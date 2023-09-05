备受入境游客好评！日本独具特色的露营车文化

在新冠疫情的影响下，近几年来，能够提供移动私人空间的露营车受欢迎程度呈爆发性增长。根据日本旅居车协会的调查，日本国内露营车保有量持续增长，2022年创下了14.5万辆的记录，约为2005年开始调查时的3倍。本文将探讨正步入空前兴盛的日本露营车文化的现状和其在日本的独特演进之路。

从少数爱好者的“兴趣”到融入生活的“文化”

日本一直存在“露营车即用于露营的车辆”这一刻板印象，多年来露营车也只属于“少数爱好者的兴趣”。然而，自2020年至2023年的新冠疫情让这一态势发生了巨大的改变。

为防控疫情，日本社会围绕避免“三密（指密闭空间、密集场所、密接场合——译注）”形成了“新的生活方式”，露营车的实用性也变得广为人知——“避免‘三密’，防止感染，同时享受旅行”“用作远程办公的基地”“用于隔离感染者”等。这使得露营车从爱好者的独特“兴趣”升格为大众熟悉的“文化”。



2月举行的“2023年日本露营车展”集结了300多款最新车型，吸引了5万多名车迷到场参观（图片：作者）

此前，露营车用户主要是享受第二人生的老年人。而近年来，在那些有幼童的家庭和那些围绕兴趣享受生活的人群中日益受到欢迎。越来越广泛的人群开始感受到露营车的魅力。露营车不仅可用于开展户外活动和旅行，还可成为兴趣，满足商务需求，甚至在遇到灾难时用作避难所，等等。



适合日本交通状况的长5m×宽2m型号的露营车备受欢迎（图片：作者）



基于丰田CAMROAD底盘打造的露营车（长5m×宽2m）内景。此款车的特点是布局出色，空间利用率高，即使是一家人出行也很舒适（图片：作者）

露营车是一个可移动的私人空间，它最受欢迎的用途是以观光、泡温泉、品尝美食等为目的外出旅行。虽然在日本国外，出于安全考虑，不太可能“随处停，随处睡”，但在日本国内，许多用户在驾驶露营车旅行的过程中都会充分利用高速公路的服务区和停车场或者普通公路的休息站等。

不过，利用这些公共设施的前提是仅限“休憩、小睡”。长时间逗留或进行露营活动等有违露营礼仪的行为是受到绝对禁止的。对此，日本旅居车协会制定了“公共停车场礼仪十条”，致力于提升用户的露营礼仪。

“公共停车场礼仪十条”

不得长时间逗留 不进行露营活动 未经许可不得使用公共电源 不乱扔垃圾 不随意倾倒马桶污物 不排放污水 小心使用发电机 谨慎安排线下聚会集合点 不停靠在有轮椅标识的区域 避免不必要的怠速状态

为了让露营车扎根形成一种“文化”而不仅仅是一股热潮，日本正在快速地推进相关基础设施建设。获得日本旅居车协会正式认可的“车中泊营地”数量不断增加，截至2023年6月，日本全国已超过350个。这些营地提供宽敞的停车空间、24小时开放的厕所、100伏交流电源、给排水设施、垃圾处理设施等，方便露营车用户安全且安心地停留，受到了广泛的关注。

日本产露营车的独特演进之路

相比在露营车上发展领先的国家的欧美车，日本产露营车有其独特性，一大标志便是适应日本交通环境的“迷你露营车（Kei Camper）”。

日本的城市区域和旅游区域交通繁忙，但路面窄，停车场小，这给大型露营车的行驶和停泊造成了压力。由此，车身小巧、灵活性强的“迷你露营车”应运而生，让更多用户能够轻松地享受旅行和露营的乐趣。



配有一体式的居住用车壳，基于轻卡底盘的“迷你露营车”。即使在狭窄的道路上行驶也毫无压力，且维修费用低（图片：作者）



迷你露营车基于轻卡底盘打造，但也具备让人舒适的内部空间（图片：作者）

迷你露营车是基于符合日本特有的“轻自动车”标准（全长3400mm以内/宽1480mm以内/高2000mm以内/排放量660cc以内）的车辆打造的，放眼全世界也独一无二。其主流是将符合“轻自动车”标准的商用面包车进行改装，以提供单人或双人床位空间的轻便车型。此外也有在轻卡后部安装一体式居住用车壳的车型等。

