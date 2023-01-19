日本人新年的“三贺日”传统源于何处？

在欧美国家，人们只在1月1日庆祝新年，从1月2日开始便回归普通的日常生活；而在日本，1月1至3日都是新年节日，还被称为“三贺日”，这种习俗对欧美人来说或许非常不可思议吧。为什么日本人新年要庆祝三天呢？请看万叶学者（研究日本最早的诗歌总集《万叶集》及其相关领域的学者——译注）第一人、国学院大学文学部特别专职教授上野诚的讲解。

在使用历法的地方，人们都会庆祝“元旦”“正月”。特别是在中华文明圈，人们将其视为重要节日。“正月”这一概念本身源自中国古代王朝，尤其从隋唐开始，传播至东亚其他地区，并逐渐相沿成俗。中华文明，可以说是以汉字、儒教、佛教和律令为核心的文明。古代，在中华文明圈，到了新年，臣子必须放下所有事情，赶往皇宫，觐见帝王，恭贺新年。这是臣子的本分。因此，正月不拜见帝王，会被视为一种反叛行为。

古时帝王居北，臣子在南，臣子需面北朝拜帝王（天子南面，臣下北面）。这是因为，古时天子被定位为北极星。上述便是正月朝觐庆贺之礼法“朝贺”的核心部分。这就是为什么在中华文明圈，宫殿几乎都有南广场，那是臣子们列队朝拜的地方。唐代的长安城、日本的平城京、平安京、冲绳首里城及韩国的各宫殿都是这种构造。“朝贺”结束后便是贺宴。实际上，日本的遣唐使们在台风季远渡东海，也是为了参加朝贺，拜觐中国皇帝。

一般认为，这种朝贺礼法传至日本，大约是在公元7世纪后半期。而后，日本各地也逐渐开始举行朝贺仪式。在中央派驻地方的机关“国厅”工作的官员们集合在一起，面向都城的宫殿所在方位叩拜，然后举行贺宴。也就是说，这套在中央施行的礼法，在地方的国厅也同样实施起来。

过年的礼仪和问候，是一年中最重要的活动

后来，这套礼仪逐渐普及至各地村落及寻常百姓家。过年时，首先要给一村之长、一家之长拜年。大量客人聚在一村或一家之长的家中，拜完年后，设宴待客。因此，家家户户必须在年末完成大扫除，而且，客人和主人都要准备好盛装。此外，还要准备招待客人的饭菜。当然，家中的新年装饰也必不可缺。



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也就是说，过年的礼仪和问候，是一年中最重要的活动。在当今中国，这一节日被称作春节，按照农历举办。韩国过的也是农历新年。因此，在中华文明圈，岁末年初都会出现大规模的人员流动。在欧美国家，圣诞节假期之后，元旦只放假一天，但在中华文明圈这可是不行的，因为人们需要在新年时团聚。

成书于8世纪中叶的和歌集《万叶集》的最后一首和歌(*1)，是在因幡（今鸟取县）国厅的元旦朝拜后举行的贺宴上吟咏的。天平宝字二年（公元758年），大伴家持（《万叶集》编纂者——译注）作为中央派遣的官吏赴因幡国厅任职。之后在那里迎来新年。天平宝字三年（759年）正月，白雪纷飞。在雪天完成朝拜后，大伴家持诗兴大发，赋歌一首：

三年春正月一日，于因幡国厅赐飨国郡司等之宴歌一首 献岁更新，今日初春，降兹瑞雪，弥益福臻。 （出自《万叶集精选》，钱韬孙译）

新年降雪被视为丰年吉兆，在新年的贺宴上，大伴家持特意强调了这一点。显然，表达恭贺祝福是正月和歌的主基调。以下为笔者拙译：

天平宝字三年正月初一，在因幡国厅款待国郡诸官员的酒席上作歌一首 新年伊始，

初春今日，瑞雪纷飞。

愿新一年的吉事，如此般漫天琼花，多多益善。

时光跨越1300年，现代日本人依然庆祝正月这段特殊的时光。正月之于日本人，就像圣诞节之于欧美人那样不同寻常。

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