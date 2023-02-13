不愿露脸的孩子们——新冠疫情久久不去，比起担心“口罩依赖症”还有更重要的事情

尽管日本政府放宽了戴口罩的要求，满大街的人依然戴着口罩。即便盛夏，也少有人在室外摘下口罩。口罩甚至被称为“脸上的内裤”。有专家敲响警钟称，患上“口罩依赖症”的年轻人和儿童越来越多，即便新冠疫情结束，他们也不愿摘下口罩。学校教育工作者也发出担忧的声音。对此，笔者采访了儿童精神科医生山口有纱，探讨新冠疫情之下儿童和“摘下口罩”的问题。

“日本人会有摘下口罩的那一天吗？”“无法摆脱口罩束缚的日本人”……最近，我们经常能看到这样的新闻标题。欧美人已经逐渐摘下了口罩，而日本人却还没有要摘的迹象。

2022年5月，日本政府提出指导意见，为预防中暑，在室外与他人相隔两米以上时，可以不戴口罩。今年夏天的酷热程度在日本历史上排第二，但大部分人仍然戴着口罩。

日本某民间调查公司在2022年8月实施的问卷调查结果显示，约七成受访者在户外也都时时戴着口罩。背后的原因是在意他人的眼光，认为戴了口罩就可以“不化妆”“不刮胡子”等。新冠疫情结束后还想一直戴口罩的人增至37.4%，而在十多岁女孩中，这个数字超过了50%。

当前，日本人担心第八波新冠疫情会和流感同时爆发，估计今后大部分人仍将继续戴着口罩生活。

“装饰性口罩”和“脸上的内裤”

正如日语中“装饰性口罩”一词所说，日本人本来就有常戴口罩的倾向，且并不仅仅是出于卫生方面的理由。如今，年轻人当中还出现了“脸上的内裤”这个新词，意思是在别人面前摘下口罩如同脱下内裤，心里很感抵触。

在东京某女子大学的一位英美文学课教授坦言，有的学生总戴着口罩，自己一次都没见过她的真面目。据称也有人说，多亏戴了口罩，可以“隐藏自己的情绪”“掩饰脸上的缺陷”。

其实，在新冠疫情之前，日本社会就存在“口罩依赖症”——不戴口罩就心神不宁，多见于有社交恐惧症的人群。有专家担心，近三年来人们习惯性戴口罩，患上“口罩依赖症”的人可能进一步增多，这对儿童的发育成长恐造成危害。

来自学校的声音

日本文部科学省和厚生劳动省提出了在校戴口罩的具体指导意见。例如：上体育课不用戴，但合唱时原则上要戴；就餐时，“为防止唾沫飞溅，不要隔着桌子相对而坐，不要大声聊天”“饭后聊天时一定要戴口罩”。对于这些规定，孩子们就不抵触吗？

2022年9月中旬至10月中旬，笔者委托一位相识的老师I，对其所在的京都市某公立小学初中一贯制学校的学生进行了询问调查。结果，小学三年级至初中三年级的50多名学生中，约有三成回答说即便新冠疫情结束可以不戴口罩了，他们也不愿意摘下口罩。

学生们讨厌戴口罩的理由，除了“呼吸困难”“闷热”之外，还有“不知道戴着口罩的人是不是真的在笑”“会因为说话说得不清楚而被老师骂”等。而“不摘口罩”的理由包括“已经习惯了”“会被妈妈骂”“不想把自己的细菌传染给别人”“觉得自己长得不好看”等。

I老师说：“学生在学校和家里都被教导要戴口罩，不戴就会被骂。于是戴口罩就成为理所当然的事情了。就算呼吸不畅，就算耳朵疼，都要忍着。大家已经习惯了这种状态。我非常担心，这样下去，孩子们察言观色的敏感度会变弱。”

“这次调查中，虽然有初中女生表示上了高中后一开始也要戴着口罩，但越是高年级学生，越多人肯定地回答‘当然不戴了’。这次没有询问小学一二年级学生，我担心的是，彼此看了三年‘没有表情的口罩脸’，对他们会有怎样的影响。”

关键是要让孩子们选择

儿童精神科医生山口有纱说：“在我遇到的孩子中，有的担心摘下口罩会被人说长得不好看，有的担心摘口罩的行为会让大人失望，有的甚至因为害怕摘口罩而不敢在学校里吃饭，等等。”

但她同时指出，如果因为害怕孩子对口罩产生依赖而强行让其摘下口罩，“未必一定能让孩子产生心理安全感”。“我们要注意到，确实有的孩子只有戴着口罩才能放心地坐在教室里上课。如果强行要求其摘口罩，反而可能产生负面影响，比如因为焦虑而不想去上学了等。”



