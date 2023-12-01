高桥和希 ——漫画《游戏王》的作者遗留的“友情故事”和全球卡牌游戏热

漫画《游戏王》自1996年开始连载，以卡牌游戏为主题的故事受到广泛欢迎，周边商品“游戏王OCG”也随之爆红，俘获了全球卡牌游戏迷的心。这个史上罕见的超级热门作品里，究竟寄托了亡于意外事故的作者高桥和希怎样的理念呢。

红遍全世界的“卡牌对战”漫画

2022年7月，冲縄县名护市安和的近海发现了一名男性的遗体。这具遗体被证实是漫画《游戏王》的作者高桥和希，消息一传出便让全世界感到震惊和悲伤。

事发三个月后，日本海上保安厅才公布了高桥的死因，他是在冲绳浮潜时，试图救助被海浪冲走的人，不幸发生这起事故的（虽然海上保安厅早已掌握事故原委，但考虑到获救者的心情，在与高桥的家属讨论后，选择先不做相关发表）。

高桥的代表作品《游戏王》从1996年开始在杂志《少年Jump》上连载。故事主角名为武藤游戏，是个喜欢玩游戏、性格内向的少年。他因为解开了源于古埃及时期的游戏“千年积木”，体内开始寄宿着另一种人格。原本《游戏王》最广为人知的剧情，即是具有双重人格的主角游戏，“与坏人进行各式游戏对战”。

然而，初期章节“学园篇”中登场的卡牌游戏人气窜升，以游戏“魔法与巫术”展开的决斗便成为了故事的主轴。曾经一时传出可能会“中断连载”的《游戏王》，也因此顺势成为了《少年Jump》的招牌作品，不仅在日本国内，也逐步成为风靡全球的热门作品。

高桥出生于1961年。他年幼时着迷于《奥特曼》等特摄作品，并且梦想成为一名“怪兽设计师”。据说当时他意识到怪兽是由穿着怪兽装的人所扮演，因此画怪兽时还会考虑到呼吸孔和方便人在里面做动作的构造。他在《游戏王》中打造的怪兽场景，即是源自于那个时期的累积。（摘录自《Jump流 完整了解高桥和希》访谈内容）。

他在中学时期开始想要成为一名漫画家。然而，真正创作完一本漫画是在进入专门学校之后，那时他带着作品到出版社投稿，才十几岁就正式出道了。不过，他起初并未在杂志获得连载的机会，此后开启了十年的苦战奋斗。

1991年，作品《天然色男儿BURAY》开始在《少年Jump》连载，却未能持续下去。那个时期的高桥，兼职做游戏设计的同时，尝尽了努力创作漫画却总是被拒绝的滋味。据说当时他经常穿梭于出版社所在的神保町，从十字路口黯然地踏上返家之路。不过最终，他花了一年精心构思的《游戏王》总算获得巨大成功，不仅成为《少年Jump》的代表作之一，还一举成为了当代的代表性漫画家。



《游戏王》的总发行量，包括电子版，已超过四千万本。除了原作，也发表了许多衍生作品（nippon.com 日本网 编辑部）

带来巨大收益的“魔法与巫术”

据说比起《鬼灭之刃》和《海贼王》，《游戏王》为杂志《少年Jump》带来了更多的收益（出自《周刊女性PRIME》：《鬼灭之刃》并非《Jump》史上最吸金的漫画！创造1兆日元销售额的作品究竟是哪一部？）。

若以单行本漫画的销售数量来看，其他两本的数字更加亮眼。然而，《游戏王》的周边商品带来了巨大收益，那商品即是“游戏”本身。故事中出现的卡牌游戏“魔法与巫术”商品化后，为该作带来了庞大且持续性的收益。

一般将“魔法与巫术”这类的游戏称为“集换式卡牌游戏”（TCG），始祖是美国的威世智公司在1993年发行的《魔法风云会》。在日本则有于1996年发行的《宝可梦卡牌游戏》，以及1999年推出的《游戏王官方卡牌游戏——怪兽之决斗》（游戏王OCG）。相较于《魔法风云会》的核心玩家为大人，日本的这些卡牌游戏锁定的是儿童族群，实际上也是从孩童玩家间开始窜红的。

在“集换式卡牌游戏”中，战斗力取决于称为“牌组”的卡牌组成。这些卡牌与普通扑克牌的不同之处在于发行种类繁多，每张卡牌各附有不同的战斗力、特性和能力，甚至有一种具有强大力量或者特殊能力的“稀有卡牌”。

