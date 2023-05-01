倡导文明乘车，日本这些海报脑洞大开、创意十足，一目了然！

日本有着独特的乘车规矩，比如排队上车、车内尽量少讲话、不可打电话等。随着访日外国游客越来越多，近年来，日本各大铁路、地铁公司脑洞大开、各出奇招，以简明易懂为目标，设计了许多妙趣横生、创意十足的文明乘车宣传海报。

日本独有的乘车规矩

日本的电车严格按照时刻表运行，哪怕只有短短一分钟的延误，也会在车内广播通报。治安情况也比较好，即使将背包行李放在行李架上，或是打盹小憩，一般也不会发生问题。这样的便捷度和安全性受到外国游客高度评价，但另一方面，日本独特的乘车规矩也常常让他们感到不知所措。

例如，乘坐电车、地铁时应当尽量避免接打电话，有这种规矩的国家恐怕不多。此外，在车厢拥挤已是司空见惯的大城市，还存在一些当地特定的规则。例如，在站台排队等车时，需要避开车门附近的位置，先下后上；站在车厢内门口附近的人，即使没到站，停车时也应暂时下车，以方便他人顺利下车。

其实，礼仪规矩是对他人的体谅尊重，并非法律法规。即使同为日本人，对于公共场所不文明行为的定义，也因人而异。因此，基于由日本72家民营轨道交通公司加盟组成的日本民营铁道协会的统计数据，我们对日本乘客较为看重的乘车礼仪进行了总结。



根据“站台与车厢内不文明行为排行榜”前6名制作的海报。左侧为2020年、右侧为2021年的结果（图片：日本民营铁道协会）

站台与车厢内不文明行为排行榜 前10名（2022年度）

1 坐姿（占用过大空间、伸直腿等） 34.3％ 2 大声讲话、喧哗 33.9％ 3 上下车时不注意礼仪（在车门附近挡路等） 27.0％ 4 行李的拿放方式（双肩背包背在背后、将包放在座位上等） 24.0％ 5 咳嗽、打喷嚏时不顾及周围人 22.3％ 6 手机等电子产品的使用方式（边走边玩手机、在特别拥挤的情况下使用手机等） 18.7％ 6 垃圾、塑料瓶等弃之不管 18.7％ 8 醉醺醺状态下乘车 15.9％ 9 占用爱心专座 14.4％ 10 耳机漏音 13.7％

出处：日本民营铁道协会（3305人回答，多选式，最多可选3项）

尽管前几名的顺序有时会发生变化，但每年基本都是这几种。在“上下车规矩”中，回答“在车门附近挡路”的受访者超过半数，而“不遵守先下后上”“等车时插队”的占比较低，可以看出排队上车已经成为习惯。

该问卷调查于1999年首次实施，当年，不文明行为排名第一的“使用手机”，在智能机普及的今天，依然高居榜上。过去被认为不文明的主要理由是“打电话的声音或铃声”，但现在这个占比下降，“边走边玩手机”则超过了半数。这样的行为不仅会给其他人造成麻烦，而且还非常危险，因此受到人们重视。

“咳嗽、打喷嚏时不顾及周围人”连续4年排名靠前。此外，在2022年实施的调查“疫情期间乘车时让你介意的事情”中，“未佩戴口罩”“和周围人讲话”“车内通风换气问题”“与旁边人的距离”等与疫情防护措施相关的回答较多。有些或许算不上不文明行为，但为避免惹麻烦，最好还是多加注意。

“浮世绘海报”，在国外亦引发热议！



西武铁道公司推出的“不文明乘车行为浮世绘”系列海报。左侧描绘的是“霸座”，右侧描绘的是“在车门附近挡路”（图片：西武铁道公司）

日本民营铁道协会的调查结果，为日本各民营轨道交通公司优化服务提供了参考。在车站和车厢内张贴“乘车文明宣传海报”就是其中一环。不仅如此，近年来，兼顾外国游客接受度的海报也越来越多。

例如，西武铁道公司于2016年制作的“不文明乘车行为浮世绘”系列，在国外也引发了巨大反响。采用了浮世绘画风的该系列海报上，歌舞伎演员、花魁等都成为电车乘客，通俗易懂地呈现出车厢内令人恼火的不文明场景。

据介绍，该系列海报在社交媒体上引发热议，许多人前来咨询是否可以购买同款明信片，还有台湾的课外补习学校申请将其收录在日语教材中。2019年，这些海报还作为“融合传统日本与现代日本的优秀作品”，在全球最大的装饰艺术和设计博物馆——英国维多利亚与艾尔伯特博物馆展出。

西武铁道公司将海报宣传对象从一直以来的儿童，扩大到外国游客，以期设计出让外国人也能一眼看懂的海报，这种策略取得了显著成效。

脑洞大开 抓人眼球



蒙克画作《呐喊》，变成因强行冲门被夹住的乘客（图片：东京都交通局）



一名乘客将双肩背包背在身后，撞到了《戴珍珠耳环的少女》，惹人厌嫌（图片：东京都交通局）

东京都营地铁的运营方东京都交通局则在海报上添加了英文、中文和韩文提示。这种海报多语种化的尝试始于2017年。当时，戏仿名画设计的“世界文明美术馆”系列海报引发了热议。为了赶车强行冲门，结果被门夹住的《呐喊》（蒙克）；为避免挤到其他乘客，将双肩背包抱在身前的《戴珍珠耳环的少女》（约翰内斯•维米尔）……如此脑洞大开的作品，不曾想竟出自公有企业之手。

此外，东京都交通局还将车站及车厢内常见的场景，以天马行空般的联想手法制作出创意独特又通俗易懂的《如同》系列海报等，呼吁人们文明乘车。



在站台当“低头族”，就如同置身猛兽环伺的热带雨林那般危险？！（图片：东京都交通局）



受伤时有人让座，就如同在沙漠中被人引向绿洲那般感动？！（图片：东京都交通局）

精炼的创意图案

在全日本民营轨道交通中，东京METRO的客流量最大。自1974年（当时为其前身营团地铁）至今的半个多世纪里，每月都会更新乘车文明宣传海报。早期的优秀作品包括平面设计的重量级人物河北秀也设计的《独占者》（1976年）等。该海报灵感源于电影《大独裁者》，海报上，卓别林大大地岔开双腿，在地铁上霸座。

《独占者》别出心裁，不搞居高临下的警告，而是通过打造视觉记忆点，抓住乘客的心，这种设计理念一直沿用至今。



将汉字巧妙融入漫画的海报“你的行为，好吗？”（图片：公益财团法人METRO文化财团）

一个很好的案例是将汉字巧妙融入漫画的系列海报“你的行为，好吗？”（2016年）。据介绍，为了能够将信息瞬间传达给受众，并同时引起外国人的兴趣，采用了将“一个汉字”图形化的方案。

此外，2018年的“GOOD MANNERS, GOOD TOKYO!”（文明乘车，文明东京）系列，另辟蹊径，通过外国游客的视角，观察地铁、电车中的日常场景，呼吁人们实践享誉世界的东京礼仪。

为了倡导文明乘车，各大轨道交通公司还会继续发挥创意、推陈出新，努力设计出老少、东西皆宜，契合时代特色的海报和标语。



“GOOD MANNERS, GOOD TOKYO!”（文明乘车，文明东京）系列海报通过外国人的视角观察日本乘客的乘车文明礼仪（图片：公益财团法人METRO文化财团）

采访/撰稿：nippon.com 日本网 编辑部

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