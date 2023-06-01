切腹：是身为武士的果敢，还是捍卫名誉的形式美？

武士切腹自尽的场景在日本的历史剧中时有所见。战败者毫不犹豫地拔刀自裁，即使奉命切腹，形式上也要表现出自己主动切腹的样子，誓死捍卫名誉。恐怕没有人会心甘情愿地去赴死吧。切腹一直被认为是有尊严的自我了断行为，其背后隐藏着不为现代人所知的秘密。

武士的真心在“腹中”

有关切腹的记载最早见于《续故事谈》，讲述的是988年（永延2年）一个外号“袴垂”的盗贼被捕时剖腹自尽。不过这个故事只是传说，袴垂本来也不是武士，是否真的切腹更是无从知晓。

那么切腹实际上始于何时呢？虽然尚无定论，但已故东京大学史料编纂所教授山本博文的假说认为，源平战争时期日本东北发生的事件，可能成为切腹在武士社会得以推广的契机。

“源义经被源赖朝追杀到奥州，最终无路可逃时，他问自己的随从‘武士该如何赴死为好’”（《切腹与日本人》，学士会资料库No.845号），然后便切腹自尽了。这是1189年（文治5年）发生的事。据山本推测，义经的这种死法，可能导致了切腹作为武士的赴死方式而在镰仓时代扎下根来。

对武士而言，战死沙场是荣誉。如果不能如愿，那至少要让勇气留名青史，所以他们选择竭尽全力忍受剧痛的死法。此外也有说法称，在战争中败北或是被怀疑谋反的人，他们想通过展示内心的忠诚，以图“洗刷耻辱”。基于上述原因，切腹在历史上被认为是最具武士风骨的死亡方式。

不容忽视的是，切腹在形式上是具有自主性的。事实上是在走投无路的情况下，或是奉当权者之命切腹自尽，但形式上却是主动选择切腹而死，名誉由此得以保全。在这一思路下，切腹在镰仓、室町时代逐步渗透到了武士社会。

到了战国时代，切腹又多了一层含义，即战败的武将用自己的性命换来家臣的一条生路。其中最有名的要数备中高松城城主清水宗治，他在羽柴秀吉的围城攻势下选择自我了断。



《太平记英勇传 清水长左卫门宗治》。秀吉的水攻让高松城周围变成了一片湖泊。宗治乘坐小船出城并拔刀自裁（东京都立中央图书馆特别文库室收藏）

1582年（天正10年）6月，宗治与秀吉达成协议，保全城中将士性命，然后乘小船出城，切腹自尽。宗治因从容赴死而名扬天下。此后，武士社会推崇“切腹当如此”，宗治之举成为后世的典范。这个故事也体现了武士挺身而出履行职责的理念。

切腹的理由也随时代而变化

荷兰基督教传教士目睹了为履行职责而切腹这一风潮，向国王报告称：“他们往往以罕见的勇气和可怕的方式横向切腹，（世人）对他们抱有最大的善意。”

这是1669年（宽文9年）荷兰发行的《蒙塔努斯日本史》中的记述。

基督教，尤其是天主教是不允许自杀的。称颂自杀者，对他们心怀善意，这些都是当时的欧洲人无法理解的。

幕府末期的1868年（庆应4年），也有11名土佐藩士因杀害了法国水手而获罪切腹。法军将领目睹了现场，认为这种风俗不可理喻。

欧美曾对“切腹”持批判态度，新渡户稻造对此提出了反驳。他在著作《武士道》中写道：“它是武士用以赎罪、谢罪、避辱、赎友或表忠的方式”，强调了切腹对武士而言是荣誉之举。

