羽生结弦：转型而不退役，颠覆固有观念，挑战花滑运动员新形象

花滑运动员羽生结弦在今年7月举行的新闻发布会上宣布转型为职业运动员，近期他完成了自己策划的单人冰演首秀。技术动作与竞技赛时代相比毫不逊色，节目内容打破了人们固有的观念，令观众惊奇不断。成为职业运动员后，羽生继续挑战自我，本文对他所构想的花滑运动员的新形象及其可能性进行分析。

决心继续运动员生涯

花滑运动员羽生结弦（27岁）于今年7月19日召开新闻发布会，宣布转型为职业运动员。这一消息不仅在日本，在全球也引起很大反响。

羽生蝉联2014年索契、2018年平昌两届冬奥会冠军，成为花样滑冰界的领军人物。他之所以在全球引起轰动，除了退出竞技赛场的决定外，还因为他在发布会上的发言。

羽生明确表示，即使转型为职业运动员，也不会改变持续挑战的态度，而且决心继续运动员生涯。

其中有一段话令人印象深刻。

“花样滑冰运动说来挺奇怪的，不知为什么，现役好像只有业余运动员，实际上像甲子园（高中棒球）的选手，他们在棒球赛中胜出，转为职业运动员，应该不会被说成‘退役’吧？我想我也是一样的，不如说以现在为起点，今后如何展现自己，怎样努力才是重要的。”

这与花样滑冰特有的情况有关。

其他运动项目，比如棒球或足球，位于最高领域的是职业队和职业选手，业余级别的则位居其次。但是在花样滑冰界，参加赛事的选手被定为“业余”，从赛场退役后活跃在冰演等领域的人被定为“职业”。因此，在花样滑冰界，成为职业运动员被理解为退役。

羽生对此提出了异议，并表明打破固有观念的决心，正因为如此，他宣布转型给世界各国花样滑冰运动的粉丝带来了强烈震撼。



在新闻发布会上宣布转型为职业运动员的羽生。他的发言引起巨大反响（2022年7月19日摄于东京港区，时事社）

颠覆固有观念的冰演

羽生迎来了转型的日子。新闻发布会后，他开通了油管（YouTube）账号并直播训练的场景，通过这些以往未曾涉及的活动，记录了自己作为职业运动员迈出的第一步。11月4日和5日在神奈川县横滨市举办了名为“Prologue”（序章）的冰演（12月2日、3日和5日将在青森县八户市演出）。

首场演出是在11月4日举行的，此次冰演颠覆了迄今为止观众对演出的认知。

冰演通常有多位滑冰运动员上场，分别表演各自的节目，或者还会参加群舞部分的表演。一般情况下，冰演的固有模式是一位滑冰运动员最多表演两个节目，此外在开场和尾声中参加多人群舞。演出时间即使超过两个小时，个人表演的时间也并不长。

而此次演出“Prologue”的只有羽生一人。时间为90分钟，他独自表演8个节目。能完成如此长时间的表演，体力是很惊人的。

惊人之处不限于此。节目除了向观众展示四周跳、三周半跳和连跳等高难度的跳跃技巧外，步法等动作也可与竞技运动员时期的技术相媲美。如此高水准的表演，再加上长时间的滑行，可见羽生为这次冰演付出了怎样艰苦的努力。

首演结束后，羽生谈到他对此次演出的思考。

“这只是故事即将开始的序章，我重新下定决心，朝着目标，朝着梦想一步步地前行。再次同大家共享自己的经历，以及从大家那里获得支持力量的事件，然后迈向新阶段，我怀着这样的心情策划了这次冰演。”

正如羽生所说，节目的策划和构成均由他亲自完成。花滑运动员亲自策划冰演也是前所未有的尝试。

我们来看节目的构成。此次表演的节目《罗密欧与朱丽叶》，是羽生在2012年世界锦标赛上的自由滑节目，他以充满感染力的演技，首次参加世锦赛就获得了铜牌，这部作品成为其职业发展的原动力。冰演的节目开始时，场内首先播放2011-2012年赛季的现场录像，随后羽生滑进冰场内，继续完成录像后面的表演。

行云流水般的串联引发了观众热烈的反响，不仅让观众重温了羽生花滑生涯中难忘的一幕，还因为眼前表演的是现在的羽生，同时也向观众展示了当年17岁的羽生成长至今的历程。

羽生在这届世锦赛中的技术动作在粉丝中原本就有着传奇性，再次表演这个节目又将成为带给观众的一大礼物。此外，据说此次的演出服就是羽生在2012年世锦赛时曾穿过的，由此可知他的体形没有大的变化，这也说明他自我管理严格，生活态度克己自律。



在转为职业运动员的首次演出中，羽生展现了天衣无缝的演技（2022年11月4日，神奈川县PIA ARENA MM，时事社）

运动员的本能就是挑战

在冰演的第二个节目后安排了对谈时段，形式是由羽生对事先收到的提问进行回答，11日4日表演首日有这样一个问题：“今后我们还可以称你为‘羽生选手’吗？”

羽生是这样回答的：“成为职业运动员后也许就不是‘选手’了，但对于我来讲，同继续参加比赛没有任何区别。我具备了比以前更强大的体力和各种表现力，今后如果继续称我为‘选手’的话，我会很高兴。”

作为冰上表演者，羽生再次展现出的惊人实力，和他作为花滑运动员参加比赛时别无二致。不仅如此，他还完成了亲自策划和制作冰演的挑战。笔者曾听到这样的说法：“运动员的本能就是进行挑战”。依此说法，挑战90分钟超长时间并亲自策划制作，羽生正具备了一名运动员应有的姿态。

“继续称我为‘选手’的话，我会很高兴”，从中我们可以感受到羽生对继续做一名运动员有足够的心理准备，并对此信心十足。

羽生转型为职业运动员后的冰演首秀是一个尝试，在一直以来被视为“退赛即退役”的花样滑冰界掀起了一场风波。全场座无虚席，7900名观众起立鼓掌喝彩证明了他的成功。

今后冰演如果到国外演出，遍布全球的粉丝或将目睹羽生身为运动员的形象和挑战者的英姿，与参加竞技比赛的时代相比毫不逊色。羽生传奇的第二章才刚刚拉开帷幕。

（原文日文于2022年11月公开）

标题图片：转为职业运动员后挑战首次冰演的羽生结弦（2022年11月4日，神奈川县PIA ARENA MM，AFP/时事社）

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