日式檐廊——令人怀念的风景，传统住宅中的治愈空间

即使对于从小就生活在城市高楼中的日本人来说，传统的“日式檐廊”依然会唤起他们的怀旧之情。本文将由“檐廊作家”成濑夏实为大家介绍日式檐廊的独特魅力。

日式檐廊是传统日式房屋外挑出来的走廊型构造，一个处于房间和室外之间的空间。据传，这一构造源自平安时代的贵族宅邸，是环绕主屋的带有房檐的空间。它出现在普通百姓的住宅中，大约是从100年前的大正时代开始的。

遗憾的是，现今日本的城市中，很少有这种带檐廊的房屋了。最大的原因可能在于这个空间的模糊性。日式檐廊大致可分为两种。一种是暴露于露天的外廊，日语称“濡缘”；另一种是建在防雨窗和玻璃窗中的内廊，日语称“榑缘”。它们都看似走廊而非走廊，并没有明确的用途划分。

在日本经济高速增长期，城市地价上涨，公寓房增加，独户住宅变得越来越小。房子再小，厨房、起居室、卫生间、浴室也是必须的；但没有檐廊，却不会影响生活。因此，这种传统建筑中的檐廊，便渐渐地从日本的住宅中消失了。

对于我这个在东京的公寓楼里长大的90后来说，几乎不曾有实际体验日式檐廊的机会，它只是昭和年代的风景，出现在吉卜力的动画电影或是《海螺小姐》等动画片中。

然而，在日本三大名园之一的水户的偕乐园中，我被日式檐廊的魅力深深吸引住了。当我坐在水户藩藩主德川齐昭的别墅“好文亭”的檐廊，观赏绿意盎然的优美庭院时，神清气爽，好不惬意，不由得感叹带檐廊的住宅是多么地好，并由此而产生好奇，想知道东京有多少檐廊。这便是我“檐廊之旅”的起点。



好文亭（PIXTA）

可以坐的檐廊

此后，我开始了周末寻找檐廊的生活。被列入文化遗产的政治家、资产家宅邸，历史悠久的旅馆，古民居改建而成的咖啡馆等，最初去的都是这些我认为应该带有檐廊的老建筑。但是，我真正想寻找的是“可以坐下来的檐廊”，而这些老建筑的檐廊很多都铺着红地毯，不能坐，因此常常令我失望而归。原本我以为江户时代的古建筑一定会配有檐廊，实地走访后才知道未必如此。

反正是要探访檐廊，不如一并将我去过的檐廊相关信息发布出来——出于这样的想法，2013年7月，在我23岁的时候，开设了“檐廊指南” 网站。我还在推特上请大家推荐带檐廊的建筑，寻访的范围逐渐扩大到了京都、静冈、长野等全国各地。

坐在檐廊上放空自己，可以获得心灵的宁静和治愈。檐廊既属于住宅内部，但也能让人感受到室外随四季变幻的空气。

在檐廊上享受四季之乐

我对檐廊的喜爱日甚一日，以至于在镰仓市建了一幢带檐廊的房子。

尽管去赏樱胜地热热闹闹地赏花不失为一件乐事，但在自家的檐廊上静静地赏樱时，还能听到从远处传来的树莺婉转啼叫声。

盛夏时节，我一般在太阳西斜后才会到檐廊上去。夜里，呼朋唤友，打包几份披萨和啤酒，在檐廊上来一场夜间野餐，十分畅快；亦或泡完热水澡，在檐廊上吹着晚风，仰望星空，不需要空调，也能享受一身清凉。



©NARUSE Natsumi

每逢中秋，在檐廊上架起碳炉，一边烤秋刀鱼一边赏月，也是一种乐趣。而且，还不必担心房间里留下鱼腥味。



©NARUSE Natsumi

即使到了隆冬，由于太阳高度变低，檐廊上阳光照射时间更长，暖洋洋的，很是舒服。而且，这个时节充分利用阳光，在檐廊上晒被子晒坐垫，可以说是先人的生活智慧。由于光线好、通风佳，猫咪狗狗也很喜欢来这里。

疫情的三年间，出行常常受限，远程办公很快普及，居家时间因此变长。为了切换工作与休息状态，到了午餐和下午茶时间，我一般会离开电脑，到檐廊上去。坐在檐廊上沐浴阳光，可以促进血清素的分泌，有效放松身心，缓解压力。我想，这种“檐廊浴”为远程办公起到了不小的积极作用。

拥有一所带檐廊的房子，的确并非易事。不过，日本有许多改建成咖啡馆或小旅店的古民居，到了休息日，可以去这些地方感受檐廊的魅力。我曾走访过全国180多处檐廊，在这里，我想根据自己的体验，为大家推荐几个好地方。

这些檐廊 不会让你失望

Guest House toco.

位于东京都台东区下谷。这是一家由拥有百年历史的古民居改建而成的旅店。从东京地铁日比谷线入谷站步行约2分钟到达。坐在檐廊上，观赏幽静的庭院风景，很难想象这里距离繁华热闹的银座仅仅不到20分钟。走进这里，会让你恍然间感觉穿越回到了昭和时代的日本一样。

https://backpackersjapan.co.jp/toco/



©Naruse Natsumi

昭和之家 檐廊咖啡

位于东京都足立区西保木间。这座融合了西方风格的日式建筑，建于1939年，2012年被列入日本国家级文化遗产。现在，这座建筑既是住宅，同时也有一部分作为摄影区和咖啡馆对外开放。这里的庭院景色优美，春季早樱繁茂，秋日红林尽染。

https://shouwanoie.jp/cafe/



©NARUSE Natsumi

月与松

位于神奈川县镰仓市材木座。这是一家由建于100多年前的古民居改造而成的日餐馆，招牌是手打荞麦面和自制干鱼子。在这里，你可以一边欣赏檐廊外的庭院景色，一边享受美食。不同于常见的木制檐廊地板，这里的檐廊与许多政治家或名人宅邸一样，铺的是榻榻米，非常讲究。

https://whaves.co.jp/tsukitomatsu/



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古民家noie梢乃雪

位于长野县北安昙郡小谷村。这是一座由120至150年前建造的古民居改建而成的旅店。尽管这里几乎没有什么旅游资源，放眼望去尽是群山，但与萍水相逢的房客们坐在檐廊下，摆上桌子，一边吃早餐，一边闲谈，也别有一番趣味。

http://kominkasaisei.net/



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MASUYA GUESTHOUSE

位于中山道和甲州街道交界处的温泉驿站小镇下诹访町，是由在明治时代的古地图上亦有记载的老字号旅馆改建而成的。檐廊很长，几乎把整个建筑围了起来，可以让你充分感受檐廊的魅力。

https://masuya-gh.com/ja/



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Hanatone

这是一家位于神户市北区山谷的贝果店，由建于260多年前的茅草屋顶民居“前田家住宅”改建而成。尽管交通不便，距离最近的电车站步行需要1小时30分钟，而且附近的公交车站每天只有10班车，但仍有许多远道而来的回头客。购买贝果后，你可以请店员帮忙加热，然后坐在檐廊上品尝。

http://hanatone.jp/



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今西家书院

位于奈良市，是室町时代初期典型的书院造(*1)遗址，为日本重要文化遗产。这里原本是兴福寺大乘院家的坊官(*2)福智院氏的居所，于1924年转让给自明治时代起在奈良经营酿酒业的今西家。这里开设了一间茶饮店，可以一边欣赏庭院美景，一边品尝抹茶、日式茶点，感受历史的韵味。

https://www.harushika.com/study/cafe.php



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标题图片：笔者提供

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