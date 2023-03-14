亚洲足球与世界的差距缩小了吗？日本足球实现八强梦还有哪些课题？

2022年卡塔尔世界杯小组赛上，日本国家足球队爆冷击败了德国、西班牙等世界杯昔日冠军，着实震惊了世界。可惜的是，在随后的八分之一决赛中，日本队输给了克罗地亚队，还是没能实现进入八强的夙愿。本文将复盘日本队在这届世界杯上的表现，探讨日本和亚洲其他国家足球队进一步上升的可能性。

亚洲球队顽强拼搏，闪耀在卡塔尔世界杯上

亚洲足球与世界的差距是在缩小，还是在扩大？

2022年世界杯，包括东道主卡塔尔在内，亚洲足球联合会（以下简称“亚足联”）共有六支球队参赛，是历届最多的一次。其中，日本、韩国、澳大利亚三支队伍实现了小组出线。回想2014年巴西世界杯亚洲没有一支球队出线，2018年俄罗斯世界杯只有日本队出线，可以说亚洲球队在这届世界杯上表现亮眼。更有甚者，日本队击败德国队、西班牙队，韩国队击败葡萄牙队，沙特阿拉伯队战胜阿根廷队，亚洲球队接连爆冷，震惊了全世界。

然而最终，日本、韩国、澳大利亚三支球队都在八分之一决赛中失利，止步十六强。2002年日韩世界杯上，韩国曾闯入四强。自那之后，亚洲球队连续五届均未能闯入八强。卡塔尔世界杯的八强球队中，只有摩洛哥队不属于欧洲或南美球队（上届俄罗斯世界杯，八强被欧洲和南美球队包揽）。这意味着，足球的世界版图并未发生大的变动。也就是说，亚洲球队与足球豪强之间的差距确实在缩小，但并未缩小多少。

2022年世界杯之后，由32支队伍参加足球世界杯决赛阶段比赛的赛制就告一个段落了。2026年足球世界杯将由美国、加拿大、墨西哥三国共同主办，决赛阶段的参赛队伍将扩大至48支。分配给亚足联的参赛名额将增加4个，达到8.5个。那么，要想迎来亚洲新势力跻身八强的时代，我们需要做些什么呢？

关键还在于日本国家足球队。

在俄罗斯世界杯和卡塔尔世界杯上，日本队连续两届晋级十六强，亚洲球队首次实现了这样的突破。回顾这两次八分之一决赛，上一次，日本队在2∶0领先的情况下被比利时队逆转失利；这一次，日本队则踢满120分钟，1∶1逼平克罗地亚，最终惜败于点球大战。毫无疑问，日本队正一步步接近首次闯入八强的目标。

活跃在欧洲足坛的日本球员们

日本队能有此进步，主要原因是在欧洲踢球的日本球员不断增多。

日本队此次出征的26名队员中，有19名正在欧洲踢球，而且所属球队遍布各大联赛，包括英格兰超级联赛、西班牙甲级联赛、德国甲级联赛、比利时甲级联赛、法国甲级联赛、葡萄牙超级联赛、苏格兰超级联赛等。此外，效力于日本J联赛的国内球员中，权田修一、长友佑都、酒井宏树三人在职业生涯中都曾经赴欧洲踢过球。因此事实上，日本国家队约八成球员都有旅欧经历。

而在2010年南非世界杯时，日本国家队23名球员中只有4名在欧洲踢球。当年日本队闯进了十六强，人们对日本年轻球员的关注度由此提高，这助推了日本旅欧球员规模的扩大。

过去，日本足球国家队主要由在国内联赛踢球的球员组成，能够频繁地参加比赛。但近年来，参赛机会有限，因此，国家队球员在各自所属俱乐部过得是否充实，直接关系到日本国家队的实力能否增强。

参加卡塔尔世界杯的日本国家队球员中，镰田大地、守田英正、前田大然参加了欧洲冠军联赛，南野拓实、堂安律、富安健洋、久保建英参加了欧足联欧洲联赛。如此日常性参赛，才孕育出日本队击败德国、西班牙等强队的实力。



在对阵德国队和西班牙队的两场比赛中，堂安律都在日本队落后一球的情况下进球，追平比分（2022年11月23日，卡塔尔多哈，时事社）

当然，日本国内联赛也很重要。比如日本J联赛常胜军团——川崎前锋的后防核心谷口彰悟，作为三名后卫之一出战日本队对阵西班牙队的比赛。上半场，他展现才智，中途改换了更有效的防守方式，成功阻止了对方再度进球。他的活跃表现显示出日本J联赛顶级球员的实力和尊严，意义重大。

