北陆3县推广自行车旅游，吸引外国游客赴日

近年,“自行车旅游”在日本国内受到瞩目。以自行车为主角的活动在各地登场,许多地方的“观光案内所”(旅游服务中心)必定放置自行车导览地图,同时也提供自行车租借服务。自行车从单纯的移动工具变身成休闲观光的重要手段,现在“北陆地方”的富山、石川、福井3县合作,积极推动自行车旅游来振兴观光,尤其是推出串联3县的共同路线等,逐渐成为话题。

在海外相当盛行的自行车旅游

邻接日本海,朝南北展开的“北陆(地方)”(*1)3县。因2015年东京至金泽的北陆新干线开通,一下子拉近了距离。预计2023年将开通金泽到敦贺(福井县南部)的延伸路段,想必北陆的人气届时应该更加水涨船高。

提到北陆,大家可能会联想到一手握着日本酒,大啖螃蟹和白虾等种类众多的海鲜,还有悠闲地泡在温泉里的印象。另一方面,也有不少人是想起了灰蒙蒙的天空、日本海的滔滔大浪拍打岸边和大雪纷飞的银白色世界吧。

然而,与上述的刻板印象完全相反的是,北陆3县为了提振后疫情时代的观光,正加强自行车旅游。在新冠肺炎疫情期间,尽可能地避免人与人的接触,而且对健康有益,所以有越来越多人开始从事自行车活动。在海外,自行车旅游的风气比日本更加蓬勃发展,尤其是在我的另一个故乡——台湾,骑自行车环台湾本岛一周的“环岛”掀起一大热潮,自行车旅游备受瞩目。作为吸引外国游客的新的观光振兴策略,北陆各县看中了自行车的高度潜能,有望带来旅游商机。

发展自行车旅游,能登半岛的愿景

今年10月到11月之间,我几乎是骑着自行车在北陆地方周游。首先是参加了以高难度路线闻名的“能登自行车赛”(Tour de Noto),参赛者约600人,主要是以石川县能登半岛为中心,挑战3天大约400公里的骑乘距离,总算顺利骑完。有别于这项活动,我也受当地之邀,分别在能登半岛和加贺两地,试骑为了振兴自行车旅游而规划的自行车建议路线。



参加“能登自行车赛”(Tour de Noto)的笔者

在能登半岛,我试骑的是以“道之驿轮岛”为起点,距离约25公里的自行车路线。沿途会行经面向日本海大幅突出的“鸭之浦”、拥有千年以上悠久历史的“轮岛朝市”、展示能登地区切子灯笼(在祭典时,随同神轿一同绕行的奉灯——译注)的“轮岛切子灯笼会馆”,以及在面海的倾斜山坡上层层相迭的“白米千枚田”等地。如果下载专用APP,就可以取得建议路线的导航服务,路线长短适中,要租借电动自行车或运动自行车也很方便。不只是轮岛,还有穴水、七尾、羽咋等,也个别规划了市内自行车路线,因为能登半岛的二次交通(*2)不便,有很多景点要舟车劳顿才能抵达,各市町能够共同携手推动自行车旅游的话,就十分有机会发展出新兴的旅游型态。



富山湾岸单车路线朝日町补给站,为参赛者提供热腾腾的“鳕鱼汤”

挥别了能登半岛,来到了石川县南部的加贺市,此行是为了参加白山GeoRide推进协议会(Geo是geopark,指“白山手取川地质公园”,Ride是指自行车活动——译注)举办的旅游体验活动。白山市因为预计开通金泽到福井的新干线延伸路段没有停靠而感到焦虑,作为因应之道就是活用既有的观光资源,打造富有特色的自行车旅游。我试骑的手取峡谷自行车道,是利用旧北陆铁道金名线的废线铁路修筑而成,全长约20公里。

北陆铁道石川线有提供人车同行的服务,不用预约,可以直接携带自行车进入车厢,真令人开心。起点是金泽市内的野町站,车程约30分钟,即可抵达距离14公里远的终点——白山市的鹤来站,而车站旁就是手取峡谷自行车道的入口。



北陆铁道石川线可带上自行车乘坐

经国家认证的富山自行车路线

10月下旬,我骑着自行车驰骋在富山的明媚风光里。“富山湾岸单车路线”被指定为“国家自行车路线”,现在是北陆地方里面最热门的。南端的起点是坐落在富士湾旁、与石川县交界的冰见市,沿着富山湾一路北上,终点是与新潟县相邻的朝日町。每年举办一次的“富山湾岸单车节”,设定的路程就是往返这条滨海自行车道,沿途可以饱览富山湾和雄伟的立山连峰的自然风光,因而大受欢迎。

