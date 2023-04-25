寻找沉睡的“宝藏”！日本海岛的乡村振兴之路

海士町位于日本海岛根区域隐岐群岛。过去，这里因人口流出和老龄化而面临变成无人岛的危机；而今，越来越多青年人移居至此，已占岛上人口的两成。移居者与当地人互融共进，使小岛重新焕发活力。这座小岛上究竟发生了什么样的变化呢？

一度四面楚歌

前往海士町（中之岛）主要有两种方式。一是从鸟取县的境港乘渡轮前往，约需4小时。二是先从大阪伊丹机场乘飞机约40分钟，到达隐岐群岛最大的岛屿——岛后，再乘船约1小时，路途遥远。秋冬时节，日本海风急浪高，船只还常常停航。海士町就是这样一个漂浮在茫茫日本海上的小岛。

镰仓时代(*1)，后鸟羽上皇曾被流放至此，因此人们对这里的印象往往止于汪洋上的一座孤岛。其实，这里风景优美，拥有得天独厚的自然环境。小岛被透明度极高的澄澈海洋环绕，岛上地形多变，被联合国教科文组织认定为世界地质公园。在山中行进，忽而豁然开朗，平原、水田跃入眼帘。



从高台上看到的景色。左侧远处是知夫里岛，右侧远处是西之岛（图片：笔者）



山林与水田交相辉映（图片：笔者）

然而，或许是离岛宿命使然。第二次世界大战结束后，青年人口流失问题日益突出，岛上人口持续减少。由于全靠公共事业支撑，海士町债务膨胀，财政吃紧。留给这座小岛的，似乎只有“绝路”一条。

求自立，谋发展

就在岛上经济走投无路之时，2002年，力主改革的町议会议员山内道雄首次当选町长，给注重地缘、血缘的町长选举带来了新气象。2004年，山内道雄制定了事关海士町存亡的“自立促进计划”。根据该计划，海士町大幅削减了町公所的人事经费，将省下来的钱用于提高水产、畜产等本地产业的附加值，实施育儿支持政策等。

大江和彦曾在山内道雄领导下，在町公所负责产业振兴工作。2018年，他接任町长。回顾山内道雄担任町长的时期，大江和彦说：“除了主要官员，町公所的普通职员们也主动要求减薪，表示要‘给海士町的未来投资’。我想这让岛民们看到了町公所的决心。”町公所获得了民众的感激，也为民众接受改革打下了基础。



海士町町长大江和彦（图片：海士町）

若说削减人事经费是“守”策，那么改革的“攻”策便是引进外部视角，彻底挖掘埋藏在岛上的各类资源——“宝藏”，开发新的商品。大江町长说：“海士町拥有大量未被开发的宝贵资源，但靠我们自己很难意识到它们潜在的价值。帮我们发现这些价值的是来自岛外的‘旁人’。”

起初，“商品开发研修生”这一海士町版地方振兴协力队(*2)发挥了关键作用。后来，海士町积极地通过招聘网站等发布需求，成功吸引到了越来越多的移居者。海士町为这些移居者发放育儿补贴，提供住宅等，以支持他们在岛上的生活。而这些措施的主要资金来源就是町公所职员们主动削减的薪资。



左图为商品开发研修生开发的“蝾螺咖喱”，嚼劲独特。右图为当地著名特产隐岐牛排。公共事业减少之后，当地建筑业者便投身到畜牧业中（图片：笔者）



海士町为移居者提供的住宅（图片：笔者）

“寻宝”记

2005年，石田大悟（现年42岁）从大阪移居至此，他可以算是海士町移居潮的第一批来岛居民。当时，石田大悟厌倦了自己供职的“黑心”企业，而招聘网站上的一句“来岛上寻宝吧”打动了他的心。

石田大悟的工作是操作新型海产品速冻保鲜技术“CAS（Cells Alive System）”加工设备。过去，海士町的海产品运输到鸟取县境港的成本较高，且新鲜度明显下降，因此常遭压价。于是，海士町政府放手一搏，牵头在官民合营企业“故乡海士”引进了CAS技术，以保持海士名特产牡蛎、白墨鱼等的新鲜度，打造新产品。



