日本国家棒球队的强力后援——口罩制造老字号发明的防护腰带“CoreEnergy”及其研发轶事

在日本职业棒球界，有400多名选手喜欢系用“CoreEnergy”腰带。在世界棒球经典赛（WBC）和东京奥运会上，“CoreEnergy”腰带也帮助选手们有更出色的发挥。尽管其售价超过1万日元，有些小贵，但在业余棒球界也拥有越来越多的粉丝。本文将介绍该腰带的发明背景及其定位世界市场的战略。

让棒球选手发挥更出色的热门产品

球棒、手套、球鞋等各种棒球装备的发展日新月异，唯独腰带与创新似乎无缘。因为人们觉得腰带“只要不断就好”，对其功能没有过高要求。不过，近年来，一种腰带面世后改变了人们的旧观念，风靡日本棒球界，它就是“CoreEnergy”。

这种腰带的售价是含税1.1万日元，在3000日元左右为主流的棒球腰带中,算是相当高级的产品了。其大卖原因在于拥有传统腰带所不具备的支撑功能。



在售的CoreEnergy腰带带身有9种颜色，腰带扣有2种颜色。该系列产品中还有裁判用腰带和青少年用腰带（图片：Core Technology公司）

CoreEnergy的诞生，与一位职业棒球选手有很深渊源。这位选手就是川上宪伸，从20世纪90年代到21世纪00年代后半期，他曾作为中日龙棒球俱乐部的王牌选手活跃在棒球赛场上。

川上宪伸曾于2009年和2010年效力于美国职棒大联盟的亚特兰大勇士队。从赴美发展前起，他就一直为严重的腰痛烦恼不已。

棒球比赛中，击球、接球、投球等很多动作都需要用力扭转身体，因此受腰痛困扰的棒球选手不在少数。

有一次，川上的私人教练不经意地对一位朋友说：“要是有一种腰带，能让人扔球时就像穿上了紧身衣那样感觉不到疼痛就好了。”

这是改变棒球腰带常识的创意诞生的历史瞬间。一般人可能回应一句“真要有就好了……”，然后结束话题。因为当时听到这一诉求的是白鸽公司的社长横井隆直，所以这次对话并未止步于闲聊。



效力于亚特兰大勇士队时期的川上宪伸。他在美国职棒大联盟效力的两年时间里只赢了8场比赛，成绩不算理想（图片：共同社）

白鸽公司总部位于名古屋市，创立于1950年，是口罩行业首屈一指的老字号，以前卫创新著称。

该公司创业之初，医用口罩和特殊行业专用口罩已经普及，但该公司对其进行改良，在日本首次研发推出普通人使用的口罩。2006年，该公司打破平面口罩的常识，发明制造了“立体剪裁口罩”并获得专利，加入了压条用于阻隔病毒和花粉，并能紧密贴合面部。

一直专注于口罩业务的白鸽公司，此前从未生产过棒球用具。

但是，2015年就任该公司第三任社长的横井隆直，觉得川上的私人教练提出的那个创意很有意思。他一直认为，自己不仅要制造口罩，还应该制造出一些有个性的商品。2019年，他在公司内部成立了女子软式棒球部“白鸽Felix”，对棒球怀有特殊情感。



在公司主业生产口罩的同时，横井隆直社长还研发了CoreEnergy腰带，现已成为职业棒球选手的必备道具（图片：Core Technology公司）

身为纤维行业专家，才促成这次划时代发明

于是，白鸽公司开始着手开发棒球腰带，用以替代紧身衣。只不过，实际上制造腰带这事是横井社长独自一人在干，研发所花费的时间超出了预想。

引发腰痛的主要原因是腹内压太低，为此通常使用紧身衣来弥补。也就是说，防止腰痛的腰带，需要具备提高腹内压的效果。为此，和腰带以往通常使用的皮革或漆皮不同，必须用具有伸缩弹性的材料，并且有足够强度能承受比赛中产生的爆发力。

“我在来白鸽公司工作之前，曾在一家纤维企业历练了五年。主要工作是查看样品截面，弄清楚生产这种面料应该用什么样的线材，应该如何加工。这些经验和知识，在制造腰带上发挥了很大作用。”

经过多次测试，终于做出了制造腰带所需的面料“Power Mesh”，其具有比橡胶更好的伸缩弹性，也有足够的压力能适度地勒紧身体。横井隆直社长进一步将该面料设计成六层结构，成功使之具备了能够承受瞬间巨大爆发力的强度。



“CoreEnergy”的关键所在是延展伸缩性能出色的面料。它可以根据人体姿势伸缩，支撑躯干的肌肉活动（图片：Core Technology公司）

2013年，该产品作为“辅助腰带”获得专利。横井隆直社长和两位私人教练于2015年成立了新公司，即Core Technology公司。白鸽公司负责腰带的生产制造，Core Technology公司负责销售。