2014年,富山湾加盟“世界最美丽海湾协会”(The Most Beautiful Bays in the World),为了纪念加盟而设立了横跨7市2町的富山湾滨海自行车道,才开始有了这项单车活动。从冰见市到朝日町的自行车路线,不能像环湖一周那样单向骑乘,而是需要双向往返,总距离长达180公里。而我选的是往返射水市和朝日町的路线,共130公里。

从射水市内距离地面50米高的新凑大桥通道上往下眺望海景,心情无比舒畅。桥的上层是车道,下层是自行车行人专用道,有很多自行车爱好者不知道可以牵着自行车步行通过,甚至可以利用渡轮移动,非常可惜。此外,这里有提供人车同行的铁道服务,但是采事先预约制或限定星期几才开放,不是很方便。市内也少有租借自行车,有待改善。



位于新凑大桥旁的富山县营渡轮站

在有山有海的富山县,“立山黑部阿尔卑斯山脉路线”有日本海拔最高的铁道车站“室堂”(海拔2450米)、日本第一高的“黑部水库”、高度达20米的雪壁——雪之大谷、世界遗产的合掌造聚落“五个山”等,很多受欢迎的观光景点。此外,在富山湾能够捕获鰤鱼、萤乌贼、白虾、幻鱼等种类丰富的海鲜。打造一条结合上述观光、美食和休闲运动的自行车路线,在推动富山旅游上可谓如虎添翼。

福井县也以国家自行车路线为目标

为了不落富山县之后,福井县也积极地争取国家自行车路线的认证。国家自行车路线是一种代表日本,能够向世界夸耀的自行车路线认证制度。到目前为止,像是连结爱媛县今治市到广岛县尾道的“岛波海道”,或者是环琵琶湖一周的“BIWAICHI”等,共有6条被国家认证的自行车路线。一旦获得认证,知名度便随之大涨,如果举办自行车活动,也自然会吸引许多的参加者前来。认证之后,接踵而来的各种溢出效应(Spillover Effect)令人期待,所以各地方自治体都渴望能够获得国家自行车路线的认证。

福井县的一大卖点是“三方五湖(GOKOICHI)”的自行车路线,环绕若狭湾附近的5个湖泊一周,全长约42公里。虽然中途也有高低起伏的坡道,但是对初学者来讲算是低难度的路线。此外,福井县南部曾经存在过“若狭国”(日本古代的令制国之一),有一条以若狭湾旁的小滨为起点,连接京都的“若狭街道”,因为在若狭湾大量捕获的鲭鱼被运送到京都,故有“鲭街道”的别称。以“鲭街道自行车旅游”为概念,目前正着手规划从福井连结到京都或滋贺的长距离路线,从全家骑车出游到专业自行车骑士,希望满足各种族群的不同需求。



三方五湖地区全体协议会制作的“GOKOICHI”地图

推动连结北陆3县的共同路线

“太平洋岸自行车道”是荣获日本政府认证的国家自行车路线之一,连结千叶县铫子市到和歌山县加太海岸,长约1200公里的自行车道。实际上,这条自行车道还有很多尚待整备的地方,但是如果把这段路程分为几趟来骑,似乎能够慢慢地享受达目标成就感。

那么,换作是北陆3县,从北端的富山县朝日町出发,绕行石川县的能登半岛一周,再经过金泽、加贺,以福井县高滨町为终点,把连接3县、长约600公里的海岸线规画成为“北陆日本海自行车道”的话呢?在骑自行车的途中,透过当地美食和景色来感受各地方的风土差异,尽情地享受日本海的浪漫,一定可以成为富有特色的自行车路线。

最近,富山县与石川县的两位知事进行恳谈会,发表了北陆3县共同发售一日券车票、共同经营观光列车的构想。虽然富山、石川和福井3县同属于北陆地区,但是彼此之间到目前为止都没有合作关系,以北陆新干线的开通为契机,在自行车旅游上形成“One Team”,期待有朝一日能够吸引更多的日本国内外游客到北陆一游。



越过手取峡谷自行车道对山桥的参赛者

追求“健康、友谊、人生意义”的目标

在自行车旅游蓬勃发展的台湾,自行车大厂捷安特GIANT的创办人、前会长刘金标曾经把骑自行车的运动定义为“健康、友谊、人生意义”。自行车旅游,把一天内可移动的行动范围扩大了,即使是甜食或高热量的食物,在某个程度上也可以不忌口享用,对于充满好奇心又喜爱美食的我而言,真是一举两得。骑自行车可以获得无比乐趣,带来身心活力,而且自然会认识越来越多志同道合的朋友。

希望北陆3县在振兴观光上除了眼前的经济效益之外,也能纳入游客和当地居民透过骑自行车而变得更加幸福的远程目标。最后,衷心期盼自行车旅游能够让北陆3县成为日本具代表性的自行车圣地。



笔者与来自台湾的参加者合影留念

标题照片:骑自行车挑战石川县各地的笔者

图片:均由笔者提供

