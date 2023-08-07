动画电影《灌篮高手》何以跨越时空，掀起空前热潮？

动画电影《灌篮高手》不仅在日本，在中国、韩国也大受欢迎。连载始于1990年的原作漫画可以被视为“古典”作品了，而今却跨越时空，依旧受到无数人的热爱。其中原因是什么呢？本文将着眼于《灌篮高手》特有的描写方式和标志性符号，解读作品中那些深入人心的世间至理。

载入史册的名作

漫画世界中名作无数，佳作层出，其中有一类属于屹立在顶峰的“历史性作品”。井上雄彦的漫画《灌篮高手》就是其中之一，我想无论是谁应该都会认同这一点吧。

时至今日，这个故事仍在大放光彩。2022年12月，由同名漫画原作者井上雄彦亲自担任导演及编剧的动画电影《灌篮高手THE FIRST SLAM DUNK》上映。截至2023年5月，该片仅日本国内票房收入就已突破138亿日元（约合人民币7亿元），非常卖座。在中国、韩国也吸引了众多漫画迷前往观看。

尤其中国的观影人数超过了日本、韩国，仅上映首日就多达290.8万人次，第四天即突破1000万人次。

受欢迎的程度甚至得到了政届人士的关注。中国驻日大使吴江浩在记者俱乐部发表演讲时就曾提及《灌篮高手》。演讲中，吴大使语气严肃地谈到“中日关系来到关键十字路口”，面临诸多风险、挑战，但当他提到《灌篮高手》“在中国大火，受欢迎程度甚至高过日本国内”时，表情柔和了许多。



动画电影《灌篮高手》首映礼在北京市内某电影院举行，参加者热情高涨（图片：共同社）

漫画《灌篮高手》从1990年开始连载于《少年Jump》杂志。主角樱木花道是一个一头红发的不良少年，进入湘北高中就读后，在赤木晴子的劝说下，自鸣得意地加入了篮球队。

刚开始，樱木花道厌恶基础训练，甚至一度不参加球队活动。后来他逐渐发现了打篮球的乐趣，并意识到自己是一名“篮球手”。为了队友，更重要的是为了赢过劲敌，他开始认真地投入训练。

以篮球为题材，《灌篮高手》描写了包括樱木花道在内高中生们积极向上的成长之路。故事不仅娱乐性强，给读者带来无尽的乐趣，还传递出许多让人热血沸腾的世间至理。比如：

“人是可以改变的”

主角樱木花道进入高中后才开始打篮球。刚开始总是被人瞧不起，被揶揄是“初学者”，但不久后就成长为大家认可的篮球运动员，成为球队不可或缺的一员大将。

改变的不只他一个人。以队长身份率领湘北篮球队的赤木刚宪，在上高中一年级时球技也不纯熟；就连企图把篮球队逼得无法出赛的三井寿，后来也浪子回头。包括安西光义教练，他也是成熟之后才从“白发魔”变成“白发佛”的。

“即使天赋异禀，也会受挫”

樱木花道之所以能成长，是因为他天生拥有优异的身体素质和运动能力，是资质难得的“天才”。但人这一生并不只靠与生俱来的才能。《灌篮高手》中既有像三井寿那样，因一身才华而受挫的球员，也有像宫城良田那样，把身材矮小的劣势化为利器，活跃于球场的球员。



动画电影《灌篮高手》运用3D CG技术，描绘出篮球运动员场上动作的真实感，同时保留了井上的手绘质感，为此得到了高度的肯定 © I.T.PLANNING,INC. © 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

“挫折和内心纠葛使人坚强”

失败绝不可耻。人从失败和内心纠葛中走出来，反而会变得更强。就连樱木花道的毕生劲敌，各方面都受到上天眷顾的天才流川枫也在碰壁之后收获了成长。只不过——

“一旦你放弃，那么比赛也就结束了”

这些世间至理直击读者内心，这使得《灌篮高手》不只是一部畅销作品，而是“一个时代人们共同的体验”，历久弥坚。

“教练，我想打篮球……”

作品中的经典台词、经典画面已然超出了作品的框架，广泛传播开来。就像《星际大战》的“I am your Father”一样，在各种场合被人引用。

原作漫画系列在日本国内累计发行册数已超过1.2亿册（依据动画电影《灌篮高手》官方网站）。在日本国外也广受支持，就连NBA球员里都有其忠实粉丝，如罗宾•洛佩斯和布鲁克•洛佩斯这对双胞胎兄弟。据介绍，在中国，20世纪90年代《灌篮高手》动画版大受欢迎，让这部作品成为传奇。

《灌篮高手》特有的临场感

这部作品为何如此受人喜爱呢？大家可以想一想，什么东西是当代社会有，却是《灌篮高手》的世界里没有的呢？答案便是“网络”。故事的舞台背景是20世纪90年代初期，彼时当然还没有智能手机或社交媒体。就像以“好好观察”为口头禅的陵南高中相田彦一，要想了解其他学校篮球队员的情况就得亲自跑去探看。



造访《灌篮高手》取景地江之岛电铁道口的粉丝。如今，仍然有许多被作品魅力折服的人从世界各地前来“圣地巡礼”（图片：2022年12月摄于神奈川县镰仓市，共同社）

因此，动画电影《灌篮高手》当中，角色回忆过去的“载体”都不是数字产品，而是杂志、照片或者旧篮球鞋。他们传递重要信息的手段则是亲笔写的信。

说起来，主角们原本就是一群目中无人的问题少年，并不善于表达。比起语言，他们更愿意在赛场上凭球技说话。如果他们活在当代，大概也不擅长“发声”，而只会专注地打篮球吧。在原作漫画中，他们打篮球的画面扣人心弦，给人以前所未有的冲击力。这一点在动画电影版中得以延续，运动节奏极快，发挥了动画特有的优势。一些画面哪怕是在现实世界的篮球场上也是见不到的。

当代社会充斥着各种语言表达。在社交媒体上，人际关系也变得容易“可视化”了。这固然是一种进步，也是一件好事。但虚拟世界发展得实在太快，个中矛盾有时也令人感到困惑。



动画电影《灌篮高手》在2022年12月3日上映之前，没有公开任何信息，就连面向媒体和相关人士的点映会也是在上映之后才举办的 © I.T.PLANNING,INC. © 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

而动画电影《灌篮高手》中有拼搏的汗水、炽热的气息、跃动的肉体。比赛的走向让现场观众屏息凝视，每一帧画面都叫人过目难忘。这让曾经的粉丝们回想起了这种直击人心的临场感，也让新一代粉丝有了切身的体会。

还有一点值得一提。在当时的日本社会，篮球绝不像棒球那样是一种主流运动。说白了，就是尚未被开发的小众领域。如果这部作品在信息过剩的当代社会推出，或许经过前期市场调查之后，就会被判定为“畅销概率低”的作品。

但井上原本就是篮球迷，他以此为题材，创作出这样一部畅销全世界的作品。（2006年，当《灌篮高手》漫画系列发行册数突破1亿册时，井上设立了“灌篮高手奖学金”，用以回报篮球）

“我想画篮球……”

比起常识，满腔热情更能改变世界。或许这也是《灌篮高手》受人热爱的一个潜在理由吧。

标题图片：动画电影《灌篮高手》改变了原作漫画的视角。在电影主视觉图中，原本的主角樱木花道站在了右侧的位置 © I.T.PLANNING,INC. © 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

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