日本J联赛因世界顶级球星安德雷斯•伊涅斯塔（西班牙前国脚）加盟而备受关注。但直到最近为止，绝大部分外籍球员都来自巴西。如今，来自西班牙、丹麦、瑞士等欧洲国家的球员逐渐增多，国际化程度不断提高。这是很有利的一面。无论是欧洲还是日本国内，都具备了让日本球员成长的环境，这非常重要。可以说，日本足球的发展环境是不差的。

卡塔尔世界杯上，沙特阿拉伯队首战击败阿根廷队，爆出了一个大冷门。沙特阿拉伯队的球员全都在国内踢球，训练准备时间很充分，无疑更容易调整状态，完成配合。不过，尽管他们最大限度地发挥出了自己的优势，还是输给了波兰和墨西哥，最终以小组垫底的成绩结束了世界杯之旅。

而东道主卡塔尔队，同样由在国内俱乐部踢球的球员组成，却是这届世界杯上唯一一支未能取得一场胜利的亚洲球队。不得不说，就算国内联赛成熟了，如果国家队中没有活跃在欧洲赛场的球员，就很难在现代世界杯比赛中取得更好的成绩。

利用“5个换人名额”规则,实现了日本队的战略

日本队在卡塔尔世界杯上的表现中，最值得玩味的是频繁更换上场球员。

按卡塔尔世界杯小组赛阶段的赛程，每隔三天赛一场。森保一主教练一共起用了日本国家队26人大名单中的22人。在第一场对战德国队反败为胜后，第二场对战哥斯达黎加队，主教练大幅度调整了首发阵容，更换了五名队员。能够看出，他在作此判断时考虑到了球队使出超过100%的实力对战德国之后需要休整的实际情况，也考虑到了哥斯达黎加控球率较低的特点。

只是结果并不如愿。上半场，日本队一直在试探，是通过控球打破对方防线来取胜呢，还是像对阵德国队那样主打防守反击。结果到了下半场，反而被哥斯达黎加队拖住了节奏导致失分，最终以0∶1落败。

单从这一场比赛来看，这一招很难让人称道。但在随后对阵西班牙的比赛中，在对哥斯达黎加战中被换出首发阵容的伊东纯也、田中碧、久保建英、前田大然无一例外地保持了良好的状态。日本队下半场连进两球，拿到了三分。若将这三场比赛联系起来看，对主教练调整首发阵容的评价就很不一样了。



日本队灵活利用“5个换人名额”规则，击败了德国队和西班牙队。很多人希望森保一主教练（右）继续留任（2022年12月1日，卡塔尔 多哈）（图片：时事社）

与日本队不同，不少球队，比如克罗地亚队，即使赛程安排紧凑，也将换人次数控制在最低限度。世界杯决赛阶段赛程短，到决赛为止最多七场比赛。上场球员相对固定，更容易提高球员之间配合的默契程度。

但在日本队与克罗地亚队的八分之一决赛中，日本队似乎发挥得比对手更好。尽管赛前已被擅长比赛的克罗地亚队研究透了，但日本队并非毫无机会。最终虽因点球大战失利未能实现八强目标，但整场下来两支球队始终势均力敌，这对日本队来说已是一种进步。

包括日本在内，亚洲球队在国际足联（FIFA）排名最高的，是排在第20位的伊朗国家队。在世界杯的赛场上，亚洲球队遇到的对手排名都比自己靠前。如果不能始终保持好于对手的状态，是无法攻破强队防线的。最低条件便是，灵活地使用更多球员，让球队整体能够维持住状态和强度以发挥超过100%的实力。可以说，日本国家队已经证明了这一点。

亚洲球队面临的课题已然清晰

在小组赛阶段苦战到身心俱疲，即便闯进十六强，也无法再与渐入佳境的强队抗衡了。卡塔尔世界杯因新冠疫情而更改为“5个换人名额”，今后是否沿用这一规则不得而知。但可以明确的是，如果不能持续保持实力，就不可能跻身八强。此次日本队距离八强仅一步之遥，这么看来日本队的运营并没有错，剩下的问题就是如何精调了。

在战术层面，日本队的一大收获，是当对手控球时，通过紧凑且有组织的联动进行防守。这在对阵德国队和西班牙队的比赛中被证明是有效的。而在与克罗地亚队的比赛中，日本队是通过定位球赢得进球的。

但是，在己方控球时，如何打破对方防线成为一个待解课题。日本队必须继续发扬善防守的优势，提高在传球过程中击溃对手防线的攻击能力，尝试增加战术变化。放眼世界足坛，包括日本队在内，亚洲球队依然属于弱者。但是，为了有朝一日成为强者，我们又必须要做好相应的准备。

要做什么已经是显而易见的了。

对亚洲球队而言，卡塔尔世界杯并非失望之旅，而是充满希望的新起点。

标题图片：日本队2∶1击败西班牙队，实现了小组出线。队员们欣喜若狂（2022年12月1日，卡塔尔 多哈，时事社）

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