迷你露营车最大的优势在于车身小巧带来的超强灵活性。人们可以毫无压力地在狭窄的道路上驾驶，并且无需担心市区或旅游目的地的停车位问题。加之符合“轻自动车”标准，诸如高速公路过路费、税费、保险费、保养费等都比较便宜，这也成为它的一大优势。



离网系统也取得了显著的发展，例如使用锂离子电池即可实现空调长时间运行（图片：作者）

电力自给自足的离网系统也是日本产露营车的一大特点。海外露营车以使用配备交流电源的房车营地等设施为前提，因此几乎不需要增强生活供电（备用蓄电池）能力。而日本的露营车经常停靠在没有交流电源的地方，例如高速公路的服务区和停车场或者普通公路的休息站等，因此不受地点限制就能实现电气化生活的离网系统得到了快速发展。



为了应对日本高温多湿的气候环境，近年来配备家用空调的露营车越来越多（图片：作者）

日本夏季的气温升至35℃左右，湿度也非常大。在这样的环境下，宿在露营车中让人很不舒适，而且还有中暑的风险。因此，日本露营车的备用蓄电池容量越来越大，充电系统也得到强化，以满足在无法使用交流电源设备的情况下仍能运行空调的需要。由铅酸蓄电池过渡到性能更高的锂离子蓄电池，车辆行驶过程中的快速充电系统和大功率太阳能电池板充电技术等都在逐年升级，由此发展出了高水平的离网系统。

入境游扩大汽车租赁需求

随着露营车需求的高涨，日本各地专营露营车租赁业务的车行也在增加。租赁费用因店铺和季节而异，通常每24小时1.5万日元至2.5万日元（约合人民币751元至1252元）。

许多露营车租赁店都在机场设立了店面，包括被称为“东京门户”的成田机场和热门旅游胜地北海道的新千岁机场等。租赁露营车越来越受到入境游客们的欢迎。

利用露营车集交通工具与生活空间为一体的便利性，人们可以自由自在地环游日本。2019年日本举办橄榄球世界杯期间，许多海外橄榄球球迷就选择长时间租用露营车，移动于分散在日本各地的赛场之间。

北海道拥有广袤的土地和丰富的自然景观，是入境游客租赁露营车需求特别大的地区。这里有无数个露营营地，游客们找起来不费吹灰之力，而且高地、牧场、海滨、河畔、湖边、林间，各种地点随意挑选。除此之外，还有很多租赁点或营地提供露营装备租赁服务，即使毫无准备也能轻松享受户外生活。

在这里，游客白天外出观光，晚上回到露营地，尽情享受烧烤和篝火的乐趣，然后在露营车里舒舒服服地睡觉。租用露营车，游客可以轻松地体验北海道独特的大自然风光。



野性十足的“朱鞠内湖畔露营地”，在北海道首屈一指（位于北海道雨龙郡幌加内町字朱鞠内湖畔）（图片：作者）



释放感爆棚的“苫前夕阳之丘汽车露营地”（北海道苫前郡苫前町字荣滨67番地1）（图片：作者）

每到冬季，世界各地的滑雪爱好者和单板滑雪爱好者都涌入北海道。他们的目的是滑日本的粉雪。

体验滑粉雪带来独特的漂浮感，是众多滑雪爱好者的心之所向，但如果天气条件不合适，就不会产生粉雪。因此，人们有必要根据气温等天气情况选择合适的滑雪场，甚至每天更换滑雪场。这样一来，住酒店就变得非常低效了，而如果选择住在可以随时移动的露营车里，那就可以随心所欲地享受“粉雪之旅”了。



在目的明确的“粉雪之旅”中，灵活机动的租赁露营车也功不可没（图片：作者）

为适应日本特有的交通环境和气候特点，露营车在日本以其独特的路径持续演进。受欢迎的程度持续上升，在车内过夜的基础设施和租赁服务体系也得到了快速的完善。露营车热潮方兴未艾。无论是日常使用还是休闲、商务、业余爱好，每个人都能轻松享受“露营车生活”的时代已经到来。

标题图片：在日本露营车市场上，基于丰田HIACE底盘打造的B型露营车及基于丰田CAMROAD底盘打造的C型露营车都非常受欢迎（作者拍摄）

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