单枪匹马的营销战略

但是，当时CoreEnergy腰带可以说完全没有知名度。当务之急是不管以什么样的方式，必须让棒球选手们知道并愿意系用CoreEnergy。

Core Technology是创业公司，截至2023年2月，总共只有5名员工。能够去棒球训练场或球场做现场营销的销售业务员只有1人。

即使是在去高中棒球名校推销的时候，也基本上止步于“CoreEnergy？是什么啊？没听说过”，根本没机会向对方展示产品好在哪里。怎样才能让目标对象愿意拿起商品试用呢？

“我们基本上就是直接上门推销。”

说这话的，是2019年因缘际会加入Core Technology公司的河村隆史，现在担任该公司副社长。

“我们的销售先从母校棒球部老师那里开始推销这个产品。他经常去学校帮忙整理场地、捡球啥的，不经意间有老师说某处的棒球教练是他大学时代的学弟，愿意介绍给他认识。棒球界是个重视上下关系的社会。因此首先要让对方认识自己，然后依靠对方代为介绍关系，这很重要。”

负责上门推销的，只有横井雄太一个人。他是日本全国棒球强队——高知明德义塾高中棒球部的前队员，毕业后还参加过关西棒球独立联赛，是一名棒球老手。

在Core Technology创业之初被聘为公司顾问的职业棒球选手中，有伊藤光（现属横滨DeNA棒球俱乐部）、田岛慎二（现属中日龙棒球俱乐部）、角中胜也（现属乐天棒球俱乐部）等人。伊藤光和横井雄太都毕业于明德义塾高中，田岛慎二是横井夫人的朋友，角中胜也则是关西棒球独立联赛的前辈，靠着这些偶然关联产生了合作缘分。

单靠横井雄太一个人推销，能覆盖的球队数量其实是有限的。但是，CoreEnergy腰带的用户却以加速度方式增长。因为产品口碑太好了。

腰带深受职业棒球选手喜爱的缘由

大约从10年前开始，体育界开始强调躯干的重要性。CoreEnergy通过直接对很难有效锻炼的躯干施加压力，能够激发出身体的原始本能，让人更加出色地发挥实力。

躯干功能充分发挥，就能使上下半身高效联动，扩大四肢的活动范围。这样，不仅能缓解腰痛，还能防止身体受伤，提升赛场表现。



CoreEnergy目前在小规模生产车间制造，但随处可见其充分运用了口罩生产中积累的经验（摄影：笔者）

CoreEnergy现在已经是日本最受欢迎的棒球腰带了，在职业棒球选手中有400多名用户。在日本国家棒球队捧得冠军的东京奥运会上，全部24名选手中有20人系用CoreEnergy腰带参赛。

在这20名球员中，就包括上赛季获得三冠王的村上宗隆（养乐多棒球俱乐部）。本赛季Core Technology公司聘请村上宗隆担任顾问。销售负责人横井雄太对村上与CoreEnergy的关系作了如下说明。

“他是在成为职业棒球选手的第一年开始使用CoreEnergy的。听村上说，当时随着身体成长感觉腰部有些不适，为了预防就开始使用CoreEnergy。”

村上对棒球用具比较讲究，经常随身携带两根CoreEnergy腰带，比赛和训练时分别使用。

对于CoreEnergy能够在棒球界横跨专业与业余两界普及的原因，河村副社长解释道：“腰带是比较小众的棒球用具，且棒球规则中没有规定腰带的材质，所以取得了良好效果。日本职业棒球联盟各球队都有签约的官方供应商，但腰带太不显眼了，给我们留下了进入这个市场的空间。”

白鸽公司在口罩这种乍看没有改良发展余地的商品上运用灵活思维和视角进行创新，满足了人们的需求。CoreEnergy也传承了这种精神。



棒球之外，公司也在研发用于高尔夫或其他商务场景的腰带，为各类人群的腰部提供支撑（图片：Core Technology公司）

CoreEnergy目前在日本国内市场占有率第一，接下来他们将进军美国市场。虽然已经有效力于美国职棒大联盟的球员系用CoreEnergy腰带，但与日本相比，CoreEnergy在美国几乎还是无名之辈。但反过来说，还有很大的发展空间。

横井隆直社长讲述了进军美国市场的想法。

“日本的纤维产业把工厂搬到了中国或东南亚，日本国内的纤维产量虽然变少了，但技术仍处于世界领先水平。我想拿这技术挑战美国。日本的经济实力变弱，精神上也变得被动了，但正因为如此，我才想到美国一决胜负。”

带支撑功能的腰带，这一独特创意从选手们的烦恼中诞生。现已成为日本棒球选手必备用具的CoreEnergy，相信征服美国职棒大联盟选手们的日子也不远了。

标题图片：日本国家棒球队（世界棒球经典赛日本国家队）主力村上宗隆，从参加职业联赛第一年起就喜欢系用CoreEnergy，是与Core Technology公司签有顾问协议的棒球选手之一（共同社）

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