田中克夫这样说，新明和工业公司是总部位于兵库县的运输机制造商，US-2就是他们制造的。

US-2兼具飞机和船舶的特点，从陆地或海面都可以起降。这种日本国产飞机的最大特征，就是机身下部结构像船底，安装了消波设备。目前全世界范围内，只有US-2能够在浪高三米的大浪中起降。



2022年4月6日，美国空军特种作战司令部副司令埃里克•希尔少将（右二）在岩国航空基地搭乘US-2（图片：AFSOC）

这种水上飞机的技术传承自该公司的前身——川西航空公司。川西航空公司在二战期间为旧日本海军研发了“二式水上飞机”和“紫电改”战斗机等名机，曾经名噪一时。

“美国在二战期间直至战后初期都还在制造水上飞机，但伴随着陆基飞机的发展就不再造水上飞机了。之后他们一直保有着老式水上飞机。现在美国提出了要将现有的运输机改造成水上飞机的计划。我想这就是他们去岩国航空基地观摩US-2的原因吧。”（田中克夫）

美国空军特种作战司令部设想在MC-130J军用运输机上安装可拆卸式浮板，将其改造成水上飞机。这已是希尔少将继2021年11月9日之后第二次观摩US-2了。美军究竟关注US-2的什么地方呢？田中克夫是这样推测的。

“根据美军2021年公开的资料为基础进行情报收集和研判后可以发现，他们的主要作战目标转变为集中在亚洲地区。而这一地区的西太平洋90%以上都是海洋，因此美军需要能够在海上使用的装备，有资料显示他们已经开始研发水上飞机。他们对US-2感兴趣之处，我想还是海上降落这一部分吧。因为他们几乎没有海上降落的经验。”



安装了可拆卸式浮板的MC-130J原型机模型（图片：AFSOC）

US-2已成功救助了一千多人

目前，日本海上自卫队在岩国航空基地和厚木航空基地共部署了7架US-2。从其前代机型US-1算起，US-2自1976年以来已成功救助了超过一千人，可谓战功赫赫。2022年6月28日，在离冲绳本岛约770公里的洋面，一艘因故障无法航行的游艇上的美国人一家三口被US-2成功救援。

其值得称道的性能，不仅是能在波涛汹涌的海面降落的能力。它的起飞和降落距离只需要普通客机的四分之一，不需要长长的跑道。也正因为如此，日本国内US-2可以起降的离岛达到了261个。另外，其续航距离约为4700公里，约为普通直升机的5.5倍，巡航速度约为每小时480公里，是普通直升机的1.8倍，因此可以开展救援的范围更广，出动速度更快。



停泊在海上的US-2（图片：AFSOC）

至今为止，US-2还没有参与过与战斗行为相关的救援活动。但如果今后东亚地区发生战斗行为，比如“台湾有事”等，也可能出现要求US-2出动的情况。

“我认为，东亚地区发生冲突时，日本将无法避免参与其中。在多国参战过程中，可能会出现需要救出那些因意外事故或武力冲突而面临生命危险的人们的事态。那时可能就是US-2出动的时机。可以想象到，今后将需要能够在那种事态中发挥作用的水上飞机。”（田中克夫）

预想“台湾有事”时可能出现重大牺牲

随着中美矛盾加剧，美国正在反复推演与中国发生军事冲突的情况。2022年8月初，因美国众议院议长佩洛西访问台湾，中国军队展开了大规模军事演习。当时，华盛顿的权威智库美国战略与国际研究中心（CSIS）的专家小组推演了中美围绕台湾地区开战的情形，设定时间为4年后，即2026年。经过22个剧本的推演，最后得出了惊人的结论——“虽然台湾不会沦陷，但美方也将付出重大牺牲”。

据彭博新闻社等美国媒体报道，推演估计，在为期4周的战斗中，美军损失的战斗机和攻击机达900多架，相当于美国海空军现役战机的近半数，而且美国海军的大部分水面舰艇将被中国军队的导弹击沉，中方舰艇也将在美军和台湾军队的反击下被击沉150艘左右。

军事专家们一致表示，“如果出现这么重大的损失，战场救援将成为最优先的课题”。由于大部分现场都是战斗海域，预计日本自卫队的救援部队将派上用场。这是以航空自卫队的直升机为中心组建的日本航空灾难救援团和由海上自卫队的直升机和固定翼飞机组成的日本灾难救援飞行队的职责所在。