可瞬间冷冻白墨鱼的CAS加工设备（图片：海士町）

据介绍，得益于新技术，海士町白墨鱼的纯收入增长了近三倍。对于这份工作，石田大悟表示：“尽管只是单一的操作，但我能感受到，我的每一次操作都能为振兴海士町起到积极的作用。这也让我可以自豪地向朋友们介绍自己的工作。我想，这大概就是我来岛上找到的‘宝物’吧。”

干海参也是移居者发掘的“宝物”。2005年，当时就读于一桥大学的宫崎雅也通过与海士町初中生的交流活动，爱上了这座小岛。他甚至放弃了入职金融机构的机会，移居海士町，打算从事渔业。为了避免当地特产海参在收购时被压价的局面，宫崎雅也想到了一个主意——加工制作中餐高级食材干海参，对华出口。这是他在中国留学时的经历带来的灵感。

但是，当地缺乏加工设备，尽管获得了国家补贴，海士町仍然要再出资7000万日元（约合人民币357万元）。为此，2007年度预算案在海士町议会遭到了强烈的反对。时任町公所产业振兴负责人的大江和彦极力说服议员们：“宫崎若能成功，就能从中国买家那里赚到许多钱。这些钱也会分配给本地渔民的，大家的收入都能得到增长。”预算艰难地得以通过。如今，干海参已经成为海士町的重要收入来源。



干海参工厂“Tajimaya”（图片：海士町）

第一批移居者们对移居岛上评价甚高，通过口口相传以及在社交媒体等广泛传播，更多年轻的挑战者们接踵而至。从2004年（改革元年）到2021年，移居者共计873人。其中近半数（414人）至今仍留在岛上，占到了总人口（截至2021年3月末，全岛共计2212人）的18.7％。海士町人口下降的趋势得到了遏制，年龄结构也逐渐年轻化了。

在老龄化所致后继无人的困境中，移居者们成为各行各业的宝贵力量，岛上的本地人也逐渐接纳了他们，不再将他们当作“外人”。石田大悟表示：“我感觉整个岛就是一支队伍。大家愿意一起努力，愿意回报这座岛。”虽然机缘巧合才移居至此，但如今已然成了岛上一员。



海士町北部的丰田渔港（图片：笔者）

半官半X

初见小岛Megumi时，她递来的名片上写着“海士町公所交流促进课、半官半X特别任命负责人”。当笔者询问“半官半X”的意思时，她解释道：“只要是对本地有好处的事，我们什么都可以做，这便是X的意思。町公所的职员们会在海士町的酒店Entô中做换床单、熨烫等工作。”

这是海士町独特的“公务员工作方式改革”，其中贯穿着大江町长的理念：“希望公务员们不要以为自己的工作只是坐在电脑前，完成国家和县里下达的任务。只有到基层去，才能发现我们面临的问题。为了这座岛的发展，我们必须主动作为，投身‘副业’。”



小岛Megumi和她的名片（图片：笔者）

小岛Megumi是2022年4月刚从神奈川县移居来的。近年，受新冠疫情影响，远程办公逐渐普及，因此甚至有人一边在为东京的企业工作，一边计划着种植葡萄，酿造葡萄酒。

除了接纳移居者，海士町还积极招募赞助人。无论赞助人住在哪里，都可以通过购买海士町特产、故乡纳税(*3)等方式，为海士町提供经济支持。为了让更多人了解这座岛，海士町开始推行为期3个月到1年的“成年人登岛留学”制度。

海士町所处的环境似乎暗示着日本的未来——低生育率、老龄化，人口过疏化，地区活力下降。不过，町公所人才工作特别任命负责人丰田庄吾满怀信心地说：“困难催生智慧。海士町所做的种种努力应当能够为日本开创新未来提供范本。”其实，丰田本人也是一名移居者。



东京都小笠原村议会议员们正在聆听丰田庄吾的发言。受困于人口过疏化问题的地方政府纷纷派人前往海士町“取经”（图片：笔者）

标题图片：从海士町的彩虹海滩上看到的风景（笔者）

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