想参加的玩家需要先购买基本牌组，然后通过购买额外的卡牌等方式增加卡牌数量，强化自己的战力。然而，卡牌基本上为套组贩售，无法事先确认内含的种类，因此会出现得到重复或多余卡牌的情况。这时，玩家便可以通过“交易”，与朋友交换卡牌，或者将卡牌出售给卡牌店。



在英国布里斯托举行的“动漫与游戏展”上兴奋地玩着游戏王卡牌游戏的与会者们（2023年2月5日） © Wong Yat Him／SOPA Images via ZUMA Press Wire／共同Image Communications

制造商通常会在卡牌套组中加入“稀有卡牌”，例如每几十张中就有一张，以刺激玩家的收藏欲望。此外，一些最为稀有的卡牌，则只是作为大赛奖品或参加官方活动时的特典。2000年时，有一张极为稀有的卡牌在网拍要价225万日币，一时成为新闻节目报导的话题。

“游戏王OCG”于2011年被吉尼斯纪录认定为“世界销售最多的集换式卡牌游戏”。近年来，稀有卡牌的价格一路攀升，比如“青眼白龙”等初期的稀有卡牌的要价可高达数百万日元。此外，世界各地的游戏王迷也开始造访集换式卡牌店。

店家经常会免费提供卡牌对战的场地，或者是自行举办比赛。为了参与对战，大家都想凑齐那些拥有强大力量的卡牌。不过，经济能力与情报收集能力固然重要，却不是决定胜负的绝对因素。因为还有一些卡牌具有魔法和特殊能力，因此不只是怪兽的能力，战略以及运气也都是重要的因素。

这一点也符合原著《游戏王》的精神，仅凭财力无法取得胜利。战略，以及与其他玩家的互动也同等重要。

作者寄托于原著的真实理念

《游戏王》具有唯漫画才能呈现的特殊表现方式，卡牌的怪兽则是通过虚拟实境技术得以实体登场，呈现出具有张力的战斗场面。据说这个构思灵感来自于电影《星球大战四部曲》片中出现的全像投影棋盘。

漫画也随着游戏的推行而人气高涨，漫画中各个怪兽的卡牌获得广大回响。2000年推出的电视动画《游戏王——怪兽之决斗》，一开播即人气爆棚。



《游戏王》原著已经二度被改编为动画，并且衍生出许多呼应原著的动画作品。包括照片中的《游戏王——次元的黑暗面》在内，共有4部电影版动画 © 高桥和希 Studio Dice／2016 电影版《游戏王》制作委员会

然而，《游戏王》的真正魅力并不在于这些跨媒体制作或者游戏系统。

高桥在《游戏王》文库版第1册的后记中如是说：

大家可能把《游戏王》的重点放在卡牌游戏上，可我其实在这本收录的“学园篇”中，灌注了许多我想传达的想法。 （略） 《游戏王》里的每一个角色都有自己的弱点，就像故事的关键“千年积木”一样，每个人都是其中一块拼图，少了任何一块就无法构成完整的故事，这就是我的理想。

实际上，《游戏王》中的角色们，不论是主角游戏，还是游戏的好友城之内克也，以及竞争对手海马濑人，每一个人都不是无所不能的超人，或多或少都存在着弱点。有时会因为这些弱点而感到挫折，但是那并不能说就是他们的缺点。

每个角色互相信任着彼此，就像拼图的拼块一样，补足彼此的弱点，因此比独自一人更强大。

你是否注意到了呢？游戏的“游(yū)”和城之内的“城(jō)”，从日文发音来结合这两块拼图，即可拼出日文的“友情yūjō”一词。角色们之间的“友情”正是这部作品的重要主题。

所谓的友情，不仅是将自己认识的人放在心上，而更是要为了自己以外的他人发挥力量。这才是友情。高桥不仅在虚拟作品世界中描绘出友情的重要性，也在现实生活中亲身实践，做出了示范。

虽然高桥的过早离世让人悲痛，但是他从前的粉丝们现在多半成为了家长，与自己的孩子一起乐在《游戏王》的世界里，将高桥想通过作品传达的理念，继续传承下去。

标题图片：全世界最畅销的《游戏王OCG》集换式卡牌，也被吉尼斯纪录认定为“世界参与人数最多的集换式卡牌游戏”（nippon.com 日本网 编辑部）

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