儿童精神科医生山口有纱。日本国家儿童健康与发展中心心理诊疗部临床研究员、内阁官房儿童家庭厅筹备组成员。隶属于儿童虐待预防中心，在地区儿童咨询所和儿童临时保护中心等处提供咨询服务等

“大人们要理解，如果突然强逼孩子摘下口罩，就像三年前突然要求他们戴上那样的话，可能会对一些孩子造成心理伤害。”

大人们或许会觉得“现在已经可以不用戴口罩了，继续戴着会显得很另类”“三年前不戴口罩不也很正常吗？”。山口医生强调，在担心“口罩依赖症”之前，首先要考虑一下孩子们是否做好了心理准备。

“希望大人们结合孩子不同的成长阶段，用他们能够理解的语言，清楚地告诉他们，从防疫的角度，不戴口罩也没有问题了。然后听取孩子的意见，与之沟通。如果强行要求孩子一律不准戴口罩，会让那些好不容易保持住心理安全感的孩子陷入矛盾和痛苦之中。比起防止孩子患上‘口罩依赖症’，尊重孩子意见的做法更有利于他们的心理健康。这一次，社会应该让孩子们自己做出选择，这很重要。”

日本政府决定号召学生在校内不戴口罩的时候，也不能忘记对教师给予关爱。

“有的孩子觉得不戴口罩太好了，而有的孩子会因为不戴口罩就不想上学了。有的孩子会感到不安，甚至可能出现因为戴口罩而遭到歧视、霸凌的情况。面对这样的可能性，学校老师要怎么做呢？当老师们疲于应对时，又能得到什么样的支持？我认为我们也有必要认真思考这个问题。”

不利影响对不同孩子造成的悬殊差距令人担忧

戴口罩是否会对孩子的身心健康产生“副作用”？根据山口医生的说法，欧美的专家们大多认为，目前来看戴口罩在妨碍孩子呼吸，阻碍其社会性和心理的发育方面并不存在较大的负面影响。

她表示自己最担心的是“差距”问题。

“比如说，就算孩子出了家门要戴口罩，但如果身处沟通充分的家庭环境，那么在家里也能通过整体表情等顺畅地与人交流。而如果家人之间很难保持紧密的关系，那戴口罩的不利影响就可能增大。或者，如果家庭经济拮据，家长压力大，长时间工作后回家很晚，那就可能很难有机会与孩子不戴口罩地面对面交流。”

这种情况不仅限于家庭内部，有些孩子在学校里与老师、朋友之间的关系，乃至在社区等的人际关系原本就比较脆弱，而有些孩子则没有这个问题。这两种孩子之间，戴口罩带来负面影响的程度就很容易悬殊。“我觉得必须认真关注这一点。”

从疫情之中学习

山口医生与日本国家儿童健康与发展中心的研究人员一起，从2020年4月到2021年12月，以小学一年级到高中三年级的学生为对象，实施了七次线上问卷调查。

“一直以来，人们认为（儿童）年龄越大越容易感受到压力，从而更容易出现自残行为。这次的问卷调查确实也反应出这种倾向，但还有一个很重要的信息。那就是，不少低龄孩子也能感知到很大的压力，从而做出自残行为，这个比例还不小。”

“包括我们的调查在内，日本以新冠疫情为契机开展了各种各样的问卷调查。孩子们所承受的一部分压力或许能以可视化方式呈现出来。在孩子进入青春期之前，趁其身心失调的问题还没有变得严重乃至发展成疾病，我们有必要采取有效的预防措施。”

日本文部科学省的全国性调查显示，2021年度“抗拒上学”的中小学生人数为244940人，达到历史峰值。调查指出，疫情长期化拉大了人与人之间的距离，由此可能有些孩子只能独自承受焦虑与烦恼。小学、初中、高中的学生霸凌事件数量也创下历史新高。

山口医生认为，尽管疫情带来了负面影响，但我们必须回顾“疫情同时教会了我们什么”。

“（疫情期间）学校有时通过线上授课、错峰到校、小班授课等方式，保障了孩子们的学习机会，让孩子们有了选择的可能。比如，抗拒上学的孩子可以在家在线上课参与学校生活，错峰到校则给那些早上起不了床的孩子提供了选择。”

“对于被疫情改变的事情，希望相关人士能够探讨将其中哪些以何种形式保留下来对孩子们才是有利的，而非全盘恢复如昔。包括戴不戴口罩在内，学校要认真听取孩子们的意见，尊重他们的自主性和选择自由，抓住这次改善学校教育环境的绝好机会。”

标题图片：PIXTA

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