这两支部队都是为应对日本自卫队飞机平时发生事故而组建的，因此规模较小。如果离陆地较近，可以用直升机运送灾民，但直升机航程较短，每次装载的人数也十分有限。因此对于那些直升机无法到达的远处，人们就可能寄希望于US-2了。US-2本身就是以救助坠落飞机上的人员为目的而研发的，一次可以运输远比鱼鹰直升机多许多的人员。

日本海上自卫队目前拥有的US-2只有7架。其中总有一部分因定期检修或需要维修处于不能马上起飞工作的状态。如推演所示，在因“台湾有事”出现数百单位的军用飞机和舰船受损的情况下，仅靠现有的US-2飞机是远远不够的。

军事专家们表示，“水上救援飞机至少需要20-30架的规模”。也有专家指出，US-2只部署在岩国和厚木这两个本土基地，离预计可能发生纷争的地区太远，这是一个难题。日本政府应该考虑到可能发生冲突，研究将其部署到能够迅速飞达西南诸岛的基地去。



新明和工业公司飞机事业部部长田中克夫（图片：新明和工业公司）

田中克夫也认同这一观点。他表示，“如果尖阁诸岛（钓鱼岛及其附属岛屿，下同——译注）或台湾周边发生不测事态，从岩国基地起飞去救援，就算是水上飞机也太费时间了。应该在西南诸岛周边部署先头部队吧”。对于日本来说，为了与同盟国协同行动，必须重新审视以前考虑问题的前提，如果台湾或尖阁诸岛发生冲突，同盟国大概会希望日本发挥更大作用。

但要增加飞机数量，钱是个大问题。US-2单机价格约139亿日元（以2021年度预算价格为基准），远远超过航空自卫队的隐形战机F35A的单价（约100亿日元）。这20年的订单数只有9架，因此难以维持生产线，削减成本有很大困难。

水上消防飞机改造方案

安倍晋三执政时期，日本政府于2014年制定了“防卫装备转移三原则”，允许日本向海外出口防卫装备。众所周知，当时US-2作为“头号出口候选装备”，日本官民并举地向印度等国推销。但由于价格和军火补偿贸易的问题未能达成一致，计划受挫。

鉴于US-2作为军事装备出口有困难的现状，公司探讨赋予其新的角色。据说新明和工业公司已经立项计划将其改造成水上消防飞机出口海外，寻求扩大销路。

“受全球气候变暖的影响，世界各地大规模山火日益频发。国外早就利用直升机等来开展灭火行动，但随着山火规模不断扩大，需要能装载更多水量的消防飞机。因此有众多的国家和相关机构前来咨询能否把US-2当作水上消防飞机来用，这样的咨询还在增多。”（田中克夫）

近年来，在美国、俄罗斯、土耳其、阿尔及利亚、巴西等世界各地都发生了大规模森林火灾。美国加利福尼亚州2020年和2021年因山火烧毁的森林总面积刷新了记录，2021年森林烧毁面积达100万公顷（约相当于青森县的面积）。俄罗斯因自然火灾烧毁的森林面积从2018年起逐年增加，2021年更是达到了约1900万公顷，创下了历史最糟糕记录。这一面积和中东国家叙利亚差不多，相当于两个多北海道。

2021年7月，土耳其共发生了250多起山火，大约花了两周时间才最终扑灭。2020年8月，希腊发生了150多处山火。据说原因是连续多日超过40度的历史罕见的滚滚热浪，很多人因此被迫离家避难。而西班牙，2022年因山火烧毁的森林面积约为25万公顷，比东京都的面积还大。

“就像日本发生灾害时海外向我们伸来各种援手一样，海外发生灾害时我们应该去帮忙。为了发挥互助精神救助灾区受困的人们，把US-2作为水上消防飞机来使用，这也有利于日本的国家利益。我们认为，这可能是有助于进一步宣扬日本国际贡献的用途之一。”（田中克夫）

东亚局势的紧张和世界各地的大规模森林火灾，这些都是当前正在发生的紧迫问题。US-2究竟能否迎来其在解决这些问题上发挥作用的那一天呢？

标题图片：水上救援飞机US-2从海面腾空起飞（新明和工业公司）

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