然而在战国时代结束进入和平社会后，现实中的切腹逐渐发生了变化，不再是美德和荣誉的象征。

我们来看看它是如何变化的。

江户初期的切腹带有“各打五十大板”的色彩。例如，不同藩国的藩士之间发生冲突，在一方拔刀刺伤另一方的情况下，判双方同罪，都要切腹。

不顾武士的清正廉洁、不分青红皂白的伤人者也好，蒙受耻辱的负伤者也好，都被认为应该以死谢罪。山本博文认为这一时期的切腹“是为了维护武士作为战斗阶层的虚名”（《切腹，日本人履行职责的方式》/光文社新书）。

后来这条规则逐渐变得模棱两可了。

有个下级武士说了上级的坏话，上级将此事告到了监察官那里。监察官们几经斟酌后，只判罚了说上级坏话的下级武士切腹。这是1623年（元和9年）江户城的警卫部队“小十人组”里发生的一件事。

江户城内有些区域要求某些身份的武士下马步行，而不小心骑马通过的武士也会被勒令切腹。

换言之，利用切腹来维护等级制度的事件越来越多。

日本人的道德准则是不追究自尽者和死者的责任，因此切腹或许确实能避免名誉受损。可是，不过就是说一两句坏话，或者是否下马之事，就被判处死刑，这种切腹果真如新渡户所言，是荣誉之举吗？

作为形式美的切腹

切腹是自身忍受疼痛的勇气和魄力的证明，但就连这点也变得不甚明确了。

人剖开肚子本来也很难就此丧命吧。

追溯到平安时代，位高权重的信西（藤原通宪）在平治之乱中落败，在逃亡的路上挖了一个坑，在里面切腹自裁。然而“挖出后发现眼睛还能转动，鼻息也尚在”（《平治物语》），最终被生擒后斩首。

讲谈社文库出版的《（图解）战国武士合战心得》一书中记述道：“这种自杀方式虽然痛苦不堪，但生存率似乎颇高。”于是就出现了为切腹者补刀的“介错”。介错人站在切腹者身后为其斩首，使其免受痛苦折磨。



切腹的地点，俸禄500石以上者在自家官邸、庭院或大名的官邸院内。下级武士则在牢房里。上图重现了在牢房里切腹的场景，牢房管理者“牢屋奉行”和“同心”是监督人。由此可知实际上就是犯人行刑



切腹方法多样，左图为“一字切”，从左到右切成一条直线被认为最优雅；右图为“十字切”，先横切一刀，再纵切一刀，被视为标准切法，但一般在切第二刀之前介错人就会为其斩首

介错也被称为“武士的慈悲”，所以其存在尚可理解。然而到了江户时代，“扇子腹”大行其道。所谓扇子腹，就是切腹人手执一把扇子象征短刀，行礼后，介错人就立即为其断头。这么一来，切腹就成了“装模作样的行为”。

既不必真切腹，又可减轻痛苦，当即便可使其解脱。这似乎也不需要什么魄力，连本应藏有真心的“腹中”也不予示人。但唯有名誉得以保全。可以说是为了保住武士的面子，形式上做出主动切腹的姿态而已。这才是真相。

不过，我们也不能从现代人的视角片面论述历史上武士的价值观。只能认为，所谓符合武士身份的死法原来不过如此。此外还有“弃车保帅”，用自己的死换来家族存续的实例。“武士为家族存续而生，为家族存续而死，此言也并不为过。”（《武士为何切腹》/幻冬舍）

只要引咎自尽，就不会殃及后代。武士们或许就是以这样的心态，前仆后继奔赴死途的吧。

参考文献

《（图解）战国武士的合战心得》东乡隆/讲谈社文库

《（图解）战国时代》/三笠书房知性生活文库

《武士为何切腹》山本博文/幻冬舍

《切腹，日本人履行职责的方式》山本博文/光文社新书

《切腹和日本人》山本博文/学士会资料库845号

标题图片：《德川幕府刑事图谱》中切腹的场面。在三张草席上铺一张白布，前面的方形高脚托盘“三方”上放置着短刀。右边是介错人（明治大学博物